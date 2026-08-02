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Gyászba borult a Maffiózók szereplőgárdája: megrendítő szavakkal búcsúznak Vincent Pastore-tól

Archives du 7eme Art / Photo12 via AFP -
sorozat halál Maffiózók
Nagy Anna
2026.08.02.
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Megrázta Hollywoodot a legendás színész halálhíre, kollégái egymás után osztják meg fájdalmukat. Vincent Pastore távozása után a Maffiózók sztárja előtt egykori szereplőtársai megható üzenetekben tisztelegnek. A színész 80 éves korában hunyt el.

Vincent Pastore neve örökre összeforrt a Maffiózók című kultikus sorozattal, amelyben Salvatore Bonpensierót alakította. A Maffiózók sztárja halála mélyen megrázta a sorozat szereplőit, akik sorra idézték fel a közösen átélt emlékeket és azt az embert, akit a kamerákon kívül is nagyra becsültek.

The Sopranos TV-Series 1999-2007 USA 2000 Season 2 Created by David Chase Vincent Pastore, Tony Sirico, James Gandolfini, Steve Van Zandt Restricted to editorial use. See caption for more information about restrictions. It is forbidden to reproduce the photograph out of context of the promotion of the film. It must be credited to the Film Company and/or the photographer assigned by or authorized by/allowed on the set by the Film Company. Restricted to Editorial Use. Photo12 does not grant publicity rights of the persons represented. (Photo by 7e Art/HBO / Photo12 via AFP)
Vincent Pastore, Tony Sirico, James Gandolfini és Steve Van Zandt a Maffiózók 2. évadában.
Forrás: Photo by 7e Art/HBO / Photo12 via AFP

Vincent Pastore halála megrázta a Maffiózók szereplőit

Nem sokkal azután, hogy nyilvánosságra került Vincent Pastore halálhíre, egykori kollégái, a Maffiózók sztárjai sorra búcsúztak tőle a közösségi oldalakon és nyilatkozataikban.

Edie Falco, aki Carmela Sopranót alakította a sorozatban, úgy fogalmazott, hogy a veszteség szörnyű és teljesen váratlanul érte. Elmondása szerint Pastore mindig tele volt energiával és élettel.

Michael Imperioli, a Christopher Moltisantit megformáló színész megható Instagram-bejegyzésben emlékezett meg barátjáról. Azt írta, úgy érzi, mintha örökké ismerte volna Pastorét, akivel számtalan közös munkában vett részt, együtt utaztak az Egyesült Államokban, Olaszországban és Ausztráliában is. Kiemelte, hogy mindig számíthatott rá, és olyan embernek ismerte, aki őszintén szerette családját és barátait.

Lorraine Bracco szintén fájdalmas sorokkal búcsúzott.

 A Jennifer Melfit alakító színésznő humorosnak, elbűvölőnek és gyönyörű lelkű embernek nevezte kollégáját, halálát pedig szívszorítónak írta le.

Dominic Chianese, a Junior Sopranót alakító színész mindössze néhány mondattal, de annál nagyobb szeretettel emlékezett rá: szerinte egy igaz barátot veszített el a világ.

A Maffiózók sztárja mindenki szerint kivételes ember volt

Vincent Pastore hosszú ideje mellette dolgozó menedzsere, Robert Attermann több mint harminc éven át képviselte a színészt. Elmondása szerint bár a közönség számára örökre a Maffiózók Salvatore Bonpensierója marad, azok, akik személyesen ismerték, ennél sokkal többet láttak benne.

Úgy emlékezett rá, mint az egyik legkedvesebb és legnagylelkűbb emberre, akivel valaha találkozott. 

Soha nem utasította vissza a rajongókat, mindig készséggel állt meg egy közös fotóra vagy autogramra, és különösen fontosnak tartotta a fiatal színészek támogatását. Tapasztalatait szívesen osztotta meg velük, bátorította és segítette őket.

Menedzsere szerint nemcsak színészként hagyott maradandó nyomot, hanem emberként is, és öröksége messze túlmutat ikonikus szerepein.

Természetes halállal hunyt el a legendás színész

Vincent Pastore holttestére bronxi otthonában talált rá egy szomszéd. A rendőrség tájékoztatása szerint a 80 éves színész természetes halállal hunyt el.

Pastore a Maffiózók első két évadának meghatározó szereplője volt, később visszatérő karakterként, majd vendégszereplőként is feltűnt a sorozatban. A 1999 és 2007 között futó produkció máig minden idők egyik legjobb televíziós drámájaként ismert, számos rangos díjat nyert, és generációk kedvencévé vált. Vincent Pastore halálával újabb meghatározó szereplő távozott a sorozat legendás stábjából. Korábban többek között James Gandolfini, Nancy Marchand és Jerry Adler elvesztése is megrázta a Maffiózók rajongóit – írja a Page Six.

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