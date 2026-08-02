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Három dögös 70 év feletti fitneszdédi, akiket még Kris Jenner is irigykedve néz − FOTÓK

influenszer Kris Jenner időskor
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Ne hidd, hogy csak 30 évesen lehetsz bombanő. Erre egyből három bizonyítékot is hoztunk: ezek a hölgyek ráadásul nemcsak azt az elméletet támasztják alá, hogy 70 felett is van élet, de arra is rácáfolnak, hogy csupán a Kris Jenner-féle arcplasztikával lehet valaki idősebb korban dögös.

Furcsa, hogy egyszerre élünk olyan világban, ahol az önelfogadást hirdetik, miközben rengeteg nő már huszonévesen botoxoltat. A ráncok elleni kencék és a fogyást támogató vidám mozgásformák mellett azonban érdemes időnként megállni. Hiszen az, ha olyan sztárokkal hasonlítjuk össze magunkat, mint a 30 millió forintos arcplasztikától visszafiatalodó Kris Jenner, az önértékelés szempontjából rendkívül káros – és akkor még finoman fogalmaztunk.

Kris Jenner
Még Kris Jenner sem néz ki úgy 70 felett, mint ezek a fitneszdédik.
Forrás: Getty/Taylor Hill

Kötve hisszük, hogy ezeket a dögös 70-eseket követi Kris Jenner

  • Elhoztunk három olyan influenszert, akik simán letagadhatnának akár 30 évet is.
  • Mind az életmódjuknak köszönhetik elképesztő alakjukat.
  • Van köztük kétszeres Guinness-rekorder, egyikőjük pedig 50 évesen kezdett súlyzózni.

Az nem újdonság, hogy az 50 feletti sztárok extrém bombaalakkal pózolnak, méghozzá csöpp bikinikben. A tavalyi év azonban egyértelműen Kris Jenner új külsejétől volt hangos. A Kardashian-klán központi alakjaként elhíresült celeb ugyanis több mint 30 millió forintot költött egy speciális arcplasztikára, hogy még egy kicsit kitolja az öregedését. Persze nem ő az egyetlen, aki szeretné megőrizni fiatalos külsejét, hozzá hasonlóan rengeteg hollywoodi sztár feküdt már kés alá. Egyről azonban megfeledkeznek: a plasztikai műtétek sosem helyettesíthetik az igazi fittséget és egészséget. Most olyan, bőven 70 feletti hölgyeket mutatunk, akik elsősorban az életmódváltásnak és a sportnak köszönhetően néznek ki elképesztően.

Bombaforma 70 felett is

Wendy Ida

Első pillantásra senki sem gondolná, hogy Wendy 74 éves. Húszévesek is megszégyenítő alakjának titka a saját bevallása szerint a négyütemű fekvőtámasz, és természetesen a rendszeres sportolás. A YourTango úgy tudja, csupán 43 évesen kezdett el edzeni, ekkor szabadult meg a 37 kilós súlyfeleslegétől is. A személyi edző két Guinness-rekordot is felállított: a legidősebb aktív oktató több sportágban, és a legtöbb négyütemű fekvőtámasz egy perc alatt.

Ellen Ector

A  73 éves Ellen nem éppen az az otthonkában kötögetős fajta, ez jól látszik a képein is. Ezt az erőnlétet bizony nem a lekvárfőzés hozta össze – ami egyként elég kemény munka. Korábban országúti és triatlonversenyeken is részt vett, ma pedig egy privát fitneszstúdiót vezet a lányával. Ha túl fáradtnak érzed magad a délutáni edzéshez, csak nézd meg Ellent! Ő az élő példája annak, hogy a rendszeres sport bizony fiatalít.

Peggy Hilbert

Elérkeztünk a 79 éves Peggyhez. Szinte hihetetlen, de a személyi edző és aerobikoktató csak az 50-es éveiben kezdett súlyokkal edzeni. Szerinte fiatalosabb külsejét a sporton túl a hozzáállásának is köszönheti. Fiatalabbnak érzi magát, és nála 15-20 évvel fiatalabb barátai vannak.

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