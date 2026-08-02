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Kirúgták a Slipknot legendás tagját? Meglepő fordulat rázta meg a rajongókat

banda kirúgás Slipknot
Nagy Anna
2026.08.02.
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A rajongókat teljesen váratlanul érte a hír, amely szerint újabb meghatározó zenész távozik az ikonikus metálzenekarból. A Slipknot egyik alapító tagja állítólag már nem folytatja a közös munkát a bandával.

A Slipknot történetében ismét jelentős változás történt. A hírek szerint az együttes DJ-je és billentyűse, Sid Wilson több mint két és fél évtized után távozik a zenekarból, bár egyelőre nem tudni, pontosan mi vezetett a döntéshez.

Corey Taylor, the lead vocalist of the American band Slipknot, is performing on stage during the second day of the Hell and Heaven Metal Fest at Foro Pegaso in Toluca, Mexico. (Photo by Carlos Santiago/ Eyepix Group/NurPhoto) (Photo by Eyepix / NurPhoto via AFP)
Újabb tag távozik a Slipknotból.
Forrás: Carlos Santiago/ Eyepix Group/NurPhoto via AFP

Újabb alapító tag nélkül folytatja a Slipknot

Információk szerint Sid Wilsont péntek késő délután értesítették arról, hogy véglegesen megszűnik a tagsága a zenekarban. 

A zenész 1999 óta, vagyis gyakorlatilag a Slipknot indulásától kezdve a formáció meghatározó tagja volt, DJ-ként és billentyűsként is fontos szerepet töltött be.

Arról egyelőre nem érkezett hivatalos tájékoztatás, hogy mi állhat a háttérben, így a távozás oka továbbra is kérdéses.

Egyre kevesebb az eredeti felállásból

Sid Wilson távozásával ismét csökken azoknak a zenészeknek a száma, akik az eredeti felállásban is szerepeltek. Korábban Craig Jones és Chris Fehn is elhagyta a bandát, míg Joey Jordison 2021-ben álmában elhunyt. Paul Gray 2010-ben vesztette életét kábítószer-túladagolás következtében.

A hír néhány hónappal azután érkezett, hogy Sid Wilson és Kelly Osbourne márciusban csendben felbontották az eljegyzésüket. Akkor olyan információk láttak napvilágot, hogy kapcsolatuknak még nincs feltétlenül végleges vége, így a kibékülés lehetősége továbbra sem kizárt – írja a TMZ.

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