Lajos herceg megint ellopta a show-t: mindenki rajta nevetett a királyi család ritka közös megjelenésén

Lajos herceg ritkán szerepel nyilvános eseményeken, ezért minden megjelenése különleges. A nyolcéves herceg ezúttal is bebizonyította, hogy természetes közvetlenségével és humorával könnyedén a királyi család legnagyobb sztárjává válik.

Lajos herceg a Nemzetközösségi Játékokon.

Forrás: PA Wire/Andrew Milligan/Northfoto

Lajos herceg ismét mindenkit levett a lábáról

Vilmos herceg, Katalin hercegné, György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg együtt szurkoltak a glasgow-i Nemzetközösségi Játékok versenyein. A család előbb a netball-elődöntőket, majd a kerékpárversenyeket követte a lelátóról, ahol a legfiatalabb herceg végig látványosan élvezte az eseményeket. Mindeki örült annak, hogy végre ő is ott volt a királyi család nyilvános megelenésén, ha már a wimbledoni tenisztornán nem vehetett részt.

Lajos herceg egy walesi kerékpáros kalapban figyelte a versenyeket, izgatottan mutogatott, időnként a körmét rágta, máskor pedig meglepett arckifejezéseivel szórakoztatta a körülötte ülőket. Közben Vilmos herceg folyamatosan magyarázta fiainak a pályán zajló eseményeket, míg Sarolta hercegnő gyakran édesanyjával beszélgetett.

A családi beszélgetésekből is kiderült, milyen sportokat szeretnek

A program során a walesi sportolókkal és családtagjaikkal is találkozott a királyi család. Katalin hercegné elárulta, hogy Lajos jelenleg kézenállást gyakorol, mire kisfia szerényen csak annyit mondott: „egy kicsit”, majd hozzátette, hogy Sarolta szerint nem túl ügyes benne. György herceg eközben nevetve vallotta be, hogy minden olyan sportban gyenge, ami hajlékonyságot igényel.

A beszélgetésből az is kiderült, hogy Sarolta rajong a gimnasztikáért és a balettért, míg Lajos herceg meglepetésre azt mondta, a magasugrás a kedvence. Édesanyja láthatóan meglepődött a válaszon, mire a jelenlévő sportolók hangos nevetésben törtek ki.

A nap végén a gyerekek plüss kabalát és ajándékcsomagot kaptak, Lajos pedig még azt a feladatot is megkapta édesapjától, hogy frissítse a walesi éremtáblázatot. A félénken visszasétáló kisfiút Vilmos herceg egy biztató vállveregetéssel dicsérte meg, méltó lezárást adva a család vidám közös programjának.