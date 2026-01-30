Ez történik a testeddel, ha soha nem sírsz

Van, aki annyi mindenen átment már az életben, hogy állítja: nem maradt könnye. Andie MacDowell évekig képtelen volt egy kiadós sírásra – pszichológus tanította sírni, hogy a forgatásokon is hiteles legyen a fájdalma. Vajon milyen folyamatok zajlottak a testében, és milyen változásokon megy át azok szervezete, akik a szomorúságot anélkül élik meg, hogy akár egyetlen könnycsepp legördülne az arcukon?

Andie MacDowell számára ismeretlen fogalom volt a sírás. Pszichológus tanította meg könnyezni.

Forrás: Gamma-Rapho

Ha a sírás számodra nem oké, hosszú távon csak ártasz magadnak

Milyen folyamatok játszódnak le a szervezetedben, ha hosszú évekig elfojtod a sírást?

Hogyan hat izom- és hormonrendszeredre a sírás elfojtása?

Milyen jótékony alkotóelemek találhatók a könnyben?

Ha nem sírsz, több stresszhormon termelődik

A sírás egyfajta tisztulás, és amikor sírsz, a tested természetes stresszlevezető mechanizmusát aktiválod, amelynek hatására a stresszért felelős kortizol hormon szintje csökken.

Ha kisírod magad, megkönnyebbülsz, elkerülheted a stresszevést és nem feltétlenül kapsz rá más rossz szokásokra sem, hiszen szervezeted nyugalmi állapotba kerül.

Ha viszont visszatartod a sírást, a kortizol nem marad optimális tartományban, felhalmozódik, nem tud ürülni a szervezetből, ami hosszú távon gyengítheti az immunrendszered, emelheti a vérnyomásodat és a feszültségi szintedet.

Lelki blokkokkal bástyázod körbe magad

Ha folyamatosan elfojtod a sírást, valóban „megkeményedhetsz”. Ne hidd azonban, hogy mindez következmények nélkül marad – a depresszió és a kiégés előbb elér, mint azokat, akik rendszeresen szabadjára engedik könnyeiket. Hívd segítségül az asztrológiát, és áss a lelki blokkok mélyére!

Folyamatos izomfeszülésre kárhoztatod magad

A visszatartott érzelmek hatására megfeszülhetnek az izmaid, a vállad automatikusan felhúzod, ami később fejfájáshoz, a nyak- és vállfájdalomhoz vezethet. Tényleg megéri?

Folyton kattogsz, így az idegrendszered nem tud pihenni

Amikor sírsz a paraszimpatikus idegrendszered lendül munkába, ettől érzed egy kiadós pityergés után azt, hogy nyugodtabb és felszabadultabb vagy.

Ha ez elmarad és tényleg csak a hagymaszeletelés ríkat meg, a test vészhelyzeti üzemmódba kapcsol, aminek eredményeképp pánikrohamok vagy alvászavarok is felléphetnek.

Mivel agyad a fájdalmakon kattog, nem tudod kellőképpen kipihenni magad, ami krónikus fáradtsághoz is vezethet.