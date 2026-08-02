Gyászba borult a Maffiózók szereplőgárdája: megrendítő szavakkal búcsúznak Vincent Pastore-tól

Vincent Pastore neve örökre összeforrt a Maffiózók című kultikus sorozattal, amelyben Salvatore Bonpensierót alakította. A Maffiózók sztárja halála mélyen megrázta a sorozat szereplőit, akik sorra idézték fel a közösen átélt emlékeket és azt az embert, akit a kamerákon kívül is nagyra becsültek.

Vincent Pastore, Tony Sirico, James Gandolfini és Steve Van Zandt a Maffiózók 2. évadában.

Forrás: Photo by 7e Art/HBO / Photo12 via AFP

Vincent Pastore halála megrázta a Maffiózók szereplőit

Nem sokkal azután, hogy nyilvánosságra került Vincent Pastore halálhíre, egykori kollégái, a Maffiózók sztárjai sorra búcsúztak tőle a közösségi oldalakon és nyilatkozataikban.

Edie Falco, aki Carmela Sopranót alakította a sorozatban, úgy fogalmazott, hogy a veszteség szörnyű és teljesen váratlanul érte. Elmondása szerint Pastore mindig tele volt energiával és élettel.

Michael Imperioli, a Christopher Moltisantit megformáló színész megható Instagram-bejegyzésben emlékezett meg barátjáról. Azt írta, úgy érzi, mintha örökké ismerte volna Pastorét, akivel számtalan közös munkában vett részt, együtt utaztak az Egyesült Államokban, Olaszországban és Ausztráliában is. Kiemelte, hogy mindig számíthatott rá, és olyan embernek ismerte, aki őszintén szerette családját és barátait.

Lorraine Bracco szintén fájdalmas sorokkal búcsúzott.

A Jennifer Melfit alakító színésznő humorosnak, elbűvölőnek és gyönyörű lelkű embernek nevezte kollégáját, halálát pedig szívszorítónak írta le.

Dominic Chianese, a Junior Sopranót alakító színész mindössze néhány mondattal, de annál nagyobb szeretettel emlékezett rá: szerinte egy igaz barátot veszített el a világ.

A Maffiózók sztárja mindenki szerint kivételes ember volt

Vincent Pastore hosszú ideje mellette dolgozó menedzsere, Robert Attermann több mint harminc éven át képviselte a színészt. Elmondása szerint bár a közönség számára örökre a Maffiózók Salvatore Bonpensierója marad, azok, akik személyesen ismerték, ennél sokkal többet láttak benne.

Úgy emlékezett rá, mint az egyik legkedvesebb és legnagylelkűbb emberre, akivel valaha találkozott.

Soha nem utasította vissza a rajongókat, mindig készséggel állt meg egy közös fotóra vagy autogramra, és különösen fontosnak tartotta a fiatal színészek támogatását. Tapasztalatait szívesen osztotta meg velük, bátorította és segítette őket.