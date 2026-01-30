Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Még Katalin hercegné szépségét is elhalványítja: ismerd meg Rania jordán királynét

Jónás Ágnes
2026.01.30.
Ő az a nő, akire ránézel, és rögtön az jut eszedbe: ez egyszerűen nem fair! Rania jordán királyné túl az ötvenen is ragyog, olyan alakja van, hogy sok huszonéves megirigyelhetné, és aki már találkozott vele, azt meséli: olyan energia van körülötte, ami napokra feltölti az embert. Nem túlzás azt állítani, hogy még Katalin hercegné szépségét is elhalványítja. De vajon mi a titka?

Mozdulataiban és tartásában ott van az a kifinomultság, amely nem tanult póz, hanem adottság. Rania jordán királyné fiatalos megjelenése nem valamiféle titokzatos csodaszernek vagy a filtereknek köszönhető, nem a trendeket hajszolja, inkább fölöttük áll, és éppen ettől egyedi.

Rania Al Abdullah jordán királyné
A jordán királyné (balra) még Katalin hercegnét is elhalványítja.  
Forrás: profimedia

Rania jordán királyné szépségben még Katalin hercegnőt is beelőzi 

  • Ránia királyné Rania al-Jassin néven született. Férjét,  II. Abdullah jordán királyt 1993-ban ismerte meg.
  • 4 gyermek után is elképesztő formában van: sosem dohányzott még és rendszeresen kick-bokszol. 
  • Milyen szépségápolási trükköket alkalmaz? 

Tisztában van előnyös és kevésbé előnyös tulajdonságaival is, ami már eleve szimpatikussá teszi. Többször nyilatkozta, hogy sosem próbálta természetes szépségét túlhangsúlyozni megjelenésében – Diana hercegnéhez és Katalin hercegnéhez hasonlóan – a kifinomult elegancia dominál. Sosem látni rajta feltűnő logókkal ellátott ruhákat, arca nincs eltorzulva a túlzásba vitt plasztikai műtétektől (mint Madonnának), alakja pedig olyan tökéletes, hogy bármelyik huszonéves fitneszmodell megirigyelné (még a gitárfenekű, kvázi meztelenül fellépő Jennifer Lopez is). 

Jordán királyné Rania Al Abdullah
Elegáns, modern és egészséges önbizalommal teli. Ő Rania, a jordán királyné.
Forrás: profimedia

Egészségesen fénylő hajkoronája csak félig köszönhető a genetikának

Merthogy szépséges tincseit egzotikus gyümölcsökből készült hajpakolásoknak és a minőségi hajápoló termékeknek köszönheti. Haját mindig gondosan formázza, és ha hiszed, ha nem, inkább szereti ezt maga csinálni, mint másra bízni. A lágy hullámokat éppúgy kedveli, mint az egyenes frizurát, másfél havonta festet, de mindig úgy, hogy az összhatás kifinomult és nőies maradjon.

Jordán királyné Rania Al Abdullah fontos eseményre siet.
Nem kell neki különösebben stylist, csodálatos érzékkel válogatja ki outfitjeit.
Forrás: profimedia

Dubai smink? Na, még mit nem!

Már ismeri annyira a bőrét, hogy pontosan tudja, mi kell neki. A genetika eleve egészséges bőrrel áldotta meg, a napon csak ritkán ég meg, de a biztonság kedvéért mindig tart a táskájában 50 faktoros fényvédőt. Vonásai olyan szépek és fiatalosak, hogy a minimalista smink áll neki a legjobban: egy borsószemnyi alapozót, mályvaszínű vagy bordó rúzst és szempillaspirált használ, amelyet visszafogott szemhéjpúderrel koronáz meg. Érdekes ellentmondás, hogy épp ő nem híve a dúsító dubai ajaksminknek – inkább a harapdált ajak make-up híve.

Azok a csodás őzikeszemek!  

Ha valamire igazán kiemelt figyelmet fordít a szépségápolás terén a jordán királyné, akkor az a hidratálás. Esténként egy könnyű textúrájú tonizáló szérumot használ, ami nyugtatja és kisimítja a bőrét. Szemeit bátrabban hangsúlyozza, mint ajkait: drámai, füstös sötétbarna szemhéjfestékkel és szemceruzával.

Rania Al Abdullah, jordán királyné.
A jordán királynével a Jóisten olyan nagyot alkotott, hogy sminkre is alig van szüksége.
Forrás: Bloomberg

Önmaga profi dietetikusa

Sokan szeretnének vele testet cserélni, az egyszer biztos! A jordán királyné remek alakjának egyik titka az étrendje. Ügyel arra, hogy szervezete minden nap megkapja a szükséges vitaminokat, fehérjét és ásványi anyagokat. 

A napot beáztatott olajos magvakkal vagy mandulával kezdi, mert kellemesen eltelíti. Egy kicsit később tojásfehérjét, ebédre barna rizst és párolt halat fogyaszt, de szereti a bárányhúst és párolt csirkét is kellemes fűszerezésű zöldségkörettel. 

Nem esik nehezére tartani a mértékletességet, mondván, folyton van valami feladata és célja, nem ér rá folyton az evésre gondolni. Vallási meggyőződéséből és egészségtudatosságából fakadóan nem dohányzik és sosem fogyaszt alkoholt.

A jordán királyné bűnös élvezete 

Igen, még egy ilyen szupernőnek is van, mint Rania királyné. Rajong a magas kakaótartalmú étcsokoládéért, minde nap eszik belőle néhány kockát, de abból sem szokott gondot csinálni, ha lecsúszik egy tábla fele. Egészségesebb választásnak tartja a tejcsokoládénál, és úgy érzi, nem veszélyezteti karcsú alakját. 

Még egy jobbost is lazán be tudna vinni

Rania túl az 5. x-en is rendszeresen fut, pilatesezik, kick-boxol, emellett aerobik- és harcművészeti edzéseket is beiktat. Azt ugyan még sosem árulta el, milyen zenére szeret mozogni, de gyanítjuk, hogy Pink vagy a Spice Girls sem állhat tőle távol. 

Rania jordán királyné a családjával.
A jordán királyi család. Úgy tűnik itt mindenki tökéletes genetikával van megáldva. (Husszein koronaherceg, középen Rania királyné és férje, két lányuk  Imán hercegnő és Szalma hercegnő és Hásem herceg)
Forrás: profimedia

Miért szeretjük még Rania jordán királynét?

  • Az egyik legfontosabb fókuszterülete az oktatás minőségének javítása.
  • Elnöke egy olyan szervezetnek, amelynek szívügye az egészségtelen életmód elleni küzdelem. 
  • Sokszor előfordul, hogy bejelentés nélkül látogat meg távoli falvakat, hogy személyesen is megismerje a rászorulók helyzetét.

