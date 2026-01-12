A Golden Globe 2026-os házigazdája ismét Nikki Glaser volt, aki tavalyi nagy sikere után tért vissza a pódiumra. A díjakat többek között Queen Latifah, Miley Cyrus, Pamela Anderson, Macaulay Culkin, Regina Hall, Ayo Edebiri és Charli XCX adták át.
A jelölések alapján már előzetesen is sejthető volt, mely produkciók uralhatják az estét. A filmes mezőnyben az Egyik csata másik után kilenc jelöléssel vágott neki a gálának, szorosan mögötte az Érzelmi érték nyolc, míg a Bűnösök hét jelölést gyűjtött. A televíziós kategóriákban A Fehér Lótusz bizonyult a legerősebbnek hat jelöléssel, az Kamaszok pedig öt alkalommal került fel a listákra.
A Golden Globe-gálát 2026. január 11-én, vasárnap este rendezték meg, a CBS közvetítésével, a Paramount+ streamingszolgáltatón keresztül pedig online is követhető volt az esemény.
Golden Globe 2026 – íme a nyertesek listája a főbb kategóriákban:
Legjobb női mellékszereplő: Teyana Taylor (Egyik csata a másik után); jelöltek voltak: Amy Madigan (Feygverek), Ariana Grande (Wicked 2), Elle Fanning (Érzelmi érték), Emily Blunt (A zúzógép); Inga Ibsdotter Lilleaas (Érzelmi érték),
Legjobb férfi mellékszereplő: Stellan Skarsgård (Érzelmi érték); jelöltek voltak: Adam Sandler (Jay Kelly), Benicio del Toro (Egyik csata a mási után), Jacob Elordi (Frankenstein), Paul Mescal (Hamnet), Sean Penn (Egyik csata a mási után)
Legjobb férfi főszereplő musicalban vagy vígjátékban: Timothée Chalamet (Marty Supreme); jelöltek voltak: Ethan Hawke (Blue Moon), George Clooney (Jay Kelly), Jesse Plemons (Bugonia), Lee Byung-Hun (Nincs más választás), Leonardo DiCaprio (Egyik csata a másik után)
Legjobb női főszereplő musicalban vagy vígjátékban: Rose Byrne (Ha tudnék, beléd rúgnék); jelöltek voltak: Amanda Seyfried (Ann Lee testamentuma), Chase Infiniti (Egyik csata a másik után); Cynthia Erivo (Wicked 2.), Emma Stone (Bugonia); Kate Hudson (Song Sung Blue);
Legjobb film musical vagy vígjáték kategóriában: Egyik csata a mási után; jelöltek voltak: Nouvelle Vague, Nincs más választás, Marty Supreme, Bugonia, Blue Moon
Legjobb animációs film: K-pop démonvadászok; jelöltek voltak: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle, Elio, Arco, A kis Amélie és az eső természete, Zootropolis 2)
Legjobb rendező: Paul Thomas Anderson (Egyik csata a másik után); jelöltek voltak: Chloé Zhao (Hamnet); Guillermo del Toro (Frankenstein), Jafar Panahi (Csak egy baleset), Joachim Trier (Érzelmi érték), Ryan Coogler (Bűnösök)
Legjobb forgatókönyv: Paul Thomas Anderson (Egyik csata a másik után); jelöltek még: Jafar Panahi (Csak egy baleset), Joachim Trier, Eskil Vogt (Érzelmi érték), Ronald Bronstein, Josh Safdie (Marty Supreme); Ryan Coogler (Bűnösök)
Legjobb színész drámai tévésorozatban: Noah Wyle (Vészhelyzet Pittsburghben); jelöltek voltak: Adam Scott (Különválás), Diego Luna (Utolsó befutók), Gary Oldman (Utolsó befutók), Mark Ruffalo (A megbízás), Sterling Brown (Paradise)
