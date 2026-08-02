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Kánikulában ez a hideg leves a legjobb ebéd: így készül az uborkás avokádóleves

recept hideg leves uborka avokádó
Horváth Angéla
2026.08.02.
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Nem kell a forró tűzhely mellett állni ahhoz, hogy tápláló ebéd kerüljön az asztalra. A hideg levesek gyorsan elkészülnek, és jólesnek a legmelegebb nyári napokon.

Kánikulában nincs kedvünk nehéz, forró fogásokhoz. Ilyenkor remek választás lehet egy hűsítő leves, amely frissít és folyadékkal is ellátja a szervezetet. A hideg leveseket ráadásul előre el lehet készíteni, délben csak ki kell venni a hűtőből.

Hideg levesek meleg napokra: az uborkás avokádóleves különösen frissítő
Hideg levesek meleg napokra: az  uborkás avokádóleves különösen frissítő
Forrás: Life.hu / AI

Hideg leves meleg napokra: így készül az uborkás avokádóleves

A hideg, uborkás avokádóleveshez adott ízesítetlen fehérjepor laktatóbbá is teszi az ételt. A tetejére kerülő napraforgómag és piros paprika nemcsak színt, hanem roppanós állagot is ad az ételnek.

A hideg, uborkás avokádóleves receptje:

Hozzávalók 4 személyre:

  • 2 kígyóuborka
  • 2 avokádó
  • 2 gerezd fokhagyma
  • 600 milliliter hideg zöldségalaplé
  • 8 evőkanál ízesítetlen fehérjepor
  • 4 evőkanál citromlé
  • bors
  • 4 evőkanál napraforgómag
  • 2 piros kaliforniai paprika

Elkészítés:

Az uborkát, az avokádót és a fokhagymát a hideg zöldségalaplével, a fehérjeporral és a citromlével együtt turmixoljuk krémesre. Sózzuk, borsozzuk, majd tálalásig tegyük hűtőszekrénybe. A piros paprikát vágjuk apró kockákra, és a napraforgómaggal együtt szórjuk a hideg leves tetejére.

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