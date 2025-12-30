Frizuradivat 2026: a balayage már a múlté, itt a color melting technika

2026-ra egy új színátmenetes hajfestési technika jelent meg: a color melting. A balayage és a melírozás finom ötvözete nemcsak világosabbá teszi a hajat, de természetesebbé is. Mutatjuk, hogyan változik meg a frizuradivat 2026-ban!

Frizuradivat 2026: itt a color melting.

Frizuradivat 2026: a color melting a legújabb hajtrend A color melting színátmenetezés lesz az uralkodó hajtrend 2026-ban

Az elmúlt években a balayage hajfestés technika volt a legnépszerűbb. A color melting is egy színátmenetes technika, amelyben az átmenet természetes árnyéknak tűnik csak. Míg a balayage és a melírozás a fény és a kontraszt játékával operál, a color melting az abszolút harmóniáról szól. Az ötlet az, hogy a színek látható határvonalak nélkül olvadjanak egymásba, mintha a szín természetesen olvadna bele a szálakba. A módszer során három-négy színt alkalmaznak finom rétegekben, a hajgyökértől a hajvégekig, tiszteletben tartva a haj természetes színét. A technika során a szakember ecsettel, néha kézzel, szinte festői mozdulatokkal dolgozza össze a színeket. Így szabad szemmel nem látható, folyékony átmenetet hoz létre.

Mi teszi a technikát különlegessé? A kontrasztos elválasztásokat létrehozó melírozással vagy a célzott fényhatással játszó balayage-technikával ellentétben a színolvadás nem izolál semmit. Minden összeolvad és egységet alkot. Ez a szín a legfolyékonyabb, egy „élő” átmenet, amely követi a haj mozgását. Végül is ez a technika azért csábító, mert megőrzi a haj természetes mélységét, miközben fényes, kifinomult dimenziót ad hozzá. A hajszínek összeolvasztása tökéletes választás azok számára, akik finom színekről és természetes fényről álmodoznak, tőlenövés nélkül. Ez a technika minden hajtípushoz alkalmazható, de teljes finomságát már árnyalt alapokon, aranyszőke, mézbarna és fényes barna színeken mutatja meg. A color melting színek összeolvadása olyan, mint egy akvarell, amely látható határok nélkül csúszik egyik tónusról a másikra.