Ne áltasd tovább magad: ebből a 6 jelből azonnal kiderül, ha a párod csak az idődet húzza

Amikor fülig szerelmesek vagyunk, hajlamosak vagyunk rózsaszín szemüvegen keresztül nézni a párkapcsolatunkat, éppen ezért néha még a legnyilvánvalóbb intő jeleket is figyelmen kívül hagyhatjuk. Pedig a fájdalmas igazság az, hogy a vonzalom önmagában nem elég, ha a másik fél valójában még nem áll készen egy komoly, közös jövő felépítésére. Mutatjuk azt a 6 egyértelmű viselkedést, amiből megtudhatod, ha a párod csak az idődet vesztegeti!

Amikor egy párkapcsolatban állandósulnak a kifogások, a kezdeti intimitást és a közös terveket szép lassan felváltja az eltávolodás.

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A párkapcsolatok kezdetén még mindannyian reménykedünk benne, hogy a megfelelő embert választottunk magunk mellé.

Amikor azonban lehull a lepel a valóságról, érdemes teljesen átértékelni mindazt, amit a kezdeti időszakban gondoltunk a másikról.

Mutatjuk azt a 6 jelet, amiből kiderülhet, hogy tényleg komolyan tervez-e veled a párod.

Gyakran félelemből húzzák egymás idejét a párkapcsolatban

A kapcsolatok kezdetén még mindannyian tele vagyunk reménnyel, és bízunk benne, hogy a választottunk lesz az a bizonyos nagy ő.

Az idő múlásával azonban gyorsan lehull a lepel a valóságról, és kiderül, hogy valóban egymásnak teremtett-e minket a sors, vagy a mindennapi buktatók végül romba döntik az előzetes illúzióinkat.

Ahogy egyre mélyebben megismerjük a partnerünket, önkéntelenül is mérlegelni kezdünk: képesek lennénk-e vele leélni egy életet, megkapjuk-e mellette azt a biztonságot és boldogságot, amire mindig is vágytunk? Sajnos ezen a ponton sokan csapdába esnek, és a szakítás helyett inkább a hitegetést választják – sokszor puszta gyávaságból vagy azért, mert nem akarják megbántani a másikat, még ha pontosan tudják is, hogy nem ő az, akit valójában keresnek.

Ezzel a döntéssel azonban értékes hónapok, sőt évek mehetnek rá egy olyan viszonyra, ahol csak a „majd ha...” kezdetű ígéretekre várunk, miközben a valóságban semmi sem változik.

Éppen ezért fontos, hogy figyeljünk az intő jelekre, amikből szinte egyértelműen kiderülhet, hogy a másik félnek valójában esze ágában sincs hosszú távra tervezni.

6 intő jel, amiből kiderül, hogy a partnerünknek komolytalan a szándéka

Tabu a jövő, és nincsenek közös tervek

Ha valahányszor szóba hozod az összeköltözést, a jövő nyári utazást vagy a kapcsolat szintlépését, a partnered azonnal témát vált, vagy elüti a választ egy viccel, az mind egyértelmű jele annak, hogy valójában nem tervez hozzú távra. Ha látványosan elzárkózik a jövő gondolatától, ráadásul még a közös terveket sem szőheted vele, az csak azt bizonyítja, hogy képtelen több hónapos távokban gondolkodni a kapcsolatotokban.

Teljesen kihagy a fontos döntéseiből

Legyen szó munkahelyváltásról, költözésről vagy egy nagyobb kiadásról, a döntéseit teljesen egyedül, kész tényként közli veled. Eszébe sem jut kikérni a véleményedet, ami egyértelműen mutatja, hogy nem tekint téged az élete részének.

Elszigetel a szeretteitől és a barátaitól

Ha egy férfi komolyan gondolja a közös jövőt, akkor büszke a párjára, és minél előbb be akarja vezetni a saját világába is.

Éppen ezért ha hónapok óta együtt vagytok, de még mindig nem mutatott be a belső körében, az sajnos egy intő jel arra, hogy a kapcsolatot nem tervezi hosszú távra.

Csak akkor ér rá, amikor neki kényelmes

Biztos ismerős az a mondás, hogy aki igazán időt akar veled tölteni, az szakít rá, nem pedig csak akkor keres, amikor éppen nincs más, amit csinálhatna. Éppen ezért, ha a találkozók szinte mindig az ő időbeosztása, vagy igényei szerint alakulnak, és ha neked szükséged lenne rá, de ő túl elfoglalt, vagy hirtelen fáradt, akkor biztos lehetsz benne, hogy csak az idődet húzza.

Az érzelmi intimitás helyett csak a felszínességet keresi

Sok kapcsolat végződik úgy, hogy rájövünk, valójában szinte semmit sem tudunk a másik lelki világáról. Éppen ezért ha a mindennapi beszélgetések csak a felszínen maradnak, és nem avat be a félelmeibe, a vágyaiba, ráadásul a te érzéseid sem érdeklik igazán, biztos lehetsz benne, hogy ebből a kapcsolatból nem tervez semmi komolyat.

Örökös kifogások mögé bújik

Ha a párod folyton azzal hiteget, hogy „majd ha ez a nehéz időszak lecseng, minden jobb lesz”, de a kapcsolatotok hónapok óta egy helyben toporog, akkor a keserű igazság az, hogy csak az idődet vesztegeti.

Aki ugyanis valójában nem akar elköteleződni, az mindig találni fog egy újabb kényelmes kifogást – épp csak annyit, amivel elérheti, hogy reménykedve mellette maradj, miközben pontosan tudja, hogy soha semmi komoly nem lesz a dologból.

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