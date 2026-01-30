Meztelenség a vörös szőnyegen: a Grammy-gála eddigi legnagyobb villantásai

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Közeleg a Grammy-gála 2026-os díjátadója. Amíg az új divatbakikra, botrányokra és győztesekre várunk, összegyűjtöttük a Grammy-gála történelmének legnagyobb villantásait. Nézd meg, milyen meztelenruhákat viseltek a legnagyobb sztárok!

A Grammy-gálát 2026. február 1-jén rendezik meg, ami a zeneipar egyik legnagyobb elismerése, az esemény azonban nemcsak zenei, hanem divatszempontból is kiemelt jelentőségű. A világsztárok évről évre igyekeznek felülmúlni önmagukat, és lenyűgöző kreációkban vonulnak végig a vörös szőnyegen. Mutatjuk a Grammy-gála eddigi legnagyobb villantásait!

Grammy-gála ruhák
A Grammy-gála legbevállalósabb ruhái.
Forrás:  Getty Image

A Grammy-gála eddigi legnagyobb villantásai

  • Egyeseknek ízléstelenül, másoknak pedig divatosan sikerül a meztelenruha viselése. 
  • Többek között Doja Cat, Jennifer Lopez, Cher és még Rihanna is viselt bevállalós ruhát a Grammyn.
  • A Grammy egy dekadens, extravagánsabb esemény, ahol a tervezők szabadjára engedhetik a fantáziájukat. 

Már nem kell sokat várnunk a Grammy-gála 2026-os eseményére, amely Hollywood legnívósabb rendezvényei közé tartozik. Az Oscar- és a Golden Globe-gála vörös szőnyegével szemben itt a sztárok bátrabban nyúlnak a vadabb, szexibb és extrémebb ruhákhoz. Bár ez is estélyi ruhát megkövetelő esemény, a klasszikus black tie dress code jóval kevésbé meghatározó. A meztelenruhák évtizedek óta jelen vannak a divatban, ám csak az elmúlt években váltak igazán elfogadott alkalmi viseletté. Mutatjuk a Grammy történetének legszexibb ruháit!

A Grammy legnagyobb villantásai

Már egy éve, hogy Bianca Censori sokkolta a világot láthatatlan miniruhájával. Kanye barátnője a 2025-ös Grammy vörös szőnyegére egy nagy fekete bundában sétált be és egy minimalista magas sarkúban. Majd amikor már minden kamera a párosra irányult, Bianca ledobta kabátját, és anyaszült meztelenül állt a fotósok előtt. Ez a mozzanat elképesztően felkavarta az internetet, komoly vitákat generált és végeredményként a párost kitiltották az eseményről. Valószínűleg ez lesz minden idők legnagyobb villantása. 

Bianca Censori a 2025-ös Grammy-gálán
Bianca Censori a 2025-ös Grammy-gálán
Forrás: Getty Images North America

2024-ben Miley Cyrus megkapta első Grammy-díját és az eseményre egy aranyláncos ruhát viselt. Az énekesnő később fel is lépett, amikor szintén rojtos ruhába bújt. Mindkét ruha Tina Turnert idézte meg. Az arany, gémkapcsokból álló szettet Maison Margiela tervezte. 

Miley Cyrus grammy
Miley Cyrus 2024-es Grammy-ruhája.
Forrás:  Getty Image

2021-ben Doja Cat egy mélyen dekoltált Roberto Cavalli ruhát viselt. A tollas, cipzárdizájnos ruha nagyon különlegesnek hatott, de inkább tűnt ízléstelennek, mint ikonikusnak. A ruhához fekete mullet hajat viselt, és füstös, hangsúlyos sminket. 

Doja Cat grammy
Doja Cat 2021-es Grammy-gála ruhája.
Forrás: Getty Images North America

2011-ben Rihanna egy teljesen áttetsző ruhát választott, amin csíkokban fodrok voltak. A különleges dizájn minden kritikus pontot eltakart, de így is meztelenruhának tekinthető. A ruhát Jean Paul Gaultier tervezte.

Rihanna grammy
Rihanna 2011-es Grammy-gála ruhája.
Forrás:  Getty Image

Pink, Christina Aguilera és Mya összeillő szettekben jelentek meg a 2002-es Grammy-gálán. A hasláncok, a köldökpiercingek, a combharisnyák és a micro rövidnadrágok mind a 2000-es évek stílusát idézi. A szett ma már szuper ódivatú, sőt nevetségesnek is tűnhet, de akkoriban igazi díva outfitnek számított.

Pink, Christina Aguilera és Mya grammy
Pink,  Christina Aguilera és Mya a 2002-es Grammy-gálán.
Forrás:  Getty Image

