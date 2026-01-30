Pszichológus elárulta, miért tört ki a Beckham család botránya – Brooklyn már nem bírta tovább

A Beckham család legutóbbi családi viszálya ismét a reflektorfénybe helyezte David Beckham és Victoria Beckham életét, miután Brooklyn Beckham nyíltan kijelentette, hogy a szüleinek mindennél fontosabb a renoméjuk és a Beckham-márka fenntartása. A szakértők szerint az ilyen családi drámák sajnos nem ritkák, és általában mélyebb pszichológiai folyamatok húzódnak meg mögöttük.

Beckham család drámája: Brooklyn Beckham képtelen megbocsátani a szüleinek.

Forrás: Getty Images Europe

Nicola Peltz és Brooklyn Beckham 2022-ben házasodott össze. Az esküvő után komoly családi dráma alakult ki Nicola és az örömszülők, David és Victoria Beckham között.

Brooklyn Beckham nemrégiben egy Instagram-történetben osztotta meg véleményét és vádjait saját szüleivel szemben.

A pszichológusok szerint egyáltalán nem példa nélküli a Bechkam család drámája.

Ez állhat a Beckham család drámája mögött a pszichológusok szerint

Becca Bland családterapeuta, pszichológus és a Stand Alone jótékonysági szervezet alapítója szerint a gyermek és szülő közötti szakítás leggyakoribb okai az érzelmi bántalmazás, az új párkapcsolatok elfogadása és a morális vagy értékrendbeli különbségek. A Beckham család drámája esetében legalább két ilyen tényező is jelen volt: Brooklyn szerint a szülei folyamatosan próbálták aláásni a kapcsolatát a feleségével, Nicola Peltz-cel, miközben a családi eseményeken állandó nyomást gyakoroltak rá, hogy minden tökéletesnek tűnjön – számolt be a The Guardian.

Lucy Blake pszichológiai kutató szerint nincs olyan, hogy „normális” kapcsolat a szülők és felnőtt gyermekeik között. A családtagok közötti elidegenedés minden esetben egyedi okokra vezethető vissza. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a tapasztalatok szerint a kommunikáció és az empátia sokkal hatékonyabb, mint a címkézés, például „nárcisztikusnak” vagy „bántalmazónak” titulálni a szülőket.

Generációs konfliktus húzódhat meg a háttérben?

A generációs konfliktusok gyakran a húszas éveikben járó fiataloknál jelentkeznek, amikor a gyermekek saját értékrendet és életutat kezdenek kialakítani. Bland szerint Brooklyn Beckham és Harry herceg esete ebben a tekintetben nagyon is hasonló: párkapcsolatuk vagy életvitelük révén próbálnak eltávolodni a családjuk által diktált normáktól. A szakítás a családdal ilyenkor néha elkerülhetetlen, mert a két fél teljesen más perspektívából látja a dolgokat. Debbie Keenan pszichoterapeuta szerint az elidegenedés mindig nehéz döntés, ugyanakkor szerinte Brooklyn Beckham részéről bátorságra vall, hogy nyíltan beszélt érzéseiről és a partnerét helyezte előtérbe.