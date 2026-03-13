Müller Péter: "Sikerben, hatalomban, vagyonban megcsúnyul az ember."

Mama!... Ne azt akard, hogy gyereked „sokra vigye” az életben, hanem azt, hogy legyen egy örömteli, bölcs ember. A legtöbb vacakságot, gőgöt, önzést és megromlott életet azok között találni, akik sokra vitték. Sikerben, hatalomban, vagyonban megcsúnyul az ember. Egója felpuffad, s nem igaz lelke irányítja, hanem a mohóság és a hazugság. A hírnév a legnagyobb kisértés.