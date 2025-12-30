Ez az életmódváltás biztos receptje, ami még a puhányoknál is működik: ha sikert akarsz, ezt kövesd

Te is meg szoktad fogadni újévkor, hogy idén kihozod magadból a maximumot, de már februárban elfogy a lelkesedés? Vannak a fanatikusok, akik rögtön szilveszter másnapján spártai szigorral fognak katonai kiképzésbe, és vannak az okosak, akik egy kezdő edzéstervvel és életmódváltó programmal, vagyis a puhányoknak való módszerrel kupálják ki magukat nyárra.
Kezdő edzésterv és életmódváltás puhányoknak
- Az újévi életmódváltás problematikája: miért bukunk el a legtöbben minjárt a startvonal után?
- Miért pont 75 nap?
- 75 HARD – Kőkeményeknek, akik bírják a szenvedést
Az újévi életmódváltás problematikája: miért bukunk el a legtöbben mindjárt a startvonal után?
Az a baj, hogy a lelkiismeret-furdalás rossz tanácsadó. Karácsony után, bejglivel kitömött bendővel hajlamosak vagyunk büntetni magunkat, és olyan irreális célokat kitűzni, amiket még egy élsportoló is csak keserves kínok között tudna teljesíteni. Ez azért van, mert azt hisszük, csak a szenvedés hoz eredményt, pedig a kulcs nem az önsanyargatásban, hanem a rendszerességben van. Ez utóbbiban könnyen segíthet egy 75 napig tartó kihívás.
Miért pont 75 nap?
Évtizedekig tartotta magát a tévhit, hogy egy új szokás kialakításához 21 nap kell. A legújabb kutatások azonban kimutatták, hogy ez nem igaz. Egy új viselkedésminta automatikussá válásához átlagosan 66 napra van szükség. A 75 nap tehát pont az a biztonsági zóna, ami lefedi ezt az időszakot, plusz ad egy kis ráhagyást, hogy az új életmódod teljesen magadévá tudd tenni.
75 HARD – Kőkeményeknek, akik bírják a szenvedést életmódváltás címén
A 75 HARD nevű mentáliserő-fejlesztő és életmódváltó programot Andy Frisella fitneszguru és vállalkozó alkotta meg és a közösségi média terjesztette el. Ez elsődlegesen egy mentáliserő-program, ami nem ismer kegyelmet. Itt nem lehet csalni, és ha korábban még semmit nem edzettél, akkor nem okoz majd sikerélményt.
A szabályok a rendszer alkotója, Andy Frisella szerint:
- Legyél szigorú magadhoz: ha kihagysz egy-két edzést, vagy olyat ettél, ittál, amit nem kellett volna, kezdheted előröl az első naptól a számolást...
- Szigorú diéta:válassz egy étrendet (lehet keto, paleo, kalóriaszámolás), és tartsd be 100%-osan. Nincs nasi és nincs csaló nap!
- Zéró alkohol: még egy pohár pezsgő sem csúszhat le a torkodon. Még a szülinapodon sem.
- Napi 2 edzés: igen, jól látod. Kétszer 45 perc és az egyiknek kötelezően a szabadban kell lennie. Esik a hó? Fúj a szél? Mínusz 10 fok van? Ne keress kifogásokat, menj ki!
- 4 liter víz: minden egyes nap meg kell innod legalább 4 liter vizet. Andy Frisella szerint ez csökkenti az éhséget, jót tesz a bőrnek és frissebbé tesz.
- Olvass minden nap: napi 10 oldalt bármilyen, de lehetőleg önfejlesztő könyvből. A hangoskönyv nem ér! A lényeg a digitális detox.
- Minden nap készíts egy képet a testedről: a mérleg nem jó tanácsadó, a képek alapján jobban vissza tudod követni a fejlődést
75 SOFT – Kezdő edzésterv és életmódváltás puhányoknak, akik élni is szeretnének
Ne tévesszen meg a név: ez nem a lusták sportja, hanem az okos életmódváltóké. Úgy szülletett, hogy az internet népe fellázadt az eredeti, 75 HARD kihívás alkotója ellen és lazítottak a szigorú szabályain. A legtöbbüknek ugyanis van életük az edzésen kívül is. Van munkájuk, családjuk, szociális életük, nem akarnak robotként élni, de szeretnének egészségesebb szokásokat kialakítani.
A szabályok a következők:
- Ha elbuksz, indul elölről: ebben nincs változás, viszont kicsit lazább, hogy mit szabad és mit nem.
- Egészséges étkezés: nincs tiltólista, de próbálj meg tisztán enni, kövess bármilyen trendet is. Kerüld a gyorsan felszívódó szénhidrátokat és az ultrafeldolgozott élelmiszereket. Ha becsúszik egy süti, nem dől össze a világ, csak térj vissza a helyes útra a következő étkezésnél.
- Alkohol csak mértékkel: társasági eseményeken belefér egy pohár bor. Nem kell remetének állnod.
- Napi 1 edzés: minimum napi 45 perc mozgás, ami bármi lehet. Séta a parkban? Egy kis jóga? Tánc a nappaliban? Minden ér! Ja és, jár heti egy pihenőnap is, amikor akár egész nap fetrenghetsz a kanapén!
- Igyál meg minden nap 3 liter vizet: ez még teljesíthető, és a bőröd is megköszöni, de nem töltöd az egész napodat a mosdóban.
- Olvass bármit: napi 10 oldal, bérmilyen könyvből. Ez lehet Harry Potter, egy krimi vagy egy magazin is.
Melyiket válaszd?
Ha 2026-ban a mentális egészséged és a fenntarthatóság a prioritás, válaszd a 75 SOFT-ot. A kutatások szerint a túl szigorú tiltások gyakran falási rohamokhoz vezetnek, és 21 nap nem elég ahhoz, hogy meg is tartsd az új szokásaidat, ezért az enyhébb, 75 napos kihívással valószínűleg több az esélye van, hogy februárban is meg fogod újítani a kondibérleted.
