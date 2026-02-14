Stana Alexandra: „Amikor gyerekként csúfolnak, sokkal mélyebb nyomot hagy, mint azt akkor gondolnánk”

A 7 érzés című sorozatban ismert embereket kérdezünk arról, mi jut eszükbe hét alapvető emberi érzésről. A szabály egyszerű: nincs gondolkodás, nincs magyarázat, csak az első gondolatok. A játék célja, hogy megmutassa, ki hogyan viszonyul az érzelmeihez – mennyire engedi közel őket, vagy épp mennyire tartja távol magától. Stana Alexandrával beszélgettünk, őszintén szűrők nélkül.

Forrás: Szabolcs László

Félelem

„Teljesen indokolatlan, de rettegek a földi gilisztáktól” – mondja nevetve Alexandra. Tudja, hogy ezek az apró élőlények nem bántanak, mégis ösztönös undort és félelmet váltanak ki belőle. „Egyszerűen borzalmasnak látom őket, nem tudok mit kezdeni ezzel az érzéssel.”

Harag

„Alapvetően nagyon impulzív természet vagyok” – vallja be. Gyorsan tud mérges lenni, a harag hirtelen jön, de ugyanilyen gyorsan el is múlik. „Nem vagyok az a típus, aki napokig haragszik valami miatt. Ami kijön, az hamar el is enged.”

Szégyen

A szégyen érzése számára leginkább az iskolás évekből ismerős. „Amikor gyerekként csúfolnak, az szerintem sokkal mélyebb nyomot hagy, mint azt akkor gondolnánk.” Úgy érzi, ezek az élmények felnőttkorban is visszatérnek gondolatok formájában. „Mindenki átél ilyesmit, és ez borzasztó, mert valahogy velünk marad.”

Irigység

„Nem szeretem ezt a szót” – mondja határozottan. Elárulja, hogy az édesanyja mindig arra nevelte, ne irigykedjen másokra. „Ha valaki elér valamit, ami nekem is az álmom, inkább felnézek rá, és megpróbálom én is elérni.” Hisz abban, hogy más sikere nem vesz el a sajátunkból. „Ha ezt az emberek fejben tartanák, szerintem sokkal kevesebb irigység lenne.”

Féltékenység

„Ezzel világéletemben meggyűlt a bajom” – ismeri el őszintén. Fiatalabb korában erősebben jelen volt ez az érzés, ma azonban már másként látja. „Rájöttem, hogy a féltékenység nem más, mint az önbizalom és az önbecsülés hiánya.” Úgy érzi, ezt felismerni és dolgozni rajta a felnőtté válás része volt.