A fodrászok szerint ez az igénytelenség jele: a tévhit, amire talán te is esküszöl

Getty Images - Mats Silvan
hajvágás tippek-trükkök fodrászat
Simon Benedek
2026.01.30.
Sokan úgy mennek hajvágásra, hogy előtte hajat mosnak, míg mások éppen az ellenkezőjére esküsznek. De vajon mi a jó megoldás? Egy fodrász nemrég elárulta, hogy milyen igénytelen szokásaik vannak a vendégeinek.

Te is mentél már úgy hajvágásra, hogy direkt nem mostad meg előtte a hajad, mert azt hitted, ez a helyes eljárás? Nyugi, nem vagy egyedül – ez az egyik legelterjedtebb tévhit, amit a fodrászok legszívesebben azonnal száműznének a világból.

Egy nő hajmosás közben a fodrászatban.
Tévhit, hogy a fodrász előtt nem szabad hajat mosni
Forrás:  Getty Images

Tévhitek, melyeket a fodrászok legszívesebben száműznének a szalonokból

  • Vannak tévhitek a hajvágással kapcsolatban, amit a fodrászok nem győznek hangsúlyozni.
  • A koszos vagy zsíros haj nem segíti a festék fogását, sőt akadályozza a színezést.
  • A tiszta, enyhén mosott haj a legkönnyebben kezelhető, különösen festésnél.
  • A levágott haj nem nő gyorsabban, a növekedés a gyökereknél történik.
  • A rendszeres vágás csak a töredezett hajvégeket távolítja el, egészségesebb hajat eredményezve.

Ezt a rossz szokást örökre felejtsd el a fodrászok szerint

Valamiért makacsul tartja magát a hiedelem, hogy a koszos hajat „jobban befogja” a festék, de a szakértők szerint azonban ennek pontosan az ellenkezője igaz.

„Azt tapasztalom, hogy a koszos vagy zsíros hajon kevésbé hatékony a szőkítő vagy a hajfesték. A hajon lévő szennyeződések ugyanis egyfajta réteget képeznek, ami akadályozza, hogy a festék fogjon a hajszálakon” – mondta Nickie Alton, a kaliforniai The Canyon Salon and Extension Bar mesterfodrásza a HuffPostnak

Ugyanezt Dawna Jarvis Los Angeles-i mesterstylist is megerősítette: „Minél kezelhetőbb és tisztább a haj, annál könnyebb vele dolgozni – különösen színezésnél”. A szakemberek szerint az egy-két nappal korábban mosott haj még belefér, de a zsíros, száraz samponnal telefújt vagy éppen az edzés utáni izzadt haj már komoly akadályt jelenthet a hajfestésnél. Ráadásul a zsíros haj sötétebbnek is tűnhet, így a színkeverés is könnyen félremehet – és nincs olyan tökéletes fodrász, aki ezt megoldaná. Ha pedig a haj még nedves is, az az egész folyamatot késlelteti. Hogy milyen egyéb hajvágási tévhitek vannak még? Máris mutatjuk!

A levágott haj gyorsabban nő

Sokan direkt csak néhány centiméternyi vágást kérnek, azt remélve, hogy ezután gyorsabb ütemben fog nőni a hajuk. Mindenkit el kell keserítenünk: nem, a levágott haj nem nő gyorsabban, ez egy tévhit. A haj növekedése a gyökereknél történik a fejbőrben, ami teljesen független a hajvégektől. Az ugyanakkor igaz, hogy a rendszeres vágás eltávolítja a töredezett hajvégeket, ami hosszú távon egészségesebb hajat eredményez. Ettől függetlenül a haj átlagosan 1-1,5 cm-t nő havonta, ezt az ütemet az életmód, a táplálkozás és a hajápolási rutin befolyásolja – azonban a hajvágás semmiképp. 

Ezek is érdekelhetnek a hajvágással kapcsolatban:

Megdöbbentő tanulmány: ezért vágják túl rövidre a fodrászok a hajadat

Mindenki átélte már, lehetséges, hogy nem is egyszer, hanem számos alkalommal, amikor a fodrászszalonban túl rövidre vágták a haját. Egy tanulmány most utánajárt ennek a jelenségnek és megfejtette, milyen okok húzódhatnak a háttérben.

Egészséges hajra vágysz? A hajszakértők megmondják, mikor és hogyan moss hajat

Hajtípustól függ, mikor és hányszor kell valakinek hajat mosnia. Ha egészséges hajat szeretnél, válaszd a neked való hajápolási rutint.

Új hajszínnel nyitjuk az évet: íme a tejestea hajszín, amit a sztárok is imádnak

A 2026-os év egyik legmeghatározóbb szépségtrendje a tejestea hajszín lesz, amely a hideg tónusú bronde árnyalatok kifinomultabb változata. Nem véletlen, hogy a sztárok körében is gyorsan népszerűvé vált: egyszerre elegáns, természetes és modern. Mutatjuk, mit érdemes tudni az új kedvencről.

 

 

