hideg

Fázik a tappancs? Ilyen zoknit húzz, hogy ne járj úgy, mint a Hobbitok

hideg lábbeli zokni kisokos
Hajdu Viktória
2026.01.30.
Nem, ez nem csak mese. A zokni lehet egyszerre divatos és meleg is. Mutatjuk mit húzz a lábadra ebben a cudar időben.

Amikor reggel kilépsz az ajtón, a szél szinte csíp, a járda jeges, a lábad pedig már az első saroknál azt jelzi, hogy valamit nagyon elrontottál. Igen, a zoknit. A téli hónapok egyik legnagyobb, mégis legalulértékeltebb ruhadarabja ugyanis pont ez a láthatatlan hős. Vagy épp áruló. Mert hiába a bélelt csizma, ha alatta egy vékony, műszálas darab próbálja meg felvenni a harcot a mínuszokkal.

A téli zokniválasztás jobb nem elaprózni.
Zoknikisokos hideg napokra: stílus, meleg és trend egyben

  • Nem minden zokni egyenlő: az anyagösszetétel többet számít, mint hinnéd
  • A hideg napokon a stílus és a meleg igenis megfér egymás mellett
  • Ha rossz zoknit választasz, könnyen úgy jársz, mint a hobbitok 

A jó téli zokni titka elsősorban az összetételében rejlik. Hideg napokra az ideális választás a magas pamuttartalmú zokni, amely légáteresztő, kényelmes, és nem „fullasztja meg a lábat.” Még jobb, ha „gyapjúval vagy merinógyapjúval kevert” változatot választasz: ezek természetes hőszabályozók, melegen tartanak, de nem izzasztanak. A merinó külön pluszpontot érdemel, mert puha, nem szúr, és akkor sem lesz szagos, ha egész nap rohangálsz benne.

Ezeket a zoknikat messzire kerüld el

Amit viszont érdemes jó messzire eldobni: a 100%-ban műszálas zoknikat. Bár olcsók és csábítóak, a lábad hamar szaunává változik bennük, majd jön szag. És innen már csak egy lépés, és szőrös, büdös hobbitlábad lesz.

Igazi divatelem 

A jó hír viszont az, hogy a zokni már rég nemcsak funkcionális darab, hanem divateszköz is. Így lett hatalmas trend, a zokni–magassarkú párosítás, vagy épp az outfit központi elemeként viselt zokni.

Ma már teljesen oké, ha kilátszik, sőt kell, hogy kilátszódjon. Bordázott, vastagabb, neutrális színekben vagy épp játékos mintákkal – a lényeg, hogy passzoljon a cipőhöz és az időjáráshoz is.

Például a zoknikérdésre a brit irodákban már külön szabályzat is született, arra, hogy, ki milyen zoknit vehet fel. Sőt, ezen felül, több személyiségtesztet is készítettek már arról, milyen zoknit ajándékozzunk a párunknak. Tanulság? A zokni üzen. És nem mindegy, mit mond.

Télen tehát a legjobb kombó: pamut + gyapjú + egy kevés elasztán, hogy rugalmas maradjon. Vastagabb szövés, lapos varrás, és máris nyert ügyed van. Így nemcsak meleg marad a tappancs, de stílusban sem csúszol el – még akkor sem, ha reggel félálomban öltözöl fel.

