Szagrandi és feromonparti − Bízd az orrodra a párkeresést!

Egyesek nem hisznek az első látásra szerelemben, inkább az orrukra hallgatnak a párkeresés során. Mennyire eredményes ez a módszer? Hogyan lehet így ismerkedni? Megmutatjuk, hogyan találhatod meg a párodat, ha hagyod, hogy az orrodnál fogva vezessenek!
Elképesztően különleges társkereső módszerek kerültek be a párkeresés világába: illat alapján lehet párt választani. Ha az online ismerkedés felszínes világát nem érzed magadénak, a személyes párkereséshez pedig túlságosan szorongsz, akkor itt van egy radikális módszer, amely az ösztönök és a biológia alapján működik.
A Smell Dating, vagyis szagrandi egy olyan szolgáltatás, ahol úgy keresnek párt a szingli emberek, hogy egymás testszagát szagolgatják.
A Smell Dating, azaz Szagrandi nevű társkeresőt az ausztrál Tega Brain és Sam Lavigne indították el közösen New Yorkban, hogy meglássák, tényleg csak az orrunk kell ahhoz, hogy megtaláljuk az igazit. Mit gondolnak a szagok alapján matchelésről az ötlet megálmodói? Tega Brain erről így nyilatkozott:
Szerintem az online társkeresésben az emberek már túlságosan kiégtek, mert nagyon hamar ítélnek képek alapján. A szagrandi egyszerre művészi kísérlet és egy társkereső szolgáltatás is.
Azok a merész résztvevők, akik belemennek egy ilyen kísérletbe, kötelesek három napig ugyanabban a pólóban mászkálni, mégpedig dezodor és hajparfüm nélkül, hogy semmi ne fedje el a valódi szagokat, feromonokat. Ezután megtörténik a csere, megjön a „szagposta”, és alaposan megszimatolják párkeresők egymás három napig hordott, majd levetett ruháját.
Amikor ott ülsz, pólót szaglászva és elgondolkodsz azon, milyen lehet ezzel az emberrel egy ágyban feküdni, megölelni vagy csak pusztán közel lenni hozzá, akkor abból érezheted, hogy akarod-e azt az embert vagy sem.
− mondta Tega Brain. A szagminták után eldönthetik a résztvevők, hogy tetszik-e a különleges aroma, amit a póló áraszt magából, és amennyiben mindkét fél igennel szavaz, a rendszer összeköti őket.
Kutatások alapján ennek a módszernek bármennyire hihetetlen is, de van alapja!
Az illatok alapján valóban kiderülhet, hogy mennyire vonzódunk valakihez, ugyanis biológiailag jobban passzolnak azok az emberek, akik nem tudnak betelni életük párjának illatával. És ha ez nem lenne eléggé meggyőző, állítólag az ilyen társaknak erősebb immunrendszerű és jobban alkalmazkodó utódaik lesznek, mint másoknak.
Egy kutatás alapján az is kiderült, hogy a nők megérzik, ha a férfi génjei különböznek a sajátjuktól, és ahhoz fognak vonzódni ösztönösen, akivel szó szerint a legjobb a „kémia”. Ezek alapján valóban csak annyit kell tenned, hogy követed az orrod a fajfenntartásért! A Szagrandi alapítója erről így vélekedik:
Az online oldalak és applikációk túlzottan vizuálisak, mindenki csupán egy profilkép alapján dönt. A szaglás egy sokkal ösztönösebb dolog. Azt nem tudod irányítani, csak érzed, hogy jó az illata, és már tudod is, hogy kedveled-e biológiailag.
A szagrandi nem az első kísérlet az illatalapú párkeresésre. 2010-ben Judith Prays indította el saját művészi projektjét kis Cupidóként, és Brooklynban megtartotta az első feromonpartit. Mit is jelent ez pontosan? A három napos pólóviselési szabály itt is érvényes volt.
A bezacskózott és felszámozott — már viselt — ruhával kellett megjelenni a bulin, amit aztán megkapott egy-egy személy, hogy egész este szagolgathassák.
A vendégek eldönthették, hogy tetszik-e nekik a bűzös póló, és ha igen, kamera elé tartották. Ezután a képernyőre kivetítették a képeket, és már csak be kellett azonosítani, hogy kinek az illata volt a megnyerő.
Te kipróbálnál egy ilyen merész párkeresési módszert? Mernél csupán az orrodra hagyatkozni, amikor az életre szóló szerelemről van szó?
