Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. aug. 2., vasárnap Lehel

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
időjárás

Már látszik, meddig kell kibírnunk: ekkor enyhül végre a pusztító hőség

időjárás enyhülés zivatar hőség zápor
Nagy Anna
2026.08.02.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Napok óta perzselő meleg uralja az országot, de már körvonalazódik a fordulat. Az előrejelzések szerint az időjárás már augusztusban enyhülni fog.

A következő napokban még nem sok fellélegzésre számíthatunk, hiszen a időjárás továbbra is rendkívül forró marad. A maximumok több napon át 40–41 fok közelében alakulnak, ám a jelenlegi előrejelzések szerint augusztus második felének elején már látványos változás kezdődhet.

Még sokági lesz hőség, de már látszik, mikor mutat enyhülést az időjárás. Még záporok, zivatarok is jöhetnek.
Még sokági lesz hőség, de már látszik, mikor mutat enyhülést az időjárás. Még záporok, zivatarok is jöhetnek.
Forrás: Shutterstock/Alohaflaminggo

Az időjárás még napokig nem kegyelmez

A hét első felében országszerte kitart a hőség: több helyen 40–41 Celsius-fokos csúcsértékek várhatók, az éjszakák is csak 24–26 fokig hűlnek le. 

Bár augusztus 7–9. között elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak, ezek egyelőre csak átmeneti felfrissülést hozhatnak, a forróságot nem törik meg.

A hónap közepére ugyan néhány fokkal mérséklődik a nappali felmelegedés, de még mindig 32–35 fok közötti maximumokra kell készülni, vagyis továbbra is nyárias, sok helyen kifejezetten meleg idő várható.

Augusztus 17-én jöhet az első komolyabb enyhülés

A jelenlegi előrejelzés szerint augusztus 17-étől fordulat kezdődhet. Ekkortól a nappali csúcshőmérséklet már 29 fok körül alakulhat, a következő napokban pedig többnyire 26–31 fok közötti maximumok várhatók.

A lehűléssel együtt a felhőzet is gyakrabban megnövekedhet, és több napon is számítani lehet záporokra, zivatarokra, illetve esőre. 

A csapadék több helyen segíthet felfrissíteni a levegőt, és enyhítheti a hosszú ideje tartó száraz, forró időszakot.

Természetesen ilyen hosszabb távon az időjárás még változhat, de a jelenlegi modellek alapján úgy tűnik, hogy augusztus 17-e környékén végre megtörhet az idei nyár egyik legkitartóbb hőhulláma.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Augusztusi időjárás-előrejelzés: 44 fokos hőkupolákat és özönvízszerű esőket, pusztító viharokat "jósolnak"

A nemzetközi meteorológiai előrejelzések nem sok jóval kecsegtetnek bennünket. A szakemberek mindeközben arra figyelmeztetnek, hogy a hosszú távú időjárás-előrejelzések továbbra is bizonytalanok.

Ekkor érkezhet az ELSŐ ORSZÁGOS ESŐ az előrejelzések szerint

Eljött az a pont, amikor mindenki szívesen látna egy jó nagy esőt.

NEM a klíma fogyasztja a legtöbbet: ez az eszköz az igazi áramzabáló

Sokan a klímát vagy a fagyasztót okolják a magas villanyszámla miatt, pedig gyakran egészen más készülék áll a háttérben. Az áram fogyasztásának legnagyobb részét egy olyan berendezés is elviheti, amelyre a legtöbben nem is gyanakodnak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu