Az őzikék még soha nem voltak ilyen divatosak: a bambiállatminta a szezon kedvence

Felröppent a pletyka, hogy 2026-ban búcsút mondunk az összes állatmintának. De a legújabb kifutói megjelenésekből és az újévi kollekciókból nem ezt látjuk. A bambiállatminta népszerűbb, mint valaha, és úgy tűnik még hosszú ideig velünk is marad. Mutatjuk, hogyan viselik a legnagyobb stílusikonok!

A bambiállatminta uralja majd 2026 divatját.

Forrás: GettyImages

2026 divatjának alapdarabja lesz a bambiállatminta A bambi-print az őzek szőrének egy mesterséges utánzata, ami most teljesen elvarázsolta a tervezőket.

A 2026-os téli/őszi kollekciókban rengeteg őzikemintás összeállítást láthattunk, és az utcai divatban is egyre népszerűbb.

Cseréld le a leopárdmintát, mert ez lesz a legújabb őrület.

A New York-i divathéten láthattuk Brandon Maxwell és Tory Burch őszi/téli kollekcióit, amelyekben kiemelt szerepet kapott a bambiállatminta. A trend 2025-ben is meghatározó volt, de a pöttyös, állatos körmök és az őzikeszemű smink csak a kezdet volt. Ezt a stílust a divatszakemberek a mob wife és a cottage core irányzatokba helyezik el. Extravagáns, egyedi és nagyon természetközeli hangulatot áraszt.

Őzikemintás szett a New York-i divathétről.

Forrás: Profimedia

Akárcsak a leopárdmintánál, itt is a nagyon realisztikustól, a mesterséges pöttyökig mindent találni. Legtöbbször szőrmekabátokban, táskákban, ruhákban és blézerekben találkozni vele, de már léteznek cipők, nadrágok és harisnyák is. Ha lehet a trendet még népszerűbbé tette, hogy Sofia Richie Grainge, korunk egyik legnagyobb divatikonja is ezt viselte az egy PR eseményre. Ha kipróbálnád magad ebben a mintában, de nem tudod, hogyan kezdj neki, válassz egy kabátot vagy dzsekit elsőre. Ezekkel könnyebb dolgod lesz az outfitek összeállításakor.

A ruházaton túl a nyomtatott minták hatása csendesen átterjedt a kiegészítőkre is. A bambi különösen jól illik a tél végéhez, az év kezdetéhez és a közelgő tavaszhoz is. A földszínek és a bájos minta egységesen megbontja a fekete téli divatot. Viseld csokibarna, bézs vagy khaki színekkel a monokróm megjelenésért, vagy törd meg egy élénk rózsaszínnel a kontrasztért.

Most mindenki őzikemintát visel.

Forrás: @erinsiebert/Instagram

Bár sokan úgy gondolják, hogy az őzikedivat-trendet 2025-ben hagytuk, de a világ tervezői ezt megcáfolják. Ideális a minimalizmus kedvelőinek, kapszulagardrób alapanyagnak és a színekben gazdag mob wife stílust követőknek is.