Egy új tanulmány felfedte a meglepő kort, amikor a férfiak nemi vágya tényleg a csúcson van

Számtalan kapcsolat mozgatórugója a nemi vágy, ami az emberi lét egyik legalapvetőbb része. Bár rengeteg teóriát hallottunk már azzal kapcsolatban, hogy mikor tetőzik a férfiaknál, egy új tanulmány most mindent megváltoztatott!

Egy új kutatásban meglepő dolog derült ki a férfiak nemi vágyával kapcsolatban.

Forrás: Shutterstock

Kiderült, mikor a legmagasabb a férfiak nemi vágya Az elmúlt évtizedekben mindenhol azt hallottuk, hogy a férfiak nemi vágya a húszas éveikben a legmagasabb.

Egy új, friss tanulmány azonban teljesen mást mond: az eredmény pedig logikusabb, mint gondolnánk!

Bármennyire is titkoljuk, vagy éppen hangoztatjuk, életünk jelentős mozgatórugója a nemi vágy: kapcsolatokat hozhat létre, házasságokat szakíthat szét, de olykor még a barátságoknak is beadja a kulcsot.

Míg egy kapcsolat elején (jobb esetben) magától jön, az évek elteltével egyre inkább elhalványul: vannak, akik ezt különböző függőségeknek, depressziónak, esetleg rossz szokásoknak tulajdonítják, míg mások egyszerűen belenyugodnak abba, hogy a gondtalan húszas éveink végeztével már a hálószobai lelkesedés sem az igazi.

Nos, ki kell ábrándítsunk: bár eddig az általános vélekedés az volt, hogy a férfiak libidója a húszas éveik alatt jár a csúcsra, egy friss tanulmány szerint ez közel sincs így!

A Scientific Reports a nagyszabású kutatásában több mint 67 ezer 18 és 89 év közötti alany adatait vizsgálta és a legmeglepőbb felfedezés szerint a férfi nemi vágy nem a tízes vagy a húszas éveikben éri el a csúcspontját, hanem jóval később: a harmincas éveik végén és a negyvenes éveik elején.

Ez azonban nem minden: a kutatók szerint a vizsgált alanyoknál egyértelműen kiderült, hogy a párkapcsolati dinamika jóval fontosabb szerepet játszik, mint azt elsőre gondolták. A stabil, hosszú távú kapcsolatok ugyanis fokozott érzelmi intimitással és jelentősebb szexuális aktivitással járnak.

A kutatás arra is kitért, hogy a nőknél mikor esik vissza drámaian a vágy: nem meglepő módon a gyermekvállaláskor, legalábbis a megvizsgált alanyok jelentős része szerint. Persze ez a visszaesés nem tartós: egy kis munkával és törődéssel nagy mértékben javítható!

