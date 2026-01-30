Még Katalin hercegné szépségét is elhalványítja: ismerd meg Rania jordán királynét

Mozdulataiban és tartásában ott van az a kifinomultság, amely nem tanult póz, hanem adottság. Rania jordán királyné fiatalos megjelenése nem valamiféle titokzatos csodaszernek vagy a filtereknek köszönhető, nem a trendeket hajszolja, inkább fölöttük áll, és éppen ettől egyedi.

A jordán királyné (balra) még Katalin hercegnét is elhalványítja.

Forrás: profimedia

Rania jordán királyné szépségben még Katalin hercegnőt is beelőzi

Ránia királyné Rania al-Jassin néven született. Férjét, II. Abdullah jordán királyt 1993-ban ismerte meg.

4 gyermek után is elképesztő formában van: sosem dohányzott még és rendszeresen kick-bokszol.

Milyen szépségápolási trükköket alkalmaz?

Tisztában van előnyös és kevésbé előnyös tulajdonságaival is, ami már eleve szimpatikussá teszi. Többször nyilatkozta, hogy sosem próbálta természetes szépségét túlhangsúlyozni megjelenésében – Diana hercegnéhez és Katalin hercegnéhez hasonlóan – a kifinomult elegancia dominál. Sosem látni rajta feltűnő logókkal ellátott ruhákat, arca nincs eltorzulva a túlzásba vitt plasztikai műtétektől (mint Madonnának), alakja pedig olyan tökéletes, hogy bármelyik huszonéves fitneszmodell megirigyelné (még a gitárfenekű, kvázi meztelenül fellépő Jennifer Lopez is).

Elegáns, modern és egészséges önbizalommal teli. Ő Rania, a jordán királyné.

Forrás: profimedia

Egészségesen fénylő hajkoronája csak félig köszönhető a genetikának

Merthogy szépséges tincseit egzotikus gyümölcsökből készült hajpakolásoknak és a minőségi hajápoló termékeknek köszönheti. Haját mindig gondosan formázza, és ha hiszed, ha nem, inkább szereti ezt maga csinálni, mint másra bízni. A lágy hullámokat éppúgy kedveli, mint az egyenes frizurát, másfél havonta festet, de mindig úgy, hogy az összhatás kifinomult és nőies maradjon.

Nem kell neki különösebben stylist, csodálatos érzékkel válogatja ki outfitjeit.

Forrás: profimedia

Dubai smink? Na, még mit nem!

Már ismeri annyira a bőrét, hogy pontosan tudja, mi kell neki. A genetika eleve egészséges bőrrel áldotta meg, a napon csak ritkán ég meg, de a biztonság kedvéért mindig tart a táskájában 50 faktoros fényvédőt. Vonásai olyan szépek és fiatalosak, hogy a minimalista smink áll neki a legjobban: egy borsószemnyi alapozót, mályvaszínű vagy bordó rúzst és szempillaspirált használ, amelyet visszafogott szemhéjpúderrel koronáz meg. Érdekes ellentmondás, hogy épp ő nem híve a dúsító dubai ajaksminknek – inkább a harapdált ajak make-up híve.