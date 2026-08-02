Már látszik, meddig kell kibírnunk: ekkor enyhül végre a pusztító hőség

A következő napokban még nem sok fellélegzésre számíthatunk, hiszen a időjárás továbbra is rendkívül forró marad. A maximumok több napon át 40–41 fok közelében alakulnak, ám a jelenlegi előrejelzések szerint augusztus második felének elején már látványos változás kezdődhet.

Még sokági lesz hőség, de már látszik, mikor mutat enyhülést az időjárás. Még záporok, zivatarok is jöhetnek.

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Az időjárás még napokig nem kegyelmez

A hét első felében országszerte kitart a hőség: több helyen 40–41 Celsius-fokos csúcsértékek várhatók, az éjszakák is csak 24–26 fokig hűlnek le.

Bár augusztus 7–9. között elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak, ezek egyelőre csak átmeneti felfrissülést hozhatnak, a forróságot nem törik meg.

A hónap közepére ugyan néhány fokkal mérséklődik a nappali felmelegedés, de még mindig 32–35 fok közötti maximumokra kell készülni, vagyis továbbra is nyárias, sok helyen kifejezetten meleg idő várható.

Augusztus 17-én jöhet az első komolyabb enyhülés

A jelenlegi előrejelzés szerint augusztus 17-étől fordulat kezdődhet. Ekkortól a nappali csúcshőmérséklet már 29 fok körül alakulhat, a következő napokban pedig többnyire 26–31 fok közötti maximumok várhatók.

A lehűléssel együtt a felhőzet is gyakrabban megnövekedhet, és több napon is számítani lehet záporokra, zivatarokra, illetve esőre.

A csapadék több helyen segíthet felfrissíteni a levegőt, és enyhítheti a hosszú ideje tartó száraz, forró időszakot.

Természetesen ilyen hosszabb távon az időjárás még változhat, de a jelenlegi modellek alapján úgy tűnik, hogy augusztus 17-e környékén végre megtörhet az idei nyár egyik legkitartóbb hőhulláma.

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