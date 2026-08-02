Gyászba borult a Maffiózók szereplőgárdája: megrendítő szavakkal búcsúznak Vincent Pastore-tól

Vincent Pastore neve örökre összeforrt a Maffiózók című kultikus sorozattal, amelyben Salvatore Bonpensierót alakította. A Maffiózók sztárja halála mélyen megrázta a sorozat szereplőit, akik sorra idézték fel a közösen átélt emlékeket és azt az embert, akit a kamerákon kívül is nagyra becsültek.
Vincent Pastore halála megrázta a Maffiózók szereplőit
Nem sokkal azután, hogy nyilvánosságra került Vincent Pastore halálhíre, egykori kollégái, a Maffiózók sztárjai sorra búcsúztak tőle a közösségi oldalakon és nyilatkozataikban.
Edie Falco, aki Carmela Sopranót alakította a sorozatban, úgy fogalmazott, hogy a veszteség szörnyű és teljesen váratlanul érte. Elmondása szerint Pastore mindig tele volt energiával és élettel.
Michael Imperioli, a Christopher Moltisantit megformáló színész megható Instagram-bejegyzésben emlékezett meg barátjáról. Azt írta, úgy érzi, mintha örökké ismerte volna Pastorét, akivel számtalan közös munkában vett részt, együtt utaztak az Egyesült Államokban, Olaszországban és Ausztráliában is. Kiemelte, hogy mindig számíthatott rá, és olyan embernek ismerte, aki őszintén szerette családját és barátait.
Lorraine Bracco szintén fájdalmas sorokkal búcsúzott.
A Jennifer Melfit alakító színésznő humorosnak, elbűvölőnek és gyönyörű lelkű embernek nevezte kollégáját, halálát pedig szívszorítónak írta le.
Dominic Chianese, a Junior Sopranót alakító színész mindössze néhány mondattal, de annál nagyobb szeretettel emlékezett rá: szerinte egy igaz barátot veszített el a világ.
A Maffiózók sztárja mindenki szerint kivételes ember volt
Vincent Pastore hosszú ideje mellette dolgozó menedzsere, Robert Attermann több mint harminc éven át képviselte a színészt. Elmondása szerint bár a közönség számára örökre a Maffiózók Salvatore Bonpensierója marad, azok, akik személyesen ismerték, ennél sokkal többet láttak benne.
Úgy emlékezett rá, mint az egyik legkedvesebb és legnagylelkűbb emberre, akivel valaha találkozott.
Soha nem utasította vissza a rajongókat, mindig készséggel állt meg egy közös fotóra vagy autogramra, és különösen fontosnak tartotta a fiatal színészek támogatását. Tapasztalatait szívesen osztotta meg velük, bátorította és segítette őket.
Menedzsere szerint nemcsak színészként hagyott maradandó nyomot, hanem emberként is, és öröksége messze túlmutat ikonikus szerepein.
Természetes halállal hunyt el a legendás színész
Vincent Pastore holttestére bronxi otthonában talált rá egy szomszéd. A rendőrség tájékoztatása szerint a 80 éves színész természetes halállal hunyt el.
Pastore a Maffiózók első két évadának meghatározó szereplője volt, később visszatérő karakterként, majd vendégszereplőként is feltűnt a sorozatban. A 1999 és 2007 között futó produkció máig minden idők egyik legjobb televíziós drámájaként ismert, számos rangos díjat nyert, és generációk kedvencévé vált. Vincent Pastore halálával újabb meghatározó szereplő távozott a sorozat legendás stábjából. Korábban többek között James Gandolfini, Nancy Marchand és Jerry Adler elvesztése is megrázta a Maffiózók rajongóit – írja a Page Six.
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