Ez az életmódváltás biztos receptje, ami még a puhányoknál is működik: ha sikert akarsz, ezt kövesd

Te is meg szoktad fogadni újévkor, hogy idén kihozod magadból a maximumot, de már februárban elfogy a lelkesedés? Vannak a fanatikusok, akik rögtön szilveszter másnapján spártai szigorral fognak katonai kiképzésbe, és vannak az okosak, akik egy kezdő edzéstervvel és életmódváltó programmal, vagyis a puhányoknak való módszerrel kupálják ki magukat nyárra.

Neki már nem a kezdő edzésterv való. Belőle simán kinézném, hogy végigcsinálja a 75 hardot.

75 HARD – Kőkeményeknek, akik bírják a szenvedést

Az a baj, hogy a lelkiismeret-furdalás rossz tanácsadó. Karácsony után, bejglivel kitömött bendővel hajlamosak vagyunk büntetni magunkat, és olyan irreális célokat kitűzni, amiket még egy élsportoló is csak keserves kínok között tudna teljesíteni. Ez azért van, mert azt hisszük, csak a szenvedés hoz eredményt, pedig a kulcs nem az önsanyargatásban, hanem a rendszerességben van. Ez utóbbiban könnyen segíthet egy 75 napig tartó kihívás.

Évtizedekig tartotta magát a tévhit, hogy egy új szokás kialakításához 21 nap kell. A legújabb kutatások azonban kimutatták, hogy ez nem igaz. Egy új viselkedésminta automatikussá válásához átlagosan 66 napra van szükség. A 75 nap tehát pont az a biztonsági zóna, ami lefedi ezt az időszakot, plusz ad egy kis ráhagyást, hogy az új életmódod teljesen magadévá tudd tenni.

75 HARD – Kőkeményeknek, akik bírják a szenvedést életmódváltás címén

A 75 HARD nevű mentáliserő-fejlesztő és életmódváltó programot Andy Frisella fitneszguru és vállalkozó alkotta meg és a közösségi média terjesztette el. Ez elsődlegesen egy mentáliserő-program, ami nem ismer kegyelmet. Itt nem lehet csalni, és ha korábban még semmit nem edzettél, akkor nem okoz majd sikerélményt.

A szabályok a rendszer alkotója, Andy Frisella szerint: