Cselezd ki az ultrahangot – Ezek az ikerterhesség korai jelei

Az egyik legnagyobb öröm, amikor a terhességi teszten megjelenik a dupla csík. Ebből azonban még nem lehet tudni, hogy hány baba lapul a pocakodban. Mielőtt az ultrahang kimutathatná, a tested már megsúghatja, ha ikerterhességgel nézel-e szembe.

Az ikerterhesség jelei már az első trimeszterben megfigyelhetők.

Forrás: Shutterstock

Jelek, amelyek bizony ikerterhességre utalnak A várandósság végtelenül örömteli időszak, még akkor is, ha a tested elsőre megmagyarázhatatlan módon viselkedik.

Érdemes ismerned, milyen tünetek utalhatnak arra, hogy a szíved alatt bizony ott egy másik kis élet, vagy akár kettő.

Amennyiben egyet is felismersz az ikerterhesség jelei közül, eljátszhatsz a gondolattal, hogy nem egy babád fog születni.

Természetesen biztos választ csak az ultrahangvizsgálat után fogsz kapni, de addig is izgalmas figyelned a tested jelzéseit.

A várandósság korai időszaka, vagyis az első trimeszter sok nőnél intenzív, érzelmi és fizikai fronton egyaránt. Ez azonban az ikerterhesség esetén hatványozottan igaz lehet. Az enyhe alhasi fájdalmak, a reggeli rosszullétek − amelyek egyesek szerint előre jelezhetik a babád intelligenciáját − vagy a szokatlanul érzékeny és feszülő mellek mind annak köszönhetők, hogy a szervezet elkezdi termelni a terhességi hormonokat, köztük a hCG-t. Ebből persze még nem mondható meg, hogy egy vagy több babát vársz-e, de az ikerterhesség jelei már ebben a kezdeti időszakban is felfedezhetők.

Az ikerterhesség korai jelei már az ultrahangvizsgálat előtt fényt deríthetnek a két magzatra.

Forrás: Shutterstock

Gyorsan növekvő pocak és megmagyarázhatatlan fáradtság

Az ikerterhesség során azt tapasztalatod, hogy már az első hetekben elkezdenek szorítani a nadrágok, a pocakod pedig elkezd kerekedni. Hiszen két vagy több magzat számára készíti elő a terepet a szervezeted. A várandósság elején jelentkező extrém kimerültség is árulkodó lehet. Bár a legtöbb kismama megtapasztalja ezt, ha ikrekkel vagy várandós bizony többszörösen érinthet. Sőt, a fokozódó étvágy is erre utalhat, hiszen még több tápanyagra van szükséged. Gondolnád, hogy egy normál terhesség során mintegy 50 ezer kalóriára van szükséged? Képzeld el, mit jelent ez ikrek esetén!

Korai mocorgás, magasabb értékek

A pocakodban repkedő pillangókra sem kell hosszú heteket várnod, az ikerterhesség esetén ugyanis erre a csodás érzésre már a terhesség korai szakaszában sor kerülhet. A vérvizsgálatok is magasabb hCG- vagy AFP-értékeket mutathatnak ki, ez azonban csak az orvosod számára lesz feltűnő, hiszen te nem ismered a referenciaértékeket.