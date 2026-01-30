Eltemették Dudás Mikit: Szigligeti Ivett szívszorító beszédet írt

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026.01.30.
Egy ország gyászolja a január 5-én elhunyt sportolót. A kétgyerekes édesapától ma, január 30-án vettek végső búcsút szerettei. Dudás Miki temetésén a családtagok mellett részt vettek barátok és ismerősök is.

Január 30-án pénteken a Pestszentlőrinci temetőben helyezték végső nyughelyére a január 5-én elhunyt Dudás Mikit. A világbajnok kajakozó holttestére párja, gyerekei édesanyja, Szigligeti Ivett talált rá az otthonában, miután nem tudták elérni. A tragédia után Ivett először január 17-én szólalt meg: Instagram profilképét fekete-fehérre változtatta, és bejelentette Dudás Miki temetése időpontját. 

Dudás Miki temetése: január 30-án helyezték örök nyugalomra.
Forrás: TV2

Dudás Miki temetése: rengetegen lerótták a tiszteletüket

Édesanyja, párja, gyerekei, a hatéves Nara és a hároméves Milo, családtagok, barátok, civilek és hírességek gyászolják a világbajnok kajakozót. Dudás Miki temetése ma délben volt pestszentlőrincen, rengetegen gyűltek össze, hogy végső búcsút vegyenek tőle − tudósított a Bors. A lap arról ír, Miki kislánya, Nara egy rózsaszín plüsst ölelt magához, amikor megérkezett. A ravatalhoz egy nagy fotót hoztak Mikiről, azt elhelyezték ott, és gyerekei rajzaiból is tettek a ravatal mellé, ahol szerelme, Szigligeti Ivett, édesanyja, és testvére fogadta összetörve a részvétnyilvánításokat. Szigligeti Ivett búcsúbeszédét a szertartásvezető olvasta fel: 

Édesem, tőled elbúcsúzni nem lehet, már a gondolat is szívet tépő! Tudd, hogy mérhetetlenül hiányzol! Szeretnélek magamhoz húzni és soha el nem engedni! Neked köszönhetem, hogy anya lettem! Adj erőt, hogy erős legyek a gyermekeinkért! Néha úgy teszek, mintha itt lennél! Remélem, nem felejtetted el, hogy megbeszéltük, hogy a Balaton partján az unokáink körében szerettünk volna már idős emberekként együtt lenni, én ott foglak várni.

Dudás Miki Farm VIP-beli barátai, Szabó András Csuti, Schóbert Norbi Jr. és Visváder Tamás és felesége, Palácsik Lilla is gyászolják, de ott volt magyar kajak szakág szövetségi kapitánya, Tóth Dávid is.

Az édesapja és nagyapja mellé temették a sportolót

Dudás Miki soha nem tudta feldolgozni édesapja halálát, akit 2024 augusztusában brutálisan megvertek egy benzinkúton. A férfi hosszú ideig kómában feküdt, és végül 2025 februárjában hunyt el. Miki további életére mély nyomot hagyott ez a veszteség, bár próbált erős maradni a családja és gyerekei miatt, gyászolt. Az sportolót most édesapja és nagyapja mellé, urnában temették el. A sírra az első virágot kislánya dobta, a másodikat pedig Ivett. 

