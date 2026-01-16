Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 16., péntek Gusztáv

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
munka

Ez már a vég: az alfa generáció erre sem lesz hajlandó, ha munkába áll

munka technológia alfa generáció
Bába Dorottya
2026.01.16.
A technológiai változásokkal a munkahelyek is alig tudják tartani a lépést. Az előrejelzések szerint a munkaerőpiacra kerülő alfa generációsok már nem fognak használni egy alapvető eszközt.

Furcsa belegondolni, hogy 20 évvel ezelőtt még válogatás CD-ket írtunk Spotify lejátszási listák helyett. Azonban a technológia fejlődése nem áll le, egy tanulmány szerint pedig mire az alfa generáció is munkába áll, az irodák egyik alapvető hardvere válik fölöslegessé. Vajon mi az oka annak, hogy eltűnnek a billentyűzetek? Kizárólag az alfák felelőssége?

Alfa generáció a munkaerőpiacon
Az alfa generáció miatt fognak eltűnni a billentyűzetek?
Forrás:  Getty Images

Mi az alfa generáció és miért rettegnek tőlük a munkáltatók?

A 2010 és 2025 között született gyerekeket szokás alfa generációnak nevezni, akik már okostelefonok és érintőképernyők, valamint közösségi média szorító ölelésében cseperednek fel. Egészen kicsi koruktól kezdve részt vesznek a közösségi médiában, állandó ingerekre vannak kondicionálva, digitális bennszülöttekként pedig gyorsan elsajátítják az új technológiákat.

Csakhogy az alfa generáció jellemzői között szerepel a digitális függőség, türelmetlenség, nehezen koncentrálnak, mely nem feltétlen pozitívum a munkáltatók szemében.

Számos fórumon lehet olvasni tanárok beszámolóit, akik a digitális nemzedék fejébe igyekeznek tudást gyömöszölni. Az alfa generáció az iskolában tehát feladja a leckét, abba pedig sokan bele sem mernek gondolni, mi fog akkor történni, amikor munkába állnak. Egy brit egyetem által készített jelentés vészjósló képet festett, mely alapján lehet, hogy a billentyűzetek is el fognak tűnni.

Mi baja az alfa generációnak a billentyűzettel?

Alapvetően semmi. A robbanásszerűen fejlődő mesterséges intelligencia hatására egyre több, egyre pontosabb hangátíró szoftver kerül forgalomba, mellyel jelentősen lerövidíthető egy üzenet megírása. A gyors, azonnali megoldásokhoz szokott alfa generáció számára ez kedvező lehet, mivel egybevág az igényeikkel.

A kutatás szerint már 2028-ra a hangalapú technológiák veszik át az uralmat az irodákban, így a legkorábban 2030-ban munkába álló alfák egy, már meglévő folyamatba kapcsolódnak be.

A megkérdezettek 14 százaléka szívesebben használná a hangalapú írást, hogy aztán billentyűzettel korrektúrázzon. Mivel írás közben más a gondolkodás menete, a eredmények azt mutatják, hogy akik hangjukkal alkotnak szöveget, 20%-kal rosszabbul teljesítenek.

A billentyűzet nem tűnik el, csak átalakul

Hiba lenne kizárólag a legfiatalabb nemzedék számlájára írni a billentyűzetek eltűnését az irodákból. A felmérések szerint jelenleg épp az idősebb generációk azok, akik előnyben részesítik a hangalapú technológiát nem a Z generációsok.

Ráadásul maga a jelentés sem arról szól, hogy teljesen eltűnik a klaviatúra, hisz korrektúrázásra, ellenőrzésre mindig megmarad. Elvégre mindig az emberé lesz az utolsó szó.

Az sem szól a hangalapú e-mailezés mellett, hogy egy nyílt irodában igen nagy hangzavar alakulhat ki, ha minden kolléga mikrofonba beszél. Ezek kiegészülve a biztonsági kockázatokkal valószínűtlenné teszik, hogy a billentyűzet a floppy sorsára jusson, de az tény, hogy szerepe átalakul a jövőben.

5 hiba, amelyet ha elkövetsz, a Z generációs gyereked kizár az életéből

Tökéletes szülő nincs, óhatatlanul elkövetünk hibákat gyerekneveléskor. Azonban vannak olyan baklövések, amivel örökre elmarjuk magunk mellől Z generációs csemeténket.

Itt a nagy generációszótár: töltsd ki a tesztet és megmondjuk, mikor születtél

A szavak sok mindenről árulkodnak, péládul arról is, hogy mikor születtél. A generációszótár nem hazudik: töltsd ki a tesztet és megmondjuk, melyik generációba tartozol.

Nincs se alkohol, se drog, az alfa-generáció mégis nagy veszélyben van

A kamaszok olyan veszélyekkel néznek szembe naponta akár több órán át, amiről a szülők nem is tudnak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu