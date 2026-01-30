Ez történik a testeddel, ha soha nem sírsz

Van, aki annyi mindenen átment már az életben, hogy állítja: nem maradt könnye. Andie MacDowell évekig képtelen volt egy kiadós sírásra – pszichológus tanította sírni, hogy a forgatásokon is hiteles legyen a fájdalma. Vajon milyen folyamatok zajlottak a testében, és milyen változásokon megy át azok szervezete, akik a szomorúságot anélkül élik meg, hogy akár egyetlen könnycsepp legördülne az arcukon?
Ha a sírás számodra nem oké, hosszú távon csak ártasz magadnak
- Milyen folyamatok játszódnak le a szervezetedben, ha hosszú évekig elfojtod a sírást?
- Hogyan hat izom- és hormonrendszeredre a sírás elfojtása?
- Milyen jótékony alkotóelemek találhatók a könnyben?
Ha nem sírsz, több stresszhormon termelődik
A sírás egyfajta tisztulás, és amikor sírsz, a tested természetes stresszlevezető mechanizmusát aktiválod, amelynek hatására a stresszért felelős kortizol hormon szintje csökken.
Ha kisírod magad, megkönnyebbülsz, elkerülheted a stresszevést és nem feltétlenül kapsz rá más rossz szokásokra sem, hiszen szervezeted nyugalmi állapotba kerül.
Ha viszont visszatartod a sírást, a kortizol nem marad optimális tartományban, felhalmozódik, nem tud ürülni a szervezetből, ami hosszú távon gyengítheti az immunrendszered, emelheti a vérnyomásodat és a feszültségi szintedet.
Lelki blokkokkal bástyázod körbe magad
Ha folyamatosan elfojtod a sírást, valóban „megkeményedhetsz”. Ne hidd azonban, hogy mindez következmények nélkül marad – a depresszió és a kiégés előbb elér, mint azokat, akik rendszeresen szabadjára engedik könnyeiket. Hívd segítségül az asztrológiát, és áss a lelki blokkok mélyére!
Folyamatos izomfeszülésre kárhoztatod magad
A visszatartott érzelmek hatására megfeszülhetnek az izmaid, a vállad automatikusan felhúzod, ami később fejfájáshoz, a nyak- és vállfájdalomhoz vezethet. Tényleg megéri?
Folyton kattogsz, így az idegrendszered nem tud pihenni
Amikor sírsz a paraszimpatikus idegrendszered lendül munkába, ettől érzed egy kiadós pityergés után azt, hogy nyugodtabb és felszabadultabb vagy.
Ha ez elmarad és tényleg csak a hagymaszeletelés ríkat meg, a test vészhelyzeti üzemmódba kapcsol, aminek eredményeképp pánikrohamok vagy alvászavarok is felléphetnek.
Mivel agyad a fájdalmakon kattog, nem tudod kellőképpen kipihenni magad, ami krónikus fáradtsághoz is vezethet.
Melyek a sírás áldásos hatásai?
- A sírás amellett, hogy hozzájárul a természetes „tisztuláshoz”, a fizikai fájdalmakat is enyhíti, azaz természetes fájdalomcsillapító.
- A lizozim nevű könnyben található fehérje felel azért, hogy elpusztítsa az egészségünkre káros molekulákat.
- Aki sír, a sírás után jobb hangulatról számol be, mint azok, akik elfojtják az érzelmeiket.
Szakemberek egyetértenek abban, hogy a fájdalomnak és a szomorúságnak igenis távoznia kel valahogyan a szervezetből. Manapság már az sem ciki, ha férfiak sírják el magukat, és az sem, ha a párod megkönnyez egy romantikus filmet. Ha legközelebb könnyezni támad kedved, te se fojtsd vissza. Tartsd észben, hogy a sírás nem gyengeség, hanem pont olyan tisztulási folyamat, mint egy jó edzés.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: