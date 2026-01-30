Az őzikék még soha nem voltak ilyen divatosak: a bambiállatminta a szezon kedvence

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Bambi már nemcsak a Disney-mese miatt híres! 2026 divatjának meghatározó irányzata lesz a bambiállatminta. Az őzikestílus most minden kifutón, divatinluenszeren és kollekcióban ott van, és egyszerűen imádjuk. Nézd meg, miért lett abszolút kedvenc a cottage core öltözet!

Felröppent a pletyka, hogy 2026-ban búcsút mondunk az összes állatmintának. De a legújabb kifutói megjelenésekből és az újévi kollekciókból nem ezt látjuk. A bambiállatminta népszerűbb, mint valaha, és úgy tűnik még hosszú ideig velünk is marad. Mutatjuk, hogyan viselik a legnagyobb stílusikonok!

bambiállatminta a kifutón
A bambiállatminta uralja majd 2026 divatját.
Forrás: GettyImages

2026 divatjának alapdarabja lesz a bambiállatminta

  • A bambi-print az őzek szőrének egy mesterséges utánzata, ami most teljesen elvarázsolta a tervezőket. 
  • A 2026-os téli/őszi kollekciókban rengeteg őzikemintás összeállítást láthattunk, és az utcai divatban is egyre népszerűbb.
  • Cseréld le a leopárdmintát, mert ez lesz a legújabb őrület. 

A New York-i divathéten láthattuk Brandon Maxwell és Tory Burch őszi/téli kollekcióit, amelyekben kiemelt szerepet kapott a bambiállatminta. A trend 2025-ben is meghatározó volt, de a pöttyös, állatos körmök és az őzikeszemű smink csak a kezdet volt. Ezt a stílust a divatszakemberek a mob wife és a cottage core irányzatokba helyezik el. Extravagáns, egyedi és nagyon természetközeli hangulatot áraszt. 

őzike minta
Őzikemintás szett a New York-i divathétről.
Forrás: Profimedia

Akárcsak a leopárdmintánál, itt is a nagyon realisztikustól, a mesterséges pöttyökig mindent találni. Legtöbbször szőrmekabátokban, táskákban, ruhákban és blézerekben találkozni vele, de már léteznek cipők, nadrágok és harisnyák is. Ha lehet a trendet még népszerűbbé tette, hogy Sofia Richie Grainge, korunk egyik legnagyobb divatikonja is ezt viselte az egy PR eseményre. Ha kipróbálnád magad ebben a mintában, de nem tudod, hogyan kezdj neki, válassz egy kabátot vagy dzsekit elsőre. Ezekkel könnyebb dolgod lesz az outfitek összeállításakor. 

A ruházaton túl a nyomtatott minták hatása csendesen átterjedt a kiegészítőkre is. A bambi különösen jól illik a tél végéhez, az év kezdetéhez és a közelgő tavaszhoz is. A földszínek és a bájos minta egységesen megbontja a fekete téli divatot. Viseld csokibarna, bézs vagy khaki színekkel a monokróm megjelenésért, vagy törd meg egy élénk rózsaszínnel a kontrasztért. 

őzike állatminta
Most mindenki őzikemintát visel. 
Forrás: @erinsiebert/Instagram

Bár sokan úgy gondolják, hogy az őzikedivat-trendet 2025-ben hagytuk, de a világ tervezői ezt megcáfolják. Ideális a minimalizmus kedvelőinek, kapszulagardrób alapanyagnak és a színekben gazdag mob wife stílust követőknek is. 

