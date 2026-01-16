Ez már a vég: az alfa generáció erre sem lesz hajlandó, ha munkába áll

Furcsa belegondolni, hogy 20 évvel ezelőtt még válogatás CD-ket írtunk Spotify lejátszási listák helyett. Azonban a technológia fejlődése nem áll le, egy tanulmány szerint pedig mire az alfa generáció is munkába áll, az irodák egyik alapvető hardvere válik fölöslegessé. Vajon mi az oka annak, hogy eltűnnek a billentyűzetek? Kizárólag az alfák felelőssége?

Az alfa generáció miatt fognak eltűnni a billentyűzetek?

Forrás: Getty Images

Mi az alfa generáció és miért rettegnek tőlük a munkáltatók?

A 2010 és 2025 között született gyerekeket szokás alfa generációnak nevezni, akik már okostelefonok és érintőképernyők, valamint közösségi média szorító ölelésében cseperednek fel. Egészen kicsi koruktól kezdve részt vesznek a közösségi médiában, állandó ingerekre vannak kondicionálva, digitális bennszülöttekként pedig gyorsan elsajátítják az új technológiákat.

Csakhogy az alfa generáció jellemzői között szerepel a digitális függőség, türelmetlenség, nehezen koncentrálnak, mely nem feltétlen pozitívum a munkáltatók szemében.

Számos fórumon lehet olvasni tanárok beszámolóit, akik a digitális nemzedék fejébe igyekeznek tudást gyömöszölni. Az alfa generáció az iskolában tehát feladja a leckét, abba pedig sokan bele sem mernek gondolni, mi fog akkor történni, amikor munkába állnak. Egy brit egyetem által készített jelentés vészjósló képet festett, mely alapján lehet, hogy a billentyűzetek is el fognak tűnni.

Mi baja az alfa generációnak a billentyűzettel?

Alapvetően semmi. A robbanásszerűen fejlődő mesterséges intelligencia hatására egyre több, egyre pontosabb hangátíró szoftver kerül forgalomba, mellyel jelentősen lerövidíthető egy üzenet megírása. A gyors, azonnali megoldásokhoz szokott alfa generáció számára ez kedvező lehet, mivel egybevág az igényeikkel.

A kutatás szerint már 2028-ra a hangalapú technológiák veszik át az uralmat az irodákban, így a legkorábban 2030-ban munkába álló alfák egy, már meglévő folyamatba kapcsolódnak be.

A megkérdezettek 14 százaléka szívesebben használná a hangalapú írást, hogy aztán billentyűzettel korrektúrázzon. Mivel írás közben más a gondolkodás menete, a eredmények azt mutatják, hogy akik hangjukkal alkotnak szöveget, 20%-kal rosszabbul teljesítenek.