Kirúgták a Slipknot legendás tagját? Meglepő fordulat rázta meg a rajongókat

A Slipknot történetében ismét jelentős változás történt. A hírek szerint az együttes DJ-je és billentyűse, Sid Wilson több mint két és fél évtized után távozik a zenekarból, bár egyelőre nem tudni, pontosan mi vezetett a döntéshez.

Újabb tag távozik a Slipknotból.

Forrás: Carlos Santiago/ Eyepix Group/NurPhoto via AFP

Újabb alapító tag nélkül folytatja a Slipknot

Információk szerint Sid Wilsont péntek késő délután értesítették arról, hogy véglegesen megszűnik a tagsága a zenekarban.

A zenész 1999 óta, vagyis gyakorlatilag a Slipknot indulásától kezdve a formáció meghatározó tagja volt, DJ-ként és billentyűsként is fontos szerepet töltött be.

Arról egyelőre nem érkezett hivatalos tájékoztatás, hogy mi állhat a háttérben, így a távozás oka továbbra is kérdéses.

Egyre kevesebb az eredeti felállásból

Sid Wilson távozásával ismét csökken azoknak a zenészeknek a száma, akik az eredeti felállásban is szerepeltek. Korábban Craig Jones és Chris Fehn is elhagyta a bandát, míg Joey Jordison 2021-ben álmában elhunyt. Paul Gray 2010-ben vesztette életét kábítószer-túladagolás következtében.

A hír néhány hónappal azután érkezett, hogy Sid Wilson és Kelly Osbourne márciusban csendben felbontották az eljegyzésüket. Akkor olyan információk láttak napvilágot, hogy kapcsolatuknak még nincs feltétlenül végleges vége, így a kibékülés lehetősége továbbra sem kizárt – írja a TMZ.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: