Doktor Szöszi-tészta Valentin-napra: ez a krémesen rózsaszín recept lesz az est sztárja

Az igazán jó tésztareceptek akkor válnak örök kedvenccé, ha az étel könnyen elkészíthető, ínycsiklandó, valamint egészséges és friss alapanyagokból áll össze. Ennél a pink pastánál ez mind összejött – emiatt szinte még a csillagok is lejönnének az égről, hogy megcsodálják a virítóan sikkes rózsaszín étket.

Ezt a céklás tésztareceptet megéri kipróbálni!

Forrás: Shutterstock

Hogyan lehet tökéletes a Valentin-nap?

Február 14 a szerelmesek napja – bár ez az ünnep Magyarországon csak nemégiben vert gyökeret, attól még imádjuk! A Valentin-nap viszont nemcsak azt jelenti, hogy a kedvesedet kényezteted, hanem azt is, hogy ugyanúgy megadod a figyelmet és a törődést a saját testednek-lelkednek! Ezt a közös self-care-t pedig mi mással lehet megkoronázni, mint egy romantikus vacsorával?

Bizonyára százszámra készítettetek már egymásnak romantikus vacsorát, ám ilyen receptet még egész biztosan nem láttál: elhoztuk a Doktor Szöszihez illő rózsaszín pastát!

Doktor Szöszi-tésztarecept, avagy a tökéletes romantikus vacsora Valentin-napra

Hogy mi a titka ennek a krémesen lágy tésztának? Kitaláltad, a cékla! Csak pár isteni zöldség, és a máris a Barbie színeiben fog pompázni a tányérod. Koccintsatok a pasta előtt egy szintén rózsaszínben pompázó, epres gin tonikkal, desszertnek pedig próbáljátok ki a mogyoróvajas, datolyás csókot. Hidd el, ezzel a menüvel garantáltan romantikába burkolózva töltitek az estét!

Hozzávalók

170 g tészta

2 kicsi cékla

100 g feta

2-3 gerezd fokhagyma

2 ek. olívaolaj

1 tk. citromlé

só és bors ízlés szerint

friss bazsalikom a tálaláshoz

Elkészítés

Mosd meg, hámozd meg, majd vágd fel nagyobb darabokra a céklát. Melegíts fel egy serpenyőben 2 tk. olívaolajat, add hozzá a fokhagymát felszeletelve, majd 30-40 másodperc pirítás után a céklát is. Mehet rá egy kis só és bors, és pirítsd 1-2 percig. Adj hozzá 1 ek. vizet, fedd le, és párold 13-15 percig, kb. 5 percenként megkeverve, amíg a cékla megpuhul. Készítsd el a tésztát: melegíts fel vizet egy fazékban, adj hozzá egy csipetnyi sót, majd dobd bele a tésztát is. Ha már al dentére főtt, akkor tégy félre a vízből legalább egy csészényit, majd szűrd le az elkészült tésztát. Turmixold össze a megfőtt céklát, a fokhagymát, a fetát, a citromlevet és 3-4 evőkanállal a tésztás léből. Öntsd rá az elkészült szószt a tésztára, hintsd meg egy kis borssal, tálaláshoz pedig mehet rá még egy kis feta és friss bazsalikom.

Céklás tészta Minden nap érdemes kipróbálni valami újat. Ha pedig ez az új dolog egy ilyen krémes, pink pasta, akkor nincs mit tenni: irány a konyha! Legyen a tiétek a legrózsaszínebb Valentin-napi recept!

