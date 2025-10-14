Szinte minden szülő elköveti ezt a hibát, pedig végzetes károkat okoz vele a gyerekében

Valld be őszintén, hányszor csúszott már ki a szádon egy indulatos pillanatodban, hogy „már megint milyen ügyetlen vagy” vagy esetleg az, hogy „te aztán semmire sem figyelsz”? Ezek a mondatok szülőként talán apróságnak tűnnek, főleg akkor, amikor fáradt vagy, sietsz, és a gyereked éppen a századik poharat borítja ki a héten. Mégis, ezek a kiszólások sokkal mélyebb sebeket ejtenek, mint gondolnád, hiszen a gyerek nem a tettét, hanem saját magát érzi rossznak tőle.

Szülőként sose minősítsd a gyereked. Hidd el, van más út!

Forrás: Shutterstock

Az elég jó szülő is hibázik, de tanul belőle

A gyerekek önbizalma olyan, mint egy finom porcelánváza, szépen, lassan épül, de elég egyetlen rossz szó, hogy megrepedjen. A szülők többsége nem rosszindulatból minősíti a gyereket, hanem türelmetlenségből vagy megszokásból. A gond ezekkel az, hogy amikor azt mondod: „ügyetlen vagy”, valójában nem a cselekedetet kritizálod, hanem magát a gyereket bélyegzed meg. Ő pedig ebből csak annyit fog hallani, hogy vele van a baj, és nem azzal, amit tett.

Gondolj csak bele, ha a gyereked véletlenül kiönti a kakaót, és azt hallja, hogy „jaj, de bénácska vagy”, akkor azt érzi, hogy ő maga bénácska. Mennyivel jobb üzenetet küldesz azzal, hogy „ó, most ügyetlenül sikerült megfogni a bögrét”. Ezzel máris nem őt bénáztad le, hanem azt, ahogyan megfogta, és hidd el ez óriási különbség. Az egyikben ugyanis a személyét támadod, a másikban viszont a helyzetet értékeled. A gyerek így nem a saját értékét kérdőjelezi meg, hanem azt tanulja meg, hogy bizonyos dolgokat lehet ügyesebben, figyelmesebben is csinálni.

Nem a gyerek ügyetlen, csak nem csinált valamit elég ügyesen! Szülőként ezt kell szem előtt tartanod.

Forrás: Shutterstock

A gyereknevelés a felnőttkorra is kihat

A gyerekek belső hangja – ami felnőttkorban is kíséri őket – nagyrészt abból épül fel, amit a szüleiktől hallottak, tapasztaltak. Ha valakit gyerekkorában folyton butának, ügyetlennek vagy rendetlennek neveztek, az lassan beépül a személyiségébe, és elhiszi magáról, hogy buta, ügyetlen vagy épp rendetlen. És láss csodás, valóban az is lesz. A szavaink tehát nemcsak a jelen pillanatban hatnak, hanem hosszú távon is formálják a gyerek önképét. Ezért érdemes tudatosan megválogatni őket. Nem arról van szó, hogy soha nem lehetünk kritikusak, hiszen a gyereknek meg kell tanulnia a következményeket is.

A kulcs az, hogy mindig a cselekedetre, és ne a személyére vonatkozzon a kritika.

Az elég jó szülőség felé vezető úton van még egy titok. Amennyiben a hibákat a fejlődés részeként mutatjuk be, a gyerek megtanulja, hogy a kudarc nem egyenlő azzal, hogy ő rossz ember. Ha azt mondjuk neki: „ez most azért nem sikerült, mert... de legközelebb jobban fog menni, ha így csinálod...”, akkor motiváljuk, és további próbálkozásra bátorítjuk.