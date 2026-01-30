Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
könny

Ez történik a testeddel, ha soha nem sírsz

könny lelkiállapot sírás
Jónás Ágnes
2026.01.30.
Vannak, akik évtizedeken át elfojtják fájdalmaikat, cipelik magukban a feszültséget, mert egyszerűen képtelenek sírni. Vagy mert úgy hiszik, a sírás gyengeség. Szakemberek szerint a könnyek elfojtása sokkal jobban megviseli az embert, mintha fájdalmát felvállalva egy kiadósat pityeregne, ráadásul a sírás kontrollálása a testben ijesztő folyamatokat is elindíthat. Eláruljuk, mi történik, ha hosszú ideig nem sírsz.

Van, aki annyi mindenen átment már az életben, hogy állítja: nem maradt könnye. Andie MacDowell évekig képtelen volt egy kiadós sírásra – pszichológus tanította sírni, hogy a forgatásokon is hiteles legyen a fájdalma. Vajon milyen folyamatok zajlottak a testében, és milyen változásokon megy át azok szervezete, akik a szomorúságot anélkül élik meg, hogy akár egyetlen könnycsepp legördülne az arcukon?

Andie MacDowell számára a sírás ismeretlen volt éveken át.
Andie MacDowell számára ismeretlen fogalom volt a sírás. Pszichológus tanította meg könnyezni.
Forrás: Gamma-Rapho

Ha a sírás számodra nem oké, hosszú távon csak ártasz magadnak 

  • Milyen folyamatok játszódnak le a szervezetedben, ha hosszú évekig elfojtod a sírást?
  • Hogyan hat izom- és hormonrendszeredre a sírás elfojtása?
  • Milyen jótékony alkotóelemek találhatók a könnyben?

Ha nem sírsz, több stresszhormon termelődik

A sírás egyfajta tisztulás, és amikor sírsz, a tested természetes stresszlevezető mechanizmusát aktiválod, amelynek hatására a stresszért felelős kortizol hormon szintje csökken. 

Ha kisírod magad, megkönnyebbülsz, elkerülheted a stresszevést és nem feltétlenül kapsz rá más rossz szokásokra sem, hiszen szervezeted nyugalmi állapotba kerül. 

Ha viszont visszatartod a sírást, a kortizol nem marad optimális tartományban, felhalmozódik, nem tud ürülni a szervezetből, ami hosszú távon gyengítheti az immunrendszered, emelheti a vérnyomásodat és a feszültségi szintedet. 

Lelki blokkokkal bástyázod körbe magad

Ha folyamatosan elfojtod a sírást, valóban „megkeményedhetsz”. Ne hidd azonban, hogy mindez következmények nélkül marad – a depresszió és a kiégés előbb elér, mint azokat, akik rendszeresen szabadjára engedik könnyeiket. Hívd segítségül az asztrológiát, és áss a lelki blokkok mélyére!

Folyamatos izomfeszülésre kárhoztatod magad

A visszatartott érzelmek hatására megfeszülhetnek az izmaid, a vállad automatikusan felhúzod, ami később fejfájáshoz, a nyak- és vállfájdalomhoz vezethet. Tényleg megéri?

Folyton kattogsz, így az idegrendszered nem tud pihenni

Amikor sírsz a paraszimpatikus idegrendszered lendül munkába, ettől érzed egy kiadós pityergés után azt, hogy nyugodtabb és felszabadultabb vagy. 

Ha ez elmarad és tényleg csak a hagymaszeletelés ríkat meg, a test vészhelyzeti üzemmódba kapcsol, aminek eredményeképp pánikrohamok vagy alvászavarok is felléphetnek. 

Mivel agyad a fájdalmakon kattog, nem tudod kellőképpen kipihenni magad, ami krónikus fáradtsághoz is vezethet.

Fiatal férfi nem fojtja vissza a sírást film közben.
Ódivatú a nézet, miszerint a férfiaknak el kell fojtaniuk a sírást.
Forrás: Shutterstock

Melyek a sírás áldásos hatásai?

  • A sírás amellett, hogy hozzájárul a természetes „tisztuláshoz”, a fizikai fájdalmakat is enyhíti, azaz természetes fájdalomcsillapító. 
  • A lizozim nevű könnyben található fehérje felel azért, hogy elpusztítsa az egészségünkre káros molekulákat.
  • Aki sír,  a sírás után jobb hangulatról számol be, mint azok, akik elfojtják az érzelmeiket. 

Szakemberek egyetértenek abban, hogy a fájdalomnak és a szomorúságnak igenis távoznia kel valahogyan a szervezetből. Manapság már az sem ciki, ha férfiak sírják el magukat, és az sem, ha a párod megkönnyez egy romantikus filmet. Ha legközelebb könnyezni támad kedved, te se fojtsd vissza. Tartsd észben, hogy a sírás nem gyengeség, hanem pont olyan tisztulási folyamat, mint egy jó edzés. 

