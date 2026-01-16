Ez már a vég: az alfa generáció erre sem lesz hajlandó, ha munkába áll

Furcsa belegondolni, hogy 20 évvel ezelőtt még válogatás CD-ket írtunk Spotify lejátszási listák helyett. Azonban a technológia fejlődése nem áll le, egy tanulmány szerint pedig mire az alfa generáció is munkába áll, az irodák egyik alapvető hardvere válik fölöslegessé. Vajon mi az oka annak, hogy eltűnnek a billentyűzetek? Kizárólag az alfák felelőssége?
Mi az alfa generáció és miért rettegnek tőlük a munkáltatók?
A 2010 és 2025 között született gyerekeket szokás alfa generációnak nevezni, akik már okostelefonok és érintőképernyők, valamint közösségi média szorító ölelésében cseperednek fel. Egészen kicsi koruktól kezdve részt vesznek a közösségi médiában, állandó ingerekre vannak kondicionálva, digitális bennszülöttekként pedig gyorsan elsajátítják az új technológiákat.
Csakhogy az alfa generáció jellemzői között szerepel a digitális függőség, türelmetlenség, nehezen koncentrálnak, mely nem feltétlen pozitívum a munkáltatók szemében.
Számos fórumon lehet olvasni tanárok beszámolóit, akik a digitális nemzedék fejébe igyekeznek tudást gyömöszölni. Az alfa generáció az iskolában tehát feladja a leckét, abba pedig sokan bele sem mernek gondolni, mi fog akkor történni, amikor munkába állnak. Egy brit egyetem által készített jelentés vészjósló képet festett, mely alapján lehet, hogy a billentyűzetek is el fognak tűnni.
Mi baja az alfa generációnak a billentyűzettel?
Alapvetően semmi. A robbanásszerűen fejlődő mesterséges intelligencia hatására egyre több, egyre pontosabb hangátíró szoftver kerül forgalomba, mellyel jelentősen lerövidíthető egy üzenet megírása. A gyors, azonnali megoldásokhoz szokott alfa generáció számára ez kedvező lehet, mivel egybevág az igényeikkel.
A kutatás szerint már 2028-ra a hangalapú technológiák veszik át az uralmat az irodákban, így a legkorábban 2030-ban munkába álló alfák egy, már meglévő folyamatba kapcsolódnak be.
A megkérdezettek 14 százaléka szívesebben használná a hangalapú írást, hogy aztán billentyűzettel korrektúrázzon. Mivel írás közben más a gondolkodás menete, a eredmények azt mutatják, hogy akik hangjukkal alkotnak szöveget, 20%-kal rosszabbul teljesítenek.
A billentyűzet nem tűnik el, csak átalakul
Hiba lenne kizárólag a legfiatalabb nemzedék számlájára írni a billentyűzetek eltűnését az irodákból. A felmérések szerint jelenleg épp az idősebb generációk azok, akik előnyben részesítik a hangalapú technológiát nem a Z generációsok.
Ráadásul maga a jelentés sem arról szól, hogy teljesen eltűnik a klaviatúra, hisz korrektúrázásra, ellenőrzésre mindig megmarad. Elvégre mindig az emberé lesz az utolsó szó.
Az sem szól a hangalapú e-mailezés mellett, hogy egy nyílt irodában igen nagy hangzavar alakulhat ki, ha minden kolléga mikrofonba beszél. Ezek kiegészülve a biztonsági kockázatokkal valószínűtlenné teszik, hogy a billentyűzet a floppy sorsára jusson, de az tény, hogy szerepe átalakul a jövőben.