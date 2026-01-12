Az egész ország aggódik: kórházba került Fenyő Miklós

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026.01.12.
Kórházi ellátásra szorul a Hungária legendás frontembere. Fenyő Miklóst állapotáról a család és a stáb a közösségi médiában tájékoztatta a közönséget.

Fenyő Miklós hivatalos Facebook-oldalán vasárnap kora este jelent meg a bejegyzés, amelyben azt közölték, hogy az énekes jelenleg kórházban van, és tüdőgyulladás miatt kezelik – szúrta ki a Borsonline. A posztban arra kérték a rajongókat, hogy gondoljanak rá és drukkoljanak a mielőbbi felépüléséért, egyben jelezték azt is, hogy amint lehet, további információkkal jelentkeznek.

 

Fenyő Miklós kórházba került: az egész ország aggódik

A bejegyzés megjelenése után azonnal elárasztották a kommentek az oldalt. Rövid idő alatt több száz jókívánság érkezett, a rajongók sorra fejezték ki támogatásukat és biztatták az énekest. Volt, aki úgy fogalmazott: minden „jampi szív” együtt dobban most Fenyő Miklósért, és bíznak benne, hogy hamarosan újra ereje teljében térhet vissza.

 

Fenyő Miklós márciusban tölti be a 79. életévét. Nem ez az első alkalom az elmúlt időszakban, hogy egészségi problémák miatt kellett visszavennie a tempóból: december elején már megküzdött egy enyhébb betegséggel.