Legjobb színésznő televíziós sorozatban – musical vagy vígjáték: Jean Smárt (Hacks – A pénz beszél); jelöltek voltak: Ayo Edebiri (A mackó), Jenna Ortega (Wednesday), Kristen Bell (Bármit, csak ezt ne), Natasha Lyonne (Poker Face), Selena Gomez (Gyilkos a házban)
Legjobb színésznő minisorozatban: Michelle Williams (Szex mindhalálig); jelöltek voltak: Amanda Seyfried (Hosszú, fényes folyó), Claire Danes (A bennem lakozó fenevad), Rashida Jones (Black Mirror), Robin Wright (A barátnő), Sarah Snook (All Her Fault)
Legjobb színész televíziós sorozatban – musical vagy vígjáték: Seth Rogen (The Studio); jelöltek voltak: Adam Brody (Bármit, csak ezt ne), Glen Powell (Chad Powers), Jeremy Allen White (A mackó), Martin Short (Gyilkos a házban), Steve Martin (Gyilkos a házban)
Legjobb női mellékszereplő televíziós sorozatban: Erin Doherty (Kamaszok); jelöltek voltak: Aimee Lou Wood (A Fehér Lótusz), Carrie Coon (A Fehér Lótusz), Catherine O’Hara (The Studio), Hannah Einbinder (Hacks – A pénz beszél), Parker Posey (A Fehér Lótusz)
Legjobb színész minisorozatban: Stephen Graham (Kamaszok); jelöltek voltak: Paul Giamatti (Black Mirror), Matthew Rhys (A bennem lakozó fenevad), Jude Law (Fekete nyúl), Jacob Elordi (A keskeny út a mély északra), Charlie Hunnam (Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori)
Legjobb férfi mellékszereplő televíziós sorozatban: Owen Cooper (Kamaszok); jelöltek voltak: Walton Goggins (A Fehér Lótusz), Tramell Tillman (Különválás), Jason Isaacs (A Fehér Lótusz), Billy Crudup (The Morning Show), Ashley Walters (Kamaszok)
Legjobb férfi színész drámában: Wagner Moura (A titkosügynök); jelöltek voltak: Dwayne Johnson (A zúzógép), Jeremy Allen White (Springsteen: Szabadíts meg az ismeretlentől), Joel Edgerton (Az álmok vágányán), Michael B. Jordan (Bűnösök), Oscar Isaac (Frankenstein)
Legjobb női főszereplő drámában: Jessie Buckley (Hamnet); jelöltek voltak: Eva Victor (Bocs, kicsim), Jennifer Lawrence (Dögölj meg, szerelmem), , Julia Roberts (Vadászat után), Renate Reinsve (Érzelmi érték), Tessa Thompson (Hedda)
Legjobb televíziós sorozat – musical vagy vígjáték: The Studio; jelöltek voltak: Abbott Általános Iskola, A mackó, Hacks – A pénz beszél, Bármit, csak ezt ne, Gyilkos a házban,
Legjobb televíziós minisorozat: Kamaszok; jelöltek voltak: All Her Fault, Black Mirror, Szex mindhalálig, A bennem lakozó fenevad, A barátnő
Legjobb televíziós drámasorozat: Vészhelyzet Pittsburghben; jelöltek voltak: A diplomata, Pluribus, Különválás, Utolsó befutók, A Fehér Lótusz
Legjobb színésznő drámai tévésorozatban: Rhea Seehorn (Pluribus); jelöltek voltak: Bella Ramsey (The Last of Us), Britt Lower (Különválás), Helen Mirren (Gengsztervilág), Kathy Bates (Matlock), Keri Russell (A diplomata)
Legjobb dráma: Hamnet; jelöltek voltak: Frankenstein, Csak egy baleset, Érzelmi érték, Bűnösök, A titkosügynök
Legjobb nem angol nyelvű film: A titkosügynök; jelöltek voltak: Csak egy baleset, Nincs más választás, Érzelmi érték,Tánc a sivatagban, Hid Rajab hangja
Új kategória idén a legjobb podcast: Good Hang with Amy Poehler a győztes
