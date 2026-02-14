Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Sminktehetsége miatt támadják a fiatal tiktokert: szerintük soha nem fog bepasizni, ha meglátják a valódi arcát

Shutterstock - Nicoleta Ionescu
közösségi média sminkes tiktoker
Nagy Kata
2026.02.14.
Közel egymillió követővel rendelkezik az a fiatal tiktoker, akit folyamatosan bírálnak a férfi felhasználók, amiért teljesen máshogy néz ki smink nélkül, mint sminkkel.

Örökké szingli marad a kommentelők szerint az a népszerű tiktoker, aki főképp sminkeléssel foglalkozó videókat tölt fel a közösségimédia-felületeire: a legtöbbek szerint ugyanis megtéveszti a férfiakat a kinézetével, ami hatalmas csalódás lehet a számukra. 

Egy népszerű tiktoker előtte-utána képei
A népszerű tiktoker natúr és sminkelt arca közötti különbség. 
Forrás: tiktok/@cariad_ryan

Túl ügyesen sminkel a kommentelők szerint a népszerű tiktoker

Ha igazán csajos csaj vagy, akkor minden bizonnyal élvezettel veted bele magad olykor a TikTok sminkelésről szóló videóiba: amit régen csak az anyukádtól tudtál ellesni, vagy jobb esetben egy ügyes barátnődtől tanultál meg, az most egy pillanat alatt elérhetővé válik. Most már nem kell saját kútfőből kitalálnunk az új sminktrendeket és nem kell olyan sminkbakikkal az arcunkon járkálnunk, amin a fél város hangosan nevet.

Bár a legtöbben borzasztóan hálásak vagyunk a TikTok-sminkesek áldozatos munkájáért, természetesen néhány férfi ebben is megtalálja a kivetnivalót, ezt pedig egy Cariad nevű felhasználó tapasztalja meg újfent a legjobban. 

A fiatal lány csatornája elképesztően népszerű, ugyanis olyan videókat tölt fel, ahol egy teljesen átlagos, smink nélküli lányból egy valódi dívává változik pár perc alatt néhány ecsetvonás segítségével. 

@cariad_ryan Date night glam tutorial🤎🧸 Products - Bobbi brown face base - @bobbibrownuk HNB concealer shade 1 & 2.5 - @HNB Cosmetics Fine strokes pen - @Fyne Cosmetics Glitter shadow moon - @shadowmooncosmetics JCT bronzer duo - @Jordana Ticia Cosmetics MAC give me sun & MAC dark tan - @maccosmetics Peaches and cream glitter glue - @Peaches & Cream Tiktok shop individual lashes Benefit bad gal bang mascara in black and brown - @Benefit Cosmetics UK Mac radiant powder foundation NC30 MBM blursh delighlea @madebymitchell MBM blush book volume 2 Huda poundcake @hudabeautyshop MAC gold deposit ABH lipliner in mocha @Anastasia Beverly Hills Doll beauty FOMO @Doll Beauty Haus labs blush in opal @Haus Labs by Lady Gaga Plouise stay all day setting spray @PLOUISE #grwm #datenightmakeup #glammakeup ♬ original sound - Cariadryan

Cariad a videóiban a latte makeuptól kezdve a shy girl sminken át mindent megtanít: tippeket ad, hogyan ne öregítsd magad, vagy hogy hogyan tartson a rúzsod 24 órán keresztül. A kommentek azonban nem kímélik a fiatal lányt: szerintük ugyanis bár tényleg remekül néz ki kifestve, ha lemossa a festéket, egy teljesen másik ember lesz, ami nem tetszik a férfiaknak. 

Többen odáig merészkedtek, hogy azt állították, a tiktoker sosem fog férjet találni magának, hogyha ennyire más képet mutat, mint ami a valóság.

Cariad azonban nem lombozódik le a negatív megjegyzések miatt: szerinte a smink művészet és pontosan azért viseli, hogy másképp nézzen ki, mint meztelen arccal. Nos, úgy tűnik, hogy bejön neki ez a hozzáállás, ugyanis a legnézettebb videóját már több mint 12 millióan látták és ma már a legnagyobb cégekkel van együttműködése. 

@cariad_ryan Repeat 🔂 @Jorja Smith @AJ Tracey #ukmakeup ♬ original sound - Jorja Smith

Miért támadják a TikTok egyik legnépszerűbb sminkesét? 

A Cariad nevű TikTok-felhasználó rengeteg negatív kommentet kap, mert a videóiban kendőzetlenül mutatja meg, hogy milyen a meztelen arca és hogy milyen változás érhető el egy kis smink segítségével. Többen úgy gondolják, hogy a fiatal lány sosem fog párt találni, mivel a megjelenésével becsapja a férfiakat. Cariad azonban nem bosszankodik a negatív megjegyzések miatt: a sminkvideói elképesztően népszerűek és egyre több céggel működik együtt. 

