Meztelenség a vörös szőnyegen: a Grammy-gála eddigi legnagyobb villantásai

A Grammy-gálát 2026. február 1-jén rendezik meg, ami a zeneipar egyik legnagyobb elismerése, az esemény azonban nemcsak zenei, hanem divatszempontból is kiemelt jelentőségű. A világsztárok évről évre igyekeznek felülmúlni önmagukat, és lenyűgöző kreációkban vonulnak végig a vörös szőnyegen. Mutatjuk a Grammy-gála eddigi legnagyobb villantásait!

A Grammy-gála legbevállalósabb ruhái.

A Grammy-gála eddigi legnagyobb villantásai Egyeseknek ízléstelenül, másoknak pedig divatosan sikerül a meztelenruha viselése.

Többek között Doja Cat, Jennifer Lopez, Cher és még Rihanna is viselt bevállalós ruhát a Grammyn.

A Grammy egy dekadens, extravagánsabb esemény, ahol a tervezők szabadjára engedhetik a fantáziájukat.

Már nem kell sokat várnunk a Grammy-gála 2026-os eseményére, amely Hollywood legnívósabb rendezvényei közé tartozik. Az Oscar- és a Golden Globe-gála vörös szőnyegével szemben itt a sztárok bátrabban nyúlnak a vadabb, szexibb és extrémebb ruhákhoz. Bár ez is estélyi ruhát megkövetelő esemény, a klasszikus black tie dress code jóval kevésbé meghatározó. A meztelenruhák évtizedek óta jelen vannak a divatban, ám csak az elmúlt években váltak igazán elfogadott alkalmi viseletté. Mutatjuk a Grammy történetének legszexibb ruháit!

A Grammy legnagyobb villantásai

Már egy éve, hogy Bianca Censori sokkolta a világot láthatatlan miniruhájával. Kanye barátnője a 2025-ös Grammy vörös szőnyegére egy nagy fekete bundában sétált be és egy minimalista magas sarkúban. Majd amikor már minden kamera a párosra irányult, Bianca ledobta kabátját, és anyaszült meztelenül állt a fotósok előtt. Ez a mozzanat elképesztően felkavarta az internetet, komoly vitákat generált és végeredményként a párost kitiltották az eseményről. Valószínűleg ez lesz minden idők legnagyobb villantása.

Bianca Censori a 2025-ös Grammy-gálán

2024-ben Miley Cyrus megkapta első Grammy-díját és az eseményre egy aranyláncos ruhát viselt. Az énekesnő később fel is lépett, amikor szintén rojtos ruhába bújt. Mindkét ruha Tina Turnert idézte meg. Az arany, gémkapcsokból álló szettet Maison Margiela tervezte.