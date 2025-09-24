Szagrandi és feromonparti − Bízd az orrodra a párkeresést!

Egyesek nem hisznek az első látásra szerelemben, inkább az orrukra hallgatnak a párkeresés során. Mennyire eredményes ez a módszer? Hogyan lehet így ismerkedni? Megmutatjuk, hogyan találhatod meg a párodat, ha hagyod, hogy az orrodnál fogva vezessenek!

Hogyan működik a párkeresés, ahol csak az orrodra hagyatkozhatsz?

Forrás: Shutterstock

Te mernél kizárólag az orrodra hagyatkozni párkeresés során?

Elképesztően különleges társkereső módszerek kerültek be a párkeresés világába: illat alapján lehet párt választani. Ha az online ismerkedés felszínes világát nem érzed magadénak, a személyes párkereséshez pedig túlságosan szorongsz, akkor itt van egy radikális módszer, amely az ösztönök és a biológia alapján működik.

A Smell Dating, vagyis szagrandi egy olyan szolgáltatás, ahol úgy keresnek párt a szingli emberek, hogy egymás testszagát szagolgatják.

Te megtalálnád a szerelmedet szaglás alapján?

A Smell Dating, azaz Szagrandi nevű társkeresőt az ausztrál Tega Brain és Sam Lavigne indították el közösen New Yorkban, hogy meglássák, tényleg csak az orrunk kell ahhoz, hogy megtaláljuk az igazit. Mit gondolnak a szagok alapján matchelésről az ötlet megálmodói? Tega Brain erről így nyilatkozott:

Szerintem az online társkeresésben az emberek már túlságosan kiégtek, mert nagyon hamar ítélnek képek alapján. A szagrandi egyszerre művészi kísérlet és egy társkereső szolgáltatás is.

Hogyan működik egy ilyen „randi”?

Azok a merész résztvevők, akik belemennek egy ilyen kísérletbe, kötelesek három napig ugyanabban a pólóban mászkálni, mégpedig dezodor és hajparfüm nélkül, hogy semmi ne fedje el a valódi szagokat, feromonokat. Ezután megtörténik a csere, megjön a „szagposta”, és alaposan megszimatolják párkeresők egymás három napig hordott, majd levetett ruháját.

Amikor ott ülsz, pólót szaglászva és elgondolkodsz azon, milyen lehet ezzel az emberrel egy ágyban feküdni, megölelni vagy csak pusztán közel lenni hozzá, akkor abból érezheted, hogy akarod-e azt az embert vagy sem.

− mondta Tega Brain. A szagminták után eldönthetik a résztvevők, hogy tetszik-e a különleges aroma, amit a póló áraszt magából, és amennyiben mindkét fél igennel szavaz, a rendszer összeköti őket.