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Bill Nighy is a Balatonnál pihent – Az Igazából szerelem sztárját egy étteremben kapták lencsevégre

Magyarország Igazából szerelem Balaton
Nagy Anna
2026.08.02.
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Úgy tűnik, nemcsak a turisták, hanem a világsztárok is szívesen töltik a nyarat a Balatonnál. Egy balatoni étterem közösségi oldalán osztott meg közös fotót Bill Nighy brit színésszel.

A nyári szezonban egyre több világsztár tűnik fel Magyarországon, ezúttal pedig a Balaton partján sikerült kiszúrni egy igazi filmsztárt. Egy népszerű balatoni étterem közösségi oldalán osztott meg közös képet Bill Nighyval, aki láthatóan jó hangulatban pózolt a személyzettel.

Bill Nighy az Igazából szerelem című filmben.
Bill Nighy az Igazából szerelem című filmben.
Forrás: Entertainment Pictures/UNIVERSAL STUDIOS/Northfoto

Bill Nighy a Balatonnál járt

A Facebookra feltöltött fotó alapján az Igazából szerelem sztárja, Bill Nighy egy balatoni étteremben tett látogatást. A bejegyzésből ugyan nem derül ki, hogy pontosan mennyi időt tölt ott, de a rajongók örömmel fogadták, hogy a világhírű színész hazánkba látogatott.

Nem ez az első alkalom, hogy nemzetközi hírességek bukkannak fel Magyarországon, ám a Balatonon még mindig különleges eseménynek számít egy ilyen találkozás. Arnold Schwarzenegger is hazánkban volt a nyáron, ahogy Liam Hemsworth is.

Az Igazából szerelem egyik legemlékezetesebb szereplője

A 76 éves, Golden Globe- és BAFTA-díjas angol színész neve összeforrt az Igazából szerelem című 2003-as romantikus vígjátékkal. A filmben Billy Macket, a lecsúszott, de szerethető rocksztárt alakította, aki egy klasszikus karácsonyi dal újrafeldolgozásával próbál visszatérni a slágerlisták élére. A karakter humorával és öniróniájával a film egyik legkedveltebb figurája lett.

Számos ikonikus szerep fűződik a nevéhez

Bill Nighy pályafutása jóval túlmutat az Igazából szerelemen. Több évtizedes karrierje során számos sikeres filmben és televíziós produkcióban szerepelt, köztük a State of Play című thrillerben és a Szeret, nem szeret című kosztümös drámában. A Karib-tenger kalózai rajongói pedig Davy Jonesként ismerhetik, akit a filmsorozat második és harmadik részében alakított.

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