A fodrászok szerint ez az igénytelenség jele: a tévhit, amire talán te is esküszöl

Te is mentél már úgy hajvágásra, hogy direkt nem mostad meg előtte a hajad, mert azt hitted, ez a helyes eljárás? Nyugi, nem vagy egyedül – ez az egyik legelterjedtebb tévhit, amit a fodrászok legszívesebben azonnal száműznének a világból.

Tévhit, hogy a fodrász előtt nem szabad hajat mosni

Forrás: Getty Images

Tévhitek, melyeket a fodrászok legszívesebben száműznének a szalonokból Vannak tévhitek a hajvágással kapcsolatban, amit a fodrászok nem győznek hangsúlyozni.

A koszos vagy zsíros haj nem segíti a festék fogását, sőt akadályozza a színezést.

A tiszta, enyhén mosott haj a legkönnyebben kezelhető, különösen festésnél.

A levágott haj nem nő gyorsabban, a növekedés a gyökereknél történik.

A rendszeres vágás csak a töredezett hajvégeket távolítja el, egészségesebb hajat eredményezve.

Ezt a rossz szokást örökre felejtsd el a fodrászok szerint

Valamiért makacsul tartja magát a hiedelem, hogy a koszos hajat „jobban befogja” a festék, de a szakértők szerint azonban ennek pontosan az ellenkezője igaz.

„Azt tapasztalom, hogy a koszos vagy zsíros hajon kevésbé hatékony a szőkítő vagy a hajfesték. A hajon lévő szennyeződések ugyanis egyfajta réteget képeznek, ami akadályozza, hogy a festék fogjon a hajszálakon” – mondta Nickie Alton, a kaliforniai The Canyon Salon and Extension Bar mesterfodrásza a HuffPostnak.

Ugyanezt Dawna Jarvis Los Angeles-i mesterstylist is megerősítette: „Minél kezelhetőbb és tisztább a haj, annál könnyebb vele dolgozni – különösen színezésnél”. A szakemberek szerint az egy-két nappal korábban mosott haj még belefér, de a zsíros, száraz samponnal telefújt vagy éppen az edzés utáni izzadt haj már komoly akadályt jelenthet a hajfestésnél. Ráadásul a zsíros haj sötétebbnek is tűnhet, így a színkeverés is könnyen félremehet – és nincs olyan tökéletes fodrász, aki ezt megoldaná. Ha pedig a haj még nedves is, az az egész folyamatot késlelteti. Hogy milyen egyéb hajvágási tévhitek vannak még? Máris mutatjuk!

A levágott haj gyorsabban nő

Sokan direkt csak néhány centiméternyi vágást kérnek, azt remélve, hogy ezután gyorsabb ütemben fog nőni a hajuk. Mindenkit el kell keserítenünk: nem, a levágott haj nem nő gyorsabban, ez egy tévhit. A haj növekedése a gyökereknél történik a fejbőrben, ami teljesen független a hajvégektől. Az ugyanakkor igaz, hogy a rendszeres vágás eltávolítja a töredezett hajvégeket, ami hosszú távon egészségesebb hajat eredményez. Ettől függetlenül a haj átlagosan 1-1,5 cm-t nő havonta, ezt az ütemet az életmód, a táplálkozás és a hajápolási rutin befolyásolja – azonban a hajvágás semmiképp.