Kánikulában ez a hideg leves a legjobb ebéd: így készül az uborkás avokádóleves

Kánikulában nincs kedvünk nehéz, forró fogásokhoz. Ilyenkor remek választás lehet egy hűsítő leves, amely frissít és folyadékkal is ellátja a szervezetet. A hideg leveseket ráadásul előre el lehet készíteni, délben csak ki kell venni a hűtőből.
Hideg leves meleg napokra: így készül az uborkás avokádóleves
A hideg, uborkás avokádóleveshez adott ízesítetlen fehérjepor laktatóbbá is teszi az ételt. A tetejére kerülő napraforgómag és piros paprika nemcsak színt, hanem roppanós állagot is ad az ételnek.
A hideg, uborkás avokádóleves receptje:
Hozzávalók 4 személyre:
- 2 kígyóuborka
- 2 avokádó
- 2 gerezd fokhagyma
- 600 milliliter hideg zöldségalaplé
- 8 evőkanál ízesítetlen fehérjepor
- 4 evőkanál citromlé
- só
- bors
- 4 evőkanál napraforgómag
- 2 piros kaliforniai paprika
Elkészítés:
Az uborkát, az avokádót és a fokhagymát a hideg zöldségalaplével, a fehérjeporral és a citromlével együtt turmixoljuk krémesre. Sózzuk, borsozzuk, majd tálalásig tegyük hűtőszekrénybe. A piros paprikát vágjuk apró kockákra, és a napraforgómaggal együtt szórjuk a hideg leves tetejére.
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