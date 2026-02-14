Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 14., szombat Bálint, Valentin

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Budapest Central European Fashion Week
intimitás

Egy új tanulmány felfedte a meglepő kort, amikor a férfiak nemi vágya tényleg a csúcson van

Shutterstock - New Africa
intimitás kutatás nemi vágy
Nagy Kata
2026.02.14.
Sokáig abban a hitben éltünk, hogy a tomboló szenvedély csak a huszonéves férfiak privilégiuma, de egy friss tanulmány felfedte az igazságot arról, hogy mikor tetőzik valójában a nemi vágy az erősebbik nemnél.

Számtalan kapcsolat mozgatórugója a nemi vágy, ami az emberi lét egyik legalapvetőbb része. Bár rengeteg teóriát hallottunk már azzal kapcsolatban, hogy mikor tetőzik a férfiaknál, egy új tanulmány most mindent megváltoztatott!

Pár az ágyban nemi vágyat érez
Egy új kutatásban meglepő dolog derült ki a férfiak nemi vágyával kapcsolatban. 
Forrás: Shutterstock

Kiderült, mikor a legmagasabb a férfiak nemi vágya

  • Az elmúlt évtizedekben mindenhol azt hallottuk, hogy a férfiak nemi vágya a húszas éveikben a legmagasabb. 
  • Egy új, friss tanulmány azonban teljesen mást mond: az eredmény pedig logikusabb, mint gondolnánk! 

Bármennyire is titkoljuk, vagy éppen hangoztatjuk, életünk jelentős mozgatórugója a nemi vágy: kapcsolatokat hozhat létre, házasságokat szakíthat szét, de olykor még a barátságoknak is beadja a kulcsot. 

Míg egy kapcsolat elején (jobb esetben) magától jön, az évek elteltével egyre inkább elhalványul: vannak, akik ezt különböző függőségeknek, depressziónak, esetleg rossz szokásoknak tulajdonítják, míg mások egyszerűen belenyugodnak abba, hogy a gondtalan húszas éveink végeztével már a hálószobai lelkesedés sem az igazi.

Nos, ki kell ábrándítsunk: bár eddig az általános vélekedés az volt, hogy a férfiak libidója a húszas éveik alatt jár a csúcsra, egy friss tanulmány szerint ez közel sincs így! 

A Scientific Reports a nagyszabású kutatásában több mint 67 ezer 18 és 89 év közötti alany adatait vizsgálta és a legmeglepőbb felfedezés szerint a férfi nemi vágy nem a tízes vagy a húszas éveikben éri el a csúcspontját, hanem jóval később: a harmincas éveik végén és a negyvenes éveik elején. 

Ez azonban nem minden: a kutatók szerint a vizsgált alanyoknál egyértelműen kiderült, hogy a párkapcsolati dinamika jóval fontosabb szerepet játszik, mint azt elsőre gondolták.  A stabil, hosszú távú kapcsolatok ugyanis fokozott érzelmi intimitással és jelentősebb szexuális aktivitással járnak. 

A kutatás arra is kitért, hogy a nőknél mikor esik vissza drámaian a vágy: nem meglepő módon a gyermekvállaláskor, legalábbis a megvizsgált alanyok jelentős része szerint. Persze ez a visszaesés nem tartós: egy kis munkával és törődéssel nagy mértékben javítható!

Ha szívesen olvasnál még szexuális témájú cikkeket, ezek is érdekelhetnek: 

Tévhit, hogy csak pár nő képes rá: 5 tipp, amivel te is átélheted a spriccelés örömét (18+)

Tévhit, hogy csak pár nő képes rá. Mutatjuk, mit csinálj, hogy neked is sikerüljön spriccelni.

Kundalini-energia: amikor felébred benned az isteni erő

A kundalini energia az ősi tanítások szerint mindannyiunkban ott szunnyad, és amikor felébred, nemcsak a tudatunkat, hanem az egész életünket képes gyökeresen átalakítani.

6 dolog, amit nőként sose mondj szex után

Nagyon fontos, hogy a szex utáni percekben mi az első dolog, amit mondasz. Ezúttal azokat a mondatok gyűjtöttük össze, amiket semmiképp ne ejts ki a szádon.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu