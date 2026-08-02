Kánikulában ez a hideg leves a legjobb ebéd: így készül az uborkás avokádóleves

Kánikulában nincs kedvünk nehéz, forró fogásokhoz. Ilyenkor remek választás lehet egy hűsítő leves, amely frissít és folyadékkal is ellátja a szervezetet. A hideg leveseket ráadásul előre el lehet készíteni, délben csak ki kell venni a hűtőből.

Hideg levesek meleg napokra: az uborkás avokádóleves különösen frissítő

Forrás: Life.hu / AI

Hideg leves meleg napokra: így készül az uborkás avokádóleves

A hideg, uborkás avokádóleveshez adott ízesítetlen fehérjepor laktatóbbá is teszi az ételt. A tetejére kerülő napraforgómag és piros paprika nemcsak színt, hanem roppanós állagot is ad az ételnek.

A hideg, uborkás avokádóleves receptje:

Hozzávalók 4 személyre:

2 kígyóuborka

2 avokádó

2 gerezd fokhagyma

600 milliliter hideg zöldségalaplé

8 evőkanál ízesítetlen fehérjepor

4 evőkanál citromlé

só

bors

4 evőkanál napraforgómag

2 piros kaliforniai paprika

Elkészítés:

Az uborkát, az avokádót és a fokhagymát a hideg zöldségalaplével, a fehérjeporral és a citromlével együtt turmixoljuk krémesre. Sózzuk, borsozzuk, majd tálalásig tegyük hűtőszekrénybe. A piros paprikát vágjuk apró kockákra, és a napraforgómaggal együtt szórjuk a hideg leves tetejére.

Még több recept a Life.hu-n: