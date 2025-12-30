Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 1., csütörtök Fruzsina

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

karácsony 2025 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
hajfestés

Frizuradivat 2026: a balayage már a múlté, itt a color melting technika

FilmMagic - Jeff Kravitz
hajfestés trend frizuradivat
Figyelem csajok, a balayage hajfestést leváltotta a color melting technika! Nézd meg, miben változik meg a frizuradivat 2026-ban!

2026-ra egy új színátmenetes hajfestési technika jelent meg: a color melting. A balayage és a melírozás finom ötvözete nemcsak világosabbá teszi a hajat, de természetesebbé is. Mutatjuk, hogyan változik meg a frizuradivat 2026-ban!

frizuradivat 2026
Frizuradivat 2026: itt a color melting.
Forrás:  Getty Image

Frizuradivat 2026: a color melting a legújabb hajtrend

  • A color melting színátmenetezés lesz az uralkodó hajtrend 2026-ban
  • A color melting technika titka.
  • Inspirációs képek a sztárvilágból. 

Színátmenetes hajfestés

Az elmúlt években a balayage hajfestés technika volt a legnépszerűbb. A color melting is egy színátmenetes technika, amelyben az átmenet természetes árnyéknak tűnik csak. Míg a balayage és a melírozás a fény és a kontraszt játékával operál, a color melting az abszolút harmóniáról szól. Az ötlet az, hogy a színek látható határvonalak nélkül olvadjanak egymásba, mintha a szín természetesen olvadna bele a szálakba. A módszer során három-négy színt alkalmaznak finom rétegekben, a hajgyökértől a hajvégekig, tiszteletben tartva a haj természetes színét. A technika során a szakember ecsettel, néha kézzel, szinte festői mozdulatokkal dolgozza össze a színeket. Így szabad szemmel nem látható, folyékony átmenetet hoz létre. 

Color melting technika

Mi teszi a technikát különlegessé? A kontrasztos elválasztásokat létrehozó melírozással vagy a célzott fényhatással játszó balayage-technikával ellentétben a színolvadás nem izolál semmit. Minden összeolvad és egységet alkot. Ez a szín a legfolyékonyabb, egy „élő” átmenet, amely követi a haj mozgását. Végül is ez a technika azért csábító, mert megőrzi a haj természetes mélységét, miközben fényes, kifinomult dimenziót ad hozzá. A hajszínek összeolvasztása tökéletes választás azok számára, akik finom színekről és természetes fényről álmodoznak, tőlenövés nélkül. Ez a technika minden hajtípushoz alkalmazható, de teljes finomságát már árnyalt alapokon, aranyszőke, mézbarna és fényes barna színeken mutatja meg. A color melting színek összeolvadása olyan, mint egy akvarell, amely látható határok nélkül csúszik egyik tónusról a másikra. 

Inspirációs képek a sztárvilágból

Daisy-Edgar Jones a természetes barna haját karamell melírozással és mézes barna színátmenettel frissítette fel. A technika segítségével, ha a haja elkezd lenőni, nem lesz éles kontraszt a színek között. 

daisy-edgar jones
Daisy-Edgar Jones karamell barna hajszíne.
Forrás:  Getty Images

Gigi Hadid természetes sötét szőke hajszínét mézszőke középszínnel és világosszőke hajvégekkel dobták fel, ezzel természetes napszítta hatást keltve.

gigi hadid
Gigi Hadid középszőke hajszíne. 
Forrás:  Getty Images

Suki Waterhouse haját hasonlóan a sötét tövektől, egy egészen világosszőkéig festették. Itt egy világosabb, hidegebb tónusú szőkét láthatsz, amely a hónapos lenövéssel is jól néz ki. 

Suki Waterhouse
Suki Waterhouse szőke hajjal.
Forrás:  Getty Images

Nézd meg további hajtrendes cikkeinket

Candlelight blonde: ez a legújabb szőke árnyalat, amit most mindenki kér a fodrásznál

Leáldozott a hamvas szőkének! A candlelight blonde, vagyis a gyertyafényszőke a legújabb hajszín, amit már világsztárok is viselnek. A közösségi médiában pillanatok alatt sláger lett, és könnyen lehet, hogy te is beleszeretsz ebbe a meleg, ragyogó árnyalatba.

Visszatért a '90-es évek kedvence, a hajkreppelő: így csináld, hogy tökéletes legyen

A hullámos, sellő stílusú, kreppelt haj ismét trendi a közösségi médiában. Nézd meg, hogyan tért vissza a hajkreppelő a pipereasztalokra.

Cherry coke és reneszánsz vörös: ezek az idei tél legtrendibb hajszínei

Te már felkészültél a télre? Ha te is trendteremtő szeretnél lenni, itt az ideje, hogy a hideg évszak legtrendibb hajszíneire válts. Mutatjuk a legdivatosabb színárnyalatokat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu