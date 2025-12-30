Macaulay Culkin vallomása: elárulta, hogy miért szakította meg a kapcsolatot az édesapjával

Jobbra fordult Macaulay Culkin élete, miután megszakította a kapcsolatot a menedzsereként dolgozó édesapjával, Kit Culkinnel. A Reszkessetek betörők sztárjának karrierjét kiskorától kezdve az apja felügyelte és úgy érezte, hogy megfojtja őt az elvárásaival. Macaulay azonban semmi másra nem vágyott, csak egy normális gyerekkorra.

Macaulay Culkin karaktere, Kevin McCallister a Reszkessetek, betörők! című filmben.

Forrás: NORTHFOTO

Macaulay Culkin karrierje tele volt hullámvölgyekkel

Macaulay Culkin édesapja mind a hét gyerekéből sztár akart csinálni. Kit Culkin ezért kiskoruktól meghallgatásokra járatta a gyermekeit.

Macaulay 1990-ben a Reszkessetek, betörők! sztárjaként 10 évesen világhírnévre tett szert.

1992-ben a második résszel még nagyobbra növelte a népszerűségét gyerekszínészként.

Később több hollywoodi produkcióban is szerepelt, többek között a Richie Rich - Rosszcsont beforr, és a My Girl - Az első szerelem című filmben.

Ezután 14 évesen váratlanul visszavonult a színészkedéstől és megpróbált hétköznapi gyerekkort élni.

Később újra megpróbálkozott a szerepléssel, azonban néhány felejthető alkotást leszámítva nem tudott újra sikereket elérni.

2004-ben letartoztatták kábítószer-birtoklás miatt, és jó néhány évre gödörbe került az élete. Elvonókúrák, rendőrségi ügyek és rövid szerelmek szegélyezték az életét, míg végül 2018-ban megismerkedett a későbbi feleségével, Brenda Songgal, aki kihúzta őt a sötétségből.

Azóta több sorozatban is szerepelt és gyakran beszél a drogellenes harcáról és arról, hogyan hozta rendbe az életét.

Kétgyermekes édesapaként az ideje nagy részét a gyermekeivel és a feleségével tölti, valamint egyre több szinkronszerepet vállal rajzfilmekben.

Miért került mélypontra Macaulay Culkin élete?

Erről beszélt nemrég a Page Sixnek a színész. A világsztár többek között elárulta, hogy minden a gyerekkorával kezdődött, ami egy sikerre éhes édesapával és rengeteg munkával telt.

„Elkeseredett kapcsolatom volt az édesapámmal, ez köztudott. Amint sikerült őt eltávolítanom az életemből, azonnal jobbra fordult minden. Nem véletlen, hogy 14 évesen visszavonultam. Akkor azt gondoltam, hogy remélem mindenki elég pénzt keresett rajtam, most már többet nem kaptok. Megalapoztam a jövőmet, nyomot hagytam, meggazdagodtam, most már ideje élnem. Azt akartam, hogy egész nap videójátékozhassak és iskolába járhassak, mint a normális gyerekek" - kezdte beszámolóját a sztár. Culkin elmondta azt is, hogy a szülei válása kellett ahhoz, hogy végre a saját talpára állhasson, és elengedhesse az édesapja kezét, aki mindig is befektetésként tekintett a gyerekeire.