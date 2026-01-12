A Golden Globe 2026-os házigazdája ismét Nikki Glaser volt, aki tavalyi nagy sikere után tért vissza a pódiumra. A díjakat többek között Queen Latifah, Miley Cyrus, Pamela Anderson, Macaulay Culkin, Regina Hall, Ayo Edebiri és Charli XCX adták át.

Golden Globe 2026: Nikki Glaser stand-upos volt az idei gála háziasszonya

Forrás: Getty Images

A jelölések alapján már előzetesen is sejthető volt, mely produkciók uralhatják az estét. A filmes mezőnyben az Egyik csata másik után kilenc jelöléssel vágott neki a gálának, szorosan mögötte az Érzelmi érték nyolc, míg a Bűnösök hét jelölést gyűjtött. A televíziós kategóriákban A Fehér Lótusz bizonyult a legerősebbnek hat jelöléssel, az Kamaszok pedig öt alkalommal került fel a listákra.

A Golden Globe-gálát 2026. január 11-én, vasárnap este rendezték meg, a CBS közvetítésével, a Paramount+ streamingszolgáltatón keresztül pedig online is követhető volt az esemény.

Golden Globe 2026 – íme a nyertesek listája a főbb kategóriákban:

Legjobb női mellékszereplő: Teyana Taylor (Egyik csata a másik után); jelöltek voltak: Amy Madigan (Feygverek), Ariana Grande (Wicked 2), Elle Fanning (Érzelmi érték), Emily Blunt (A zúzógép); Inga Ibsdotter Lilleaas (Érzelmi érték),

Legjobb férfi mellékszereplő: Stellan Skarsgård (Érzelmi érték); jelöltek voltak: Adam Sandler (Jay Kelly), Benicio del Toro (Egyik csata a mási után), Jacob Elordi (Frankenstein), Paul Mescal (Hamnet), Sean Penn (Egyik csata a mási után)

Legjobb férfi főszereplő musicalban vagy vígjátékban: Timothée Chalamet (Marty Supreme); jelöltek voltak: Ethan Hawke (Blue Moon), George Clooney (Jay Kelly), Jesse Plemons (Bugonia), Lee Byung-Hun (Nincs más választás), Leonardo DiCaprio (Egyik csata a másik után)

Legjobb női főszereplő musicalban vagy vígjátékban: Rose Byrne (Ha tudnék, beléd rúgnék); jelöltek voltak: Amanda Seyfried (Ann Lee testamentuma), Chase Infiniti (Egyik csata a másik után); Cynthia Erivo (Wicked 2.), Emma Stone (Bugonia); Kate Hudson (Song Sung Blue);

Legjobb film musical vagy vígjáték kategóriában: Egyik csata a mási után; jelöltek voltak: Nouvelle Vague, Nincs más választás, Marty Supreme, Bugonia, Blue Moon