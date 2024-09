Christopher Reeve fia édesapja kiköpött mása: elárulta, kipróbálná-e magát Supermanként

Christopher Reeve 1978-ban mutatkozott be Supermanként, és habár azóta sokan felvették már a piros köpenyt, rengetegen gondolják úgy, hogy még mindig ő az igazi Superman. A színész az első filmet követően még háromszor bújt Clark Kent bőrébe, majd más stílusokban is kipróbálta magát. Sajnos a hollywoodi pályafutása egy tragikus baleset miatt hirtelen véget ért, 1995-ben ugyanis egy lovasbaleset következtében nyaktól lefelé teljesen lebénult. Ekkor már háromgyerekes apa volt: a most 44 éves Matthew-é, a 40 éves Alexandráé és a 32 éves Willé. A gyerekek mindhárman ott voltak az édesapjuk életét bemutató, "Super/Man: The Christopher Reeve Story című dokumentumfilm premierjén. Itt kiderült, hogy legfitalabb fia hasonlít legjobban az édesapjára, Will pedig azt is elárulta, kipróbálná-e magát Supermanként.

Christopher Reeve gyerekei: Matthew, Alexandra és Will

Forrás: Getty Images via AFP

Christopher Reeve fia édesapja kiköpött mása

A dokumentumfilm premierje a hónap elején volt New Yorkban, és Will - aki az ABC News és a Good Morning America tudósítója - testvéreivel együtt vett részt rajta. A szeptember 18-i eseményen Will elárulta, hogy tervez-e híres apja nyomdokaiba lépni: „Nem tudom. Szeretem a munkámat az ABC News tudósítójaként" - mondta. „Azt hiszem, talán szeretek szerepelni, de nem tudom, hogy jó lennék-e a színészetben." A közelgő új Superman-filmben, amelyben David Corenswet alakítja majd a szuperhőst, azért Will is feltűnik majd és annak ellenére, hogy nem tervez hollywoodi babérokra törni, nem ez lesz az első filmes szerepe: 1997-ben szerepelt az In the Gloaming című tévéfilmben, 2006-ban pedig a Everyone's Hero egyik karakterének kölcsönözte a hangját.