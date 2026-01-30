Még Katalin hercegné szépségét is elhalványítja: ismerd meg Rania jordán királynét

Mozdulataiban és tartásában ott van az a kifinomultság, amely nem tanult póz, hanem adottság. Rania jordán királyné fiatalos megjelenése nem valamiféle titokzatos csodaszernek vagy a filtereknek köszönhető, nem a trendeket hajszolja, inkább fölöttük áll, és éppen ettől egyedi.
Rania jordán királyné szépségben még Katalin hercegnőt is beelőzi
- Ránia királyné Rania al-Jassin néven született. Férjét, II. Abdullah jordán királyt 1993-ban ismerte meg.
- 4 gyermek után is elképesztő formában van: sosem dohányzott még és rendszeresen kick-bokszol.
- Milyen szépségápolási trükköket alkalmaz?
Tisztában van előnyös és kevésbé előnyös tulajdonságaival is, ami már eleve szimpatikussá teszi. Többször nyilatkozta, hogy sosem próbálta természetes szépségét túlhangsúlyozni megjelenésében – Diana hercegnéhez és Katalin hercegnéhez hasonlóan – a kifinomult elegancia dominál. Sosem látni rajta feltűnő logókkal ellátott ruhákat, arca nincs eltorzulva a túlzásba vitt plasztikai műtétektől (mint Madonnának), alakja pedig olyan tökéletes, hogy bármelyik huszonéves fitneszmodell megirigyelné (még a gitárfenekű, kvázi meztelenül fellépő Jennifer Lopez is).
Egészségesen fénylő hajkoronája csak félig köszönhető a genetikának
Merthogy szépséges tincseit egzotikus gyümölcsökből készült hajpakolásoknak és a minőségi hajápoló termékeknek köszönheti. Haját mindig gondosan formázza, és ha hiszed, ha nem, inkább szereti ezt maga csinálni, mint másra bízni. A lágy hullámokat éppúgy kedveli, mint az egyenes frizurát, másfél havonta festet, de mindig úgy, hogy az összhatás kifinomult és nőies maradjon.
Dubai smink? Na, még mit nem!
Már ismeri annyira a bőrét, hogy pontosan tudja, mi kell neki. A genetika eleve egészséges bőrrel áldotta meg, a napon csak ritkán ég meg, de a biztonság kedvéért mindig tart a táskájában 50 faktoros fényvédőt. Vonásai olyan szépek és fiatalosak, hogy a minimalista smink áll neki a legjobban: egy borsószemnyi alapozót, mályvaszínű vagy bordó rúzst és szempillaspirált használ, amelyet visszafogott szemhéjpúderrel koronáz meg. Érdekes ellentmondás, hogy épp ő nem híve a dúsító dubai ajaksminknek – inkább a harapdált ajak make-up híve.
Azok a csodás őzikeszemek!
Ha valamire igazán kiemelt figyelmet fordít a szépségápolás terén a jordán királyné, akkor az a hidratálás. Esténként egy könnyű textúrájú tonizáló szérumot használ, ami nyugtatja és kisimítja a bőrét. Szemeit bátrabban hangsúlyozza, mint ajkait: drámai, füstös sötétbarna szemhéjfestékkel és szemceruzával.
Önmaga profi dietetikusa
Sokan szeretnének vele testet cserélni, az egyszer biztos! A jordán királyné remek alakjának egyik titka az étrendje. Ügyel arra, hogy szervezete minden nap megkapja a szükséges vitaminokat, fehérjét és ásványi anyagokat.
A napot beáztatott olajos magvakkal vagy mandulával kezdi, mert kellemesen eltelíti. Egy kicsit később tojásfehérjét, ebédre barna rizst és párolt halat fogyaszt, de szereti a bárányhúst és párolt csirkét is kellemes fűszerezésű zöldségkörettel.
Nem esik nehezére tartani a mértékletességet, mondván, folyton van valami feladata és célja, nem ér rá folyton az evésre gondolni. Vallási meggyőződéséből és egészségtudatosságából fakadóan nem dohányzik és sosem fogyaszt alkoholt.
A jordán királyné bűnös élvezete
Igen, még egy ilyen szupernőnek is van, mint Rania királyné. Rajong a magas kakaótartalmú étcsokoládéért, minde nap eszik belőle néhány kockát, de abból sem szokott gondot csinálni, ha lecsúszik egy tábla fele. Egészségesebb választásnak tartja a tejcsokoládénál, és úgy érzi, nem veszélyezteti karcsú alakját.
Még egy jobbost is lazán be tudna vinni
Rania túl az 5. x-en is rendszeresen fut, pilatesezik, kick-boxol, emellett aerobik- és harcművészeti edzéseket is beiktat. Azt ugyan még sosem árulta el, milyen zenére szeret mozogni, de gyanítjuk, hogy Pink vagy a Spice Girls sem állhat tőle távol.
Miért szeretjük még Rania jordán királynét?
- Az egyik legfontosabb fókuszterülete az oktatás minőségének javítása.
- Elnöke egy olyan szervezetnek, amelynek szívügye az egészségtelen életmód elleni küzdelem.
- Sokszor előfordul, hogy bejelentés nélkül látogat meg távoli falvakat, hogy személyesen is megismerje a rászorulók helyzetét.
