Családi aknamező: ha ezeket a mondatokat elejted az apósodnak, akkor készülj a robbanásra

család párkapcsolat após
A szerelmed családját nem tudod kiválasztani, így ugyanúgy kaphatod a legjobb fej apóst és anyóst, és a legtoxikusabbat is. De bármilyen is az adott képlet, az biztos, hogy ezeket a mondatokat nem érdemes az apósod fejéhez vágni!

Egy-egy rosszul megválasztott mondat, és örökre megmérgezheted a közöttetek lévő hangulatot – ez tulajdonképpen minden emberi kapcsolatra igaz. De az apóssal és anyóssal való kapcsolat még akkor is ingoványos terület, ha a lehető legszeretetteljesebb a közöttetek lévő kapocs.

kommunikáció apóssal
Ezektől a mondatoktól jobb, ha távol tartod magad, ugyanis nem mindegy, hogy mit mondasz az apósodnak!
Forrás: Shutterstock

Hogyan légy a legjobb meny, vagyis mi a helyzet az apóssal és az anyóssal

Létezik a tipikus sztereotípia, mely szerint az „anyuci pici fia” típusú anyósok szinte rajongásig imádják fiukat, ezért ellehetetlenítenek minden párkapcsolatot a gyermekük életében. Persze, arra is láttunk már példákat, amikor az após mérgezi meg a románcotokat, vagy készül ki egy-egy outfiteden, melynek következményeként örökre el leszel könyvelve.

Persze vannak olyan apósok és anyósok, akik szinte arra születtek, hogy a lehető legjobban betöltsék ezt a szerepet, azért nem árt vigyázni, hogy hogyan beszélsz a szerelmed szüleivel. Mivel az anyós témát már rengeteg perspektívából megközelítettük, ezért ideje most az apósokat nagyító alá venni!

Mit ne mondjak soha az apósomnak?

Minden család más, viszont vannak olyan mondatok, melyek szinte minden háztartásban feszültséget keltenek. Inkább jegyezd fel ezeket magadnak, és őrizd meg a családi békét!

1. „Én ezt teljesen máshogy csinálnám.”

Teljesen valid, hogy ezt érzed, de attól még nem kell mindent kimondanod

Bizony vannak dolgok, melyeket a generációs különbségek miatt máshogy kezelnénk, de nagyon fontos, hogy az apósod érezze, hogy tiszteled őt. 

Főleg, ha csak segítene szeretne neked – ilyenkor használj inkább egy egyszerű „köszönöm, jó ötlet” vagy hasoló kaliberű kedves mondatot.

2. „Ne szólj bele, ez nem a te dolgod!”

Természetesen fontosak a határok, attól még némi diplomáciai érzékre szükséged lesz ahhoz, hogy megfelelően kommunikáld, hogy nem kérsz a segítségéből. Lehet, hogy az apósod csak aggódik érted, és továbbra is a család fontos tagja akar lenni, aki a fontos döntésekben is részt vehet.

3. „A fiad ezt nagyon rosszul csinálja.”

Hiába van jó viszonyod az apósoddal, ha kritizálod a gyermekét, abból sosem születik semmi jó. Ha problémátok van a párkapcsolatotokban, akkor azt érdemes négyszemközt megbeszélni a kedveseddel, ne vond be a szüleit is a játszmába!

4. „A te idődben minden sokkal könnyebb volt.”

Egyrészt igen, minden korban másként működnek a dolgok. Másrészt nem, attól, hogy különböznek az élethelyzetek és a korok, még nem jelenti azt, hogy valami valakinek könnyebb volt. Ráadásul ezzel a kijelentéssel elbagatellizálod az apósod élettapasztalatát, amivel nem leszel túl népszerű a szemében.

5. „Mi nem így csináljuk a családommal.”

Mint említettük, minden család más, így simán lehet, hogy óriási különbségek vannak a családi hagyományaitok között. Attól még a lekezelő összehasonlítás mindig balul sül ki. Kifejezheted, hogy te hogyan szocializálódtál, vagy hogy nálatok mi a tradíció, de csak úgy, ha a mondatnak nincs negatív felhangja, vagyis nem vezet sem konfliktushoz, sem családi rivalizáláshoz.

Ezeket ne mondd soha az apósodnak

Az empátia és a türelem csodákra képes. Nem kell, hogy mindenben egyetérts az apósoddal, de soha ne feledd el, hogy a szerelmed szüleiről van szó. Kerüld el a felesleges súrlódásokat egy kis odafigyeléssel, és gondold meg kétszer is, hogy mit mondasz egy-egy feszültebb helyzet során.

