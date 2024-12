Így győzheted le az ünnepek utáni depressziót

Eszter az elmúlt években azt vette észre magán, hogy amint lemegy az ünnepi időszak, rátör valamiféle szomorúság – ez a depresszió idén is menetrendszerűen jelentkezett nála.

Az új év kezdetével úgy érezhetjük, hogy nagyobb nyomás helyezkedik ránk, ezért könnyen depresszióba eshetünk

Le az ünnepek utáni depresszióval!

„Nem vagyok egy kimondottan optimista alkat, de nem mondanám magam borúlátónak sem. Az utóbbi években viszont a január és a február hónapok nehezen telnek számomra. Azon kapom magam, hogy nincs kedvem kimozdulni a lakásból, még a barátaimat is elhanyagolom. Nemigen találom a helyem, szinte az élettől is elmegy a kedvem, olyan nehéz minden... Ráadásul ilyenkor rendre elkapok valami betegséget is, ami még inkább rányomja bélyegét a hangulatomra. A párom tavaly már azzal állt elő, hogy szerinte depressziós vagyok. Én ezt nem hinném, hiszen csak pár hónapig vagyok ebben az állapotban. De az igaz, hogy nem tudok elfogadható magyarázatot adni arra, hogy mitől jutok el idáig. Azt olvastam, hogy létezik úgynevezett téli depresszió. Lehetséges, hogy ebben szenvedek?"

Nem a világ vége...

Faragó Melinda pszichológus szerint a téli depresszió elsődleges oka a fényhiány.



Nem elég, hogy ilyenkor korán sötétedik, de napközben sincs igazán világos. Ezt csak tetézi a hideg, illetve az ünnepi időszakot megelőző stressz

– kezdi a szakértő.

Bár a depressziót sokan hosszú lefolyású betegségnek hiszik, léteznek időszakos változatai is. Az ilyenek mindig egy adott élethelyzethez köthetők, elég, ha például a gyászra gondolunk. Ha valakinek hajlama van a lehangoltságra, a külső körülmények ezt aktiválhatják, ezért telente sokan levertek, és úgy érzik, semmihez sincs kedvük. A jó idő beköszöntével azonban ennek általában vége szakad. Természetesen a depressziónak vannak súlyos és kevésbé súlyos esetei, ugyanúgy, ahogy a betegségek is okozhatnak 37 és 40 fokos lázat is. De amíg a dolog nem fordul át személyiségzavarba, addig tehetünk azért, hogy kihozzuk magunkat a depresszióból.

Mozgás, vitaminok, programok

A pszichológus szerint nem szabad azonnal szorongáscsökkentő gyógyszereket felíratni a háziorvossal.

„Igyunk inkább gyógyteákat, és táplálkozzunk egészségesen. Szedjünk B-vitamint és magnéziumot, hiszen télen a szervezet ellenálló képessége romlik, ezzel párhuzamosan pedig pszichésen is legyengülünk.

Nagyon fontosnak tartom az aktív mozgást, mivel ennek során hormonok szabadulnak fel, de ugyanilyen jót tesz a szolárium is, ami tulajdonképpen fényfürdőzés.

A depresszióban szenvedőknek mindig javaslom a meditációs gyakorlatokat is. Ne hagyják, hogy a negatív gondolatok eluraljanak minket! Mozduljunk ki otthonról, menjünk színházba, moziba: ilyenkor azt érezzük majd, hogy ugyan el sem akartunk indulni, de végül nagyon jól szórakoztunk.