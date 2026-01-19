Családi aknamező: ha ezeket a mondatokat elejted az apósodnak, akkor készülj a robbanásra

Egy-egy rosszul megválasztott mondat, és örökre megmérgezheted a közöttetek lévő hangulatot – ez tulajdonképpen minden emberi kapcsolatra igaz. De az apóssal és anyóssal való kapcsolat még akkor is ingoványos terület, ha a lehető legszeretetteljesebb a közöttetek lévő kapocs.

Ezektől a mondatoktól jobb, ha távol tartod magad, ugyanis nem mindegy, hogy mit mondasz az apósodnak!

Forrás: Shutterstock

Hogyan légy a legjobb meny, vagyis mi a helyzet az apóssal és az anyóssal

Létezik a tipikus sztereotípia, mely szerint az „anyuci pici fia” típusú anyósok szinte rajongásig imádják fiukat, ezért ellehetetlenítenek minden párkapcsolatot a gyermekük életében. Persze, arra is láttunk már példákat, amikor az após mérgezi meg a románcotokat, vagy készül ki egy-egy outfiteden, melynek következményeként örökre el leszel könyvelve.

Persze vannak olyan apósok és anyósok, akik szinte arra születtek, hogy a lehető legjobban betöltsék ezt a szerepet, azért nem árt vigyázni, hogy hogyan beszélsz a szerelmed szüleivel. Mivel az anyós témát már rengeteg perspektívából megközelítettük, ezért ideje most az apósokat nagyító alá venni!

Mit ne mondjak soha az apósomnak?

Minden család más, viszont vannak olyan mondatok, melyek szinte minden háztartásban feszültséget keltenek. Inkább jegyezd fel ezeket magadnak, és őrizd meg a családi békét!

1. „Én ezt teljesen máshogy csinálnám.”

Teljesen valid, hogy ezt érzed, de attól még nem kell mindent kimondanod.

Bizony vannak dolgok, melyeket a generációs különbségek miatt máshogy kezelnénk, de nagyon fontos, hogy az apósod érezze, hogy tiszteled őt.

Főleg, ha csak segítene szeretne neked – ilyenkor használj inkább egy egyszerű „köszönöm, jó ötlet” vagy hasoló kaliberű kedves mondatot.

2. „Ne szólj bele, ez nem a te dolgod!”

Természetesen fontosak a határok, attól még némi diplomáciai érzékre szükséged lesz ahhoz, hogy megfelelően kommunikáld, hogy nem kérsz a segítségéből. Lehet, hogy az apósod csak aggódik érted, és továbbra is a család fontos tagja akar lenni, aki a fontos döntésekben is részt vehet.

3. „A fiad ezt nagyon rosszul csinálja.”

Hiába van jó viszonyod az apósoddal, ha kritizálod a gyermekét, abból sosem születik semmi jó. Ha problémátok van a párkapcsolatotokban, akkor azt érdemes négyszemközt megbeszélni a kedveseddel, ne vond be a szüleit is a játszmába!