Chucky a szupermodell? Rémisztő divatbabákkal riogatták a trendekre éhes hölgyeket az újkorban

Ha a divat és baba szó fúziójára gondolunk, szinte kivétel nélkül Barbie-ra gondolunk, nem is ok nélkül. Azonban a Mattel ikonikus játéka csupán egy fejezet a divatbabák több évszázadra visszanyúló történetében. A divatban betöltött szerepük ugyan változott az idők folyamán, azonban vitathatatlanul meghatározó alakjai voltak a divattörténetnek. Merüljünk el a divatbabák hátborzongató világában.

Mielőtt modellek léptek a kifutóra, divatbabák mutatták be az aktuális tredeket.

Forrás: Getty Images

Divatbabák a történelemben Eredetük a 14. századra vezethető vissza.

Divatbabák egészen a 19. század végéig a ruhák bemutatására szolgáltak.

A Barbie baba és társai révén a modern világban is megmaradtak.

Miniatűr álomvilág: divatbabák, a középkori szupermodellek

Definíciója szerint a divatbaba egy olyan, általában tinédzserről vagy felnőtt nőről mintázott bábu, amit a kortárs divat szerint öltöztetnek, a trendek egyfajta miniatürizált változatát mutatja be. Lehetnek játékszerek és gyűjtői darabok is, ám a közép-, illetve újkorban még ennél is fontosabb szerepük volt: rajtuk mutatták be a szabók a kreációikat. Mivel egészen az ipari forradalomig költséges és fáradtságos munka volt egy ruhadarab elkészítése, a kisebbített verziók gazdaságos, időhatékony megoldást jelentettek.

Hihetetlen, de ezek a riasztó babák komoly presztízst jelentettek a 18. században.

Forrás: Getty Images

A források szerint a divatbabák először a 14. századi francia királyi udvarban jelentek meg, ahol az arisztokrata hölgyek megfigyelhették a ruhák esését, a kelme tapintását. Ezek a riasztó külsejű bábuk jellemzően fából készültek és hamarosan ezek lettek az európai divat fő „adathordozói”, de ajándékba is előszeretettel adták őket.

Padora babák, avagy haute couture-be csavart rémálmok

A 17. században jelentek meg az ún. Pandora babák, amik riasztó külsejük ellenére hallatlan népszerűségre tettek szert. Ezek a babák már túlmutattak eredeti funkciójukon, hisz ezeken keresztül terjedt el a francia divat Európa-szerte, és olyan fontos szerepet játszottak a korabeli társadalomban, hogy még a kontinenst szétfeszítő konfliktusok idején is szabadon mozoghattak a határok között.

Exkluzív ajándékok, bájos kiegészítők voltak, a 18. századra bizonyos üzletek csak arra specializálódtak, hogy a Pandora babáknak ruhát, parókát, kiegészítőket gyártsanak.

Mivel Anna királynő, Nagy Britannia uralkodója is rajongott értük, egy idő után „Anna baba” néven kezdték őket emlegetni. Rose Bertin, a haute couture ősanyja, aki Marie Antoinette-nek megálmodott kreációiról ismert, előszeretettel használt divatbabákat. Talán az ancien régime-hez való kötődésük is közrejátszott abban, hogy I. Napóleon betiltotta a babák használatát. (A hivatalos indok az volt, hogy ne csempésszenek bennük titkos üzenetet.)