Steven Spielberg titokban hatalmas összeget adományozott James Van Der Beek gyászoló családjának

Szívmelengető adakozás kezdődött, miután kiderült, hogy a tragikusan fiatalon elhunyt James Van Der Beek családja pénzügyi gondokkal küzd. A színész gyászoló felesége, Kimberly Van Der Beek GoFoundMe-weboldalán pillanatok alatt több ezren gyűltek össze és mindenki a saját pénztárcájához mérten adományokat küldött a megsegítésükre. Most kiderült, hogy a világhírű rendező, Steven Spielberg és a felesége, Kate Capshaw - kerülve a reflektorfényt - hatalmas összeggel járultak hozzá a Van der Beek család megsegítésébe.

A 48 éves korában elhunyt James Van Der Beek barátai és korábbi kollégái is hozzájárultak az özvegy adománygyűjtéséhez

Forrás: GC Images

James Van Der Beek halála miatt nehéz helyzetbe került a családja James Van Der Beek február 11-én, 48 éves korában hunyt el, hátrahagyva feleségét és 6 gyermekét

A Dawson és a haverok sztárja az utolsó pillanatig aktív maradt, azonban az orvosi költségek felélték minden megtakarításukat

Bizonytalan volt, hogy a családtagjainak egyáltalán lesz e hol lakniuk, miután egy hónappal korábban vásároltak meg egy hatalmas farmot, amelynek a fenntartásai költségei rendkívül magasak

Kimberly a rokonai segítségével adománygyűjtést indított a GoFoundMe-weboldalon

Steven Spielberg több milliós segítséget nyújtott James Van der Beek családjának

A Mirror hozta nyilvánosságra, hogy bár nem verte nagy dobra a házaspár, de Steven Spielberg és felesége, Kate Capshaw rekordösszeggel támogatták a Van Der Beek családot. A GoFoundMe-weboldalát böngészve ugyanis kiderült, hogy a világhírű rendező és házastársa 25 ezer dollárral, vagyis majdnem 10 millió forinttal járultak hozzá a gyűjtéshez. Mindezt csendben és feltűnés nélkül. Az utaláshoz nem csatoltak semmilyen üzenetet vagy jelzést, csupán a weboldal kiírja, hogy az adományozó profil mögött ki található. A házaspár mellett számtalan más híresség is beszállt az adakozásba, köztük Zoe Saldana színésznő és Kevin Huvane, aki az amerikai tehetségkutatókból lehet ismerős a rajongók számára.

Az adománygyűjtés végül sikerrel zárult, Valentin-napig összesen 2,5 millió dollár gyűlt össze, ami egymillió dollárral lépte át az eredetileg kitűzött másfélmilliós álomhatárt. Ezzel eldőlt, hogy Kimberly és a 6 közös gyermekük továbbra is a texasi farmjukon maradhatnak és a gyermekek iskoláztatási költségei miatt sem kell soha többet aggódniuk.

