A szerelem láthatatlan szálai — Különleges, spirituális Valentin-napi szokások a világ különböző pontjairól

A Valentin-nap eredete az ókori Rómáig nyúlik vissza, és egyszerre köthető pogány ünnepekhez és keresztény hagyományokhoz. A történet legfőbb gyökere a február közepén tartott „lupercalia” nevű római termékenységi ünnep volt: az emberek ilyenkor különféle rituálékkal próbálták bevonzani a szerelmet és a bőséget, ezért sok kutató szerint innen ered a februári „szerelmi időszak” kultusza.

A Valentin-nap nemcsak a romantikus gesztusokról szól, hanem sok kultúrában mély spirituális jelentéssel is bír.

Forrűs:123RF

Valentin-napi spirituális hagyományok a világban

Nem véletlen, hogy a világ számos pontján ma is úgy tartják: a Valentin-nap egy különleges energetikai időszak, amikor a kimondott vágyak, az álmok és a szimbólumok közelebb visznek bennünket a szerelemhez. Lássuk, hogyan ünneplik a szerelmesek napját a nagyvilágban!

Szerelmi sorsjóslás Japánban

Japánban sok fiatal keresi fel Valentin-nap környékén a sintó szentélyeket és buddhista templomokat, ahol szerelmi jóslatokat, úgynevezett omikujikat húznak. Ez egy kis összehajtott papírcsík, amelyen az üzenetek nemcsak a párkapcsolatban élők jövőjéről szólnak, hanem arról is, mikor érkezik el az igazi társ a szinglik életébe. A kedvezőtlen jóslatokat a templom fáira kötik, mintha ezzel a sors kezébe adnák a félelmeiket, balszerencséjüket.

Olaszország romantikus hangulatot árasztó városaiban sok szerelmespár közösen lakatot helyez a hidak korlátaira.

Forrűs: 123RF

Örök kötelékek jelképe Olaszországban

Olaszország romantikus hangulatot árasztó városaiban sok szerelmespár közösen lakatot helyez a hidak korlátaira, melyre felírják a nevüket és a dátumot — majd a kulcsot a vízbe dobják. A gesztus nem csupán romantikus, hanem mélyen szimbolikus: a lezárt lakat a lelki köteléket és két életút összekapcsolását , a szívük lezárását jelenti mások felé. A kulcs ledobása pedig a feltétel nélküli bizalmat jelképezi: mintha azt üzennék a sorsnak, hogy a kapcsolatukat mostantól a magasabb erőkre bízzák.

Szeretetüzenetek Finnországban

Finnországban a Valentin-nap a lelki kapcsolódás ünnepe, amelyen a szerelmi kapcsolatok mellett a baráti és rokoni viszonyok is előtérbe kerülnek. Az emberek apró süteményekbe rejtett üzenetekkel lepik meg egymást, amelyek nemcsak kedves szavakat, hanem bátorítást, bizalmat és szeretetet is közvetítenek. Sokan úgy hiszik, hogy a szeretetteljes sorok olyan pozitív energiát hordoznak, melyek képesek megerősíteni a kötelékeket, sőt, akár a szíveket meggyógyítani is.