2025.10.01.
,,Mondtam, hogy holnap befúrom, nem kell rá félévente emlékeztetned!" − tartja a vicc. Ha a te partnered is a halogatást választja a tettek helyett, akkor figyelj, mert megmutatjuk, hogyan érheted el, hogy felhagyjon ezzel a viselkedéssel!

Elfogyott a türelmed, és szeretnéd, ha a férjed végre abbahagyná a halogatást? Ha megelégelted, hogy csak ígérget, és akárhányszor kéred meg valamire, hónapokig nincs változás, akkor e a cikk neked szól. Mutatjuk, mit tehetsz, ha a te párod is a halogatás művésze!

halogatás elleni tippek
A halogatás művészével élsz együtt? Adunk néhány tippeket, amivel ráveheted a pasidat a változásra
Forrás: Shutterstock

A halogatás mesterével nem könnyű az együttélés

Neked is ismerős lehet a helyzet, hogy egy nap úgy ébredsz, hogy eleged van abból, hogy hiába költöztetek három éve új lakásba, a párod még mindig nem fúrta fel a képeket a falra. Mit teszel ilyenkor? Magadból kikelve, mindenféle előzetes ismeret nélkül dühösen kalapálni kezded a falat, és csak azért is felrakod a képeket. Persze a 90 százaléka ferde lesz, de te legalább megcsináltad. Majd, mint aki jól végezte dolgát megindulsz, hogy számon kérd a pasidat, hogy ő ugyan miért nem tudta ezt megtenni, mikor több éve kéred. A válasz egyszerű: a halogatás mesterével van dolgod.

Érdekel, hogy kerülheted el a hasonló szituációkat? Mutatunk néhny pofonegyszerű módszert, amelyek segítségével rábírhatod halogatós szerelmedet, hogy elvégezze a feladatait.

Mi az oka a halogatásnak? 

Ahhoz, hogy megtaláljuk a megoldást, fontos tudni, hogy a halogatásnak több oka is lehet. Leginkább azért toljuk el a feladatainkat, mert azt gondoljuk, hogy „majd holnap” könnyebben, kevesebb energiával elvégezzük azt. Ha túl nagy feladatnak tűnik valami, a jutalom pedig túl kicsinek vagy távolinak, akkor könnyedén belecsúszhatunk abba a hibába, hogy már megint egy éjszaka alatt kell behozni a lemaradásokat, hiába volt rá előtte másfél hónap. 

A kutatók szerint a halogatás nem egyszerű lustaság, hiszen arról is szól, hogy hogyan birkózik meg valaki a feladattal együtt járó stresszel és szorongással. Sokak számára a rövid távú kényelem érdekében megéri későbbre halasztani a teendőket.

Férfiaknál még gyakoribb

Kutatások alátámasztják, hogy a férfiak hajlamosabbak a halogatásra, nézzük is, hogy miért:

  • Gyors siker=motiváció

A férfiaknál sokkal nagyobb motiválóereje van annak, ha az eredmény után azonnal megkapják a jutalmat. Ha hosszútávú jutalmakról beszélünk, akkor sajnos már kevésbé szolgálatkészek. 

  • Félelem a kudarctól

A legtöbb kultúrában a férfiaknál elvárás, hogy mindent hatékonyan és tökéletesen kivitelezzenek. Ha a párod sokat halogat, akkor az azt is jelentheti, hogy fél attól, hogy nem tudná elég jól teljesíteni a feladatot. Ha pedig nem garantált a sikere, akkor inkább hozzá se lát. 

  • Eltérő prioritások

Azt is számításba kell venni, hogy milyen a partnered anyagi és társadalmi háttere, ugyanis ha bizonytalan körülmények között élt, akkor más lehet nála a prioritás, mint nálad. 

Vagyis nem biztos, hogy azonnal meg tud neked valamit tenni, ha egyébként más, halaszthatatlan dolgokat kell elvégeznie.

Mit tegyél, ha a párod halogat?

Lassan már minden nap szajkózod, hogy ne tolja mindig másnapra a teendőit, de nem hatásos a figyelmeztetésed? Nézzük mit tehetsz azért, hogy ne őrülj meg, amikor a partnered ismét halogatni kezdi a teendőit!

1. Ne kösd határidőhöz!

Még mielőtt elkezdene halogatni, keressetek közösen egy konkrét időpontot, amikor elvégzi a vállalását. Ha ezt te egyedül szabod meg, mondjuk „keddre legyen kész”, akkor az csak egy fenyegető ultimátum lesz, és a szorongás miatt biztosan nem fogja tudni elvégezni, amit kell.

2. Jutalmazd meg!

Egy jól elvégzett feladatért az iskolában piros ponttal vagy matricával kedveskednek a tanárnők. Te hasonlóképpen, játékosan motiválhatod a partnered azzal, ha megígérsz egy-egy közös élményt, masszázst, vacsorát vagy kedvenc film kiválasztását egy feladat elvégzéséért. Ez egy olyan kedves gesztus lehet, amit te is élvezel majd, és ő is gyorsabban végzi el a feladatot, ha tudja, hogy mivel kedveskedsz neki utána.

3. Ne nevezd lustának!

A halogatás nem egyenlő a lustasággal, de ha dühből mégis elkezded őt annak nevezni, akkor azzal csak megsérted és minden motivációját elveszed, hogy nekilásson a feladatnak. Mit tehetsz helyette? Legyél támogató, bátorító és megértő! Nem azt mondjuk, hogy azzal támogasd, hogy megcsinálod helyette, csak biztosítsd arról, hogy tudod, milyen nehéz most neki.

4. Tudd meg, hogy miért halogat!

Lehet, hogy sokat segít abban, hogy megértő tudj vele lenni, ha megkérdezed, hogy miért nehéz neki az elvégezendő feladat. Még az is lehet, hogy ő sem tudja, de ha közösen kiderítitek az okokat, akkor talán könnyebb lesz megoldást találnotok.

5. Osszátok fel a feladatot kisebb részekre!

Lehet, hogy azért halogatja évek óta, hogy átépíti neked az egész konyhát, mert óriási feladatnak tűnik, amibe fél belekezdeni. Bontsátok fel kisebb részekre, lépésekre az elvégzendőket, és máris sokkal kivitelezhetőbbnek fog tűnni. Gondoljátok át és írjatok listát arról, hogy mi szükséges egy konyha felújításhoz, beszéljétek át a folyamatot a lépésekkel, azt is, hogy kikre számíthattok segítségként és mennyibe fog ez nektek kerülni. 

Hidd el, a részfeladatokat már sokkal könnyebb lesz elkezdenie.

