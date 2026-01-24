Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Vagy annyira jó anya, mint egy Maiasaura? Ilyen szülők volta a dinoszauruszok

Hüllők, madarak, krokodilok. Vajon melyik fajra hasonlít leginkább a dinoszauruszok szülői viselkedése? Netán van egyezés az emberek és az ősgyíkok családi dinamikája között? Most mindenre választ kapsz!

A mezozoikum időszaka, vagyis a triász-, jura- és krétakor nem csak a hatalmas ragadozói és gigantikus növényevői miatt lehet izgalmas számunkra. A dinoszauruszok családi dinamikáját is érdemes közelebbről megvizsgálnunk, hiszen 250-60 millió évvel ezelőtt olyan szülői mintákat találunk, amelyek meglepőek, sőt, akár követendőek lehetnek.

dinoszaurusz
Most eláruljuk, milyen szülők is voltak igazából a dinoszauruszok.
Forrás:  123rf.com

Ilyen szülők voltak a dinoszauruszok

A dinós filmek és rajzfilmek értelemszerűen nem mindig a valóságot tárják elénk. A Jurassic Park keltetői és az Őslények országa sem mutatott pontos képet arról, hogy miként éltek ezek az óriások. Bár a régészek és kutatók a mai napig „tanulják” a már régen kihalt csodás állatokat, fosszíliák és őslénytani bizonyítékok alapján kijelenthető, hogy bizonyos dinoszauruszfajok nemcsak lerakták a tojásaikat, hanem valóban szeretőn gondoskodtak is az utódaikról.

Remek példa erre a Maiasaura, amelynek neve szó szerint azt jelenti, jó anya gyík. A hatalmas, akár 9 méteres növényevő dinoszaurusz csordákban élt, fészkét pedig nagy odafigyeléssel óvta és gondozta. Nem ő maga ült a tojásokon, rothadó növényeket hordott rá, hogy az azokból áradó hő segítségével keljenek ki a kicsinyei. Azonban a szuperanya ezzel nem elégedett meg. Mivel a frissen kikelt utódai még járni sem tudtak, a Maiasaura hasonlóan gondoskodott róluk, mint a ma élő madarak, többek között ételt vitt nekik és takarította őket.

Maiasaura dinoszaurusz
A Maiasaura dinoszaurusz nagyon gondos szülő volt.
Forrás:  Getty Images/De Agostini

Bár ez volt az első faj, amelynél a kutatók bizonyítékot találtak a gondoskodó szülői attitűdről, később más dinoszaurusz-fosszíliák is hasonló viselkedésről árulkodtak. Több fajnál is bizonyították, hogy pontosan úgy védték és melegítették a tojásaikat, mint a mai madarak, vagyis a testükkel és a tollaikkal. Ilyenek voltak például az Oviraptorok és a Citipatik — érdekesség, hogy mindkét faj már akkor madárszerű csontozattal és tollakkal rendelkezett.  

Mit csináltak a dinoszauruszapák?

Míg nálunk, modern embereknél csak mostanában kezd természetessé válni, hogy az apák teljes mértékben kiveszik részüket a gyereknevelésből, addig a dinoszauruszoknál ez már több száz millió éve természetes volt. Sok fajnál bizonyították a kutatók, hogy a hímek remek bébiszitterek voltak, ők vigyázták és védték a tojásokat. Ez a viselkedés szintén megfigyelhető a madarak esetében.

Dinoszaurusznapközi

Néhány faj meglepő módszerrel gondozta az utódait. Voltak, amelyek egy nagy közös fészekbe tették le a tojásaikat, és felváltva figyeltek rájuk, míg mások a kikelt kicsiket óvták hasonló módon. A Mussaurusok például egészen addig gondoskodtak a fiatalabb egyedekről, amíg azok képessé nem váltak az önálló életre – mindezt természetesen a csordán belül, közösen. Ez a közösségi szülői viselkedés talán a legmeglepőbb dinószülői jellemző.

dinoszaurusz fészek
Több dinoszaurusz-fajnál is jellemző volt, hogy a biztonság érdekében a csorda közösen vigyázott a fészkekre és a kikelt kicsikre.
Forrás: Shutterstock

Nem minden dinószülő érdemel kitüntetést

Persze nem minden dinoszaurusz volt ennyire családközpontú. A hatalmas Sauropodák például rengeteg tojást raktak le, de ezt követően tovább is álltak, sem a fészkükről, sem az utódaikról nem gondoskodtak. Az ő fajfenntartási ösztönük ugyanis inkább azt súgta, legyen minél több, a nagy számok törvénye alapján úgy is megéli majd elég példány a felnőttkort.

Dinók szülői szerepben

A dinoszauruszok szülői viselkedése messze sem volt egységes vagy szigorúan túlélésalapú, ahogy azt sok film szereti ábrázolni. Fosszíliák bizonyítják, hogy egyes fajok óvón gondoskodtak utódaikról, mások a madarakhoz hasonló módon vigyáztak a tojásaikra, de voltak, akik egyszerűen magukra hagyták a kicsiket. Különösen érdekes, hogy már több tízmillió évvel ezelőtt is részt vettek az apák a szülőségben. 

