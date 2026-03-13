Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Müller Péter: "Sikerben, hatalomban, vagyonban megcsúnyul az ember."

Müller Péter
2026.03.13.
Egy-egy mondat néha többet ér, mint száz könyv. Egy érzés- és gondolatmagocska megtermékenyít, a tiéd lesz, és segít élni. Jobban megismered önmagadat, a társadat – és talán az életedet is. Olvasd el a Life.hu-n, és hagyd magadban megérni. Heti útravaló Müller Pétertől.

Müller Péter gondolatai mélyre hatolnak, töprengésre késztetnek – sorait olvasva akarva-akaratlanul szembetalálkozunk önmagunkkal és megkapjuk a válaszokat sokat keresett kérdéseinkre.

Müller Péter illusztráció egy anya öleli a lányát.
Müller Péter gondolatai az életről.
Heti útravaló Müller Pétertől

Mama!... Ne azt akard, hogy gyereked „sokra vigye” az életben, hanem azt, hogy legyen egy örömteli, bölcs ember. A legtöbb vacakságot, gőgöt, önzést és megromlott életet azok között találni, akik sokra vitték. Sikerben, hatalomban, vagyonban megcsúnyul az ember. Egója felpuffad, s nem igaz lelke irányítja, hanem a mohóság és a hazugság. A hírnév a legnagyobb kisértés.


