Egyre furcsábban viselkedik Tom Brady: homályos posztot tett közzé, miután megszületett Gisele Bündchen babája

Ahogy megírtuk, megszületett Gisele Bündchen harmadik, egyúttal az első közös gyermeke Joaquim Valentével. Bündchen 11 éves lányának és egy 15 éves fiának exférje, Tom Brady az édesapja, aki a baba világrajötte után a közösségi médiában posztolt.

Tom Brady és Gisele Bündchen 13 évig voltak házasok

Forrás: Getty Images

Tom Brady még mindig szereti Gisele Bündchent?

„Szerintem a szeretet titka az, ha szeretsz. Az érdekesség titka az, ha érdeklődsz. Ha azt akarod, mások szépnek lássanak, találd meg bennük a szépséget. Ha barátot akarsz, legyél te is barát” - írta Instasztorijában Tom Brady, amihez három piros szívecskét és egy Love this feliratot is tett. A kommentelők szerint Brady furcsán viselkedik, amióta kiderült, hogy Gisele Bündchen babát vár. Októberben például egy naplementés képet tett közzé, majd később arról írt, hogy milyen érzés elbukni.