Elfogyott a türelmed, és szeretnéd, ha a férjed végre abbahagyná a halogatást? Ha megelégelted, hogy csak ígérget, és akárhányszor kéred meg valamire, hónapokig nincs változás, akkor e a cikk neked szól. Mutatjuk, mit tehetsz, ha a te párod is a halogatás művésze!

A halogatás művészével élsz együtt? Adunk néhány tippeket, amivel ráveheted a pasidat a változásra

Forrás: Shutterstock

A halogatás mesterével nem könnyű az együttélés

Neked is ismerős lehet a helyzet, hogy egy nap úgy ébredsz, hogy eleged van abból, hogy hiába költöztetek három éve új lakásba, a párod még mindig nem fúrta fel a képeket a falra. Mit teszel ilyenkor? Magadból kikelve, mindenféle előzetes ismeret nélkül dühösen kalapálni kezded a falat, és csak azért is felrakod a képeket. Persze a 90 százaléka ferde lesz, de te legalább megcsináltad. Majd, mint aki jól végezte dolgát megindulsz, hogy számon kérd a pasidat, hogy ő ugyan miért nem tudta ezt megtenni, mikor több éve kéred. A válasz egyszerű: a halogatás mesterével van dolgod.

Érdekel, hogy kerülheted el a hasonló szituációkat? Mutatunk néhny pofonegyszerű módszert, amelyek segítségével rábírhatod halogatós szerelmedet, hogy elvégezze a feladatait.

Mi az oka a halogatásnak?

Ahhoz, hogy megtaláljuk a megoldást, fontos tudni, hogy a halogatásnak több oka is lehet. Leginkább azért toljuk el a feladatainkat, mert azt gondoljuk, hogy „majd holnap” könnyebben, kevesebb energiával elvégezzük azt. Ha túl nagy feladatnak tűnik valami, a jutalom pedig túl kicsinek vagy távolinak, akkor könnyedén belecsúszhatunk abba a hibába, hogy már megint egy éjszaka alatt kell behozni a lemaradásokat, hiába volt rá előtte másfél hónap.

A kutatók szerint a halogatás nem egyszerű lustaság, hiszen arról is szól, hogy hogyan birkózik meg valaki a feladattal együtt járó stresszel és szorongással. Sokak számára a rövid távú kényelem érdekében megéri későbbre halasztani a teendőket.

Férfiaknál még gyakoribb

Kutatások alátámasztják, hogy a férfiak hajlamosabbak a halogatásra, nézzük is, hogy miért:

Gyors siker=motiváció

A férfiaknál sokkal nagyobb motiválóereje van annak, ha az eredmény után azonnal megkapják a jutalmat. Ha hosszútávú jutalmakról beszélünk, akkor sajnos már kevésbé szolgálatkészek.

Félelem a kudarctól

A legtöbb kultúrában a férfiaknál elvárás, hogy mindent hatékonyan és tökéletesen kivitelezzenek. Ha a párod sokat halogat, akkor az azt is jelentheti, hogy fél attól, hogy nem tudná elég jól teljesíteni a feladatot. Ha pedig nem garantált a sikere, akkor inkább hozzá se lát.

Eltérő prioritások

Azt is számításba kell venni, hogy milyen a partnered anyagi és társadalmi háttere, ugyanis ha bizonytalan körülmények között élt, akkor más lehet nála a prioritás, mint nálad.

Vagyis nem biztos, hogy azonnal meg tud neked valamit tenni, ha egyébként más, halaszthatatlan dolgokat kell elvégeznie.

Mit tegyél, ha a párod halogat?

Lassan már minden nap szajkózod, hogy ne tolja mindig másnapra a teendőit, de nem hatásos a figyelmeztetésed? Nézzük mit tehetsz azért, hogy ne őrülj meg, amikor a partnered ismét halogatni kezdi a teendőit!