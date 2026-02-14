Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
önzetlen viselkedés

Steven Spielberg titokban hatalmas összeget adományozott James Van Der Beek gyászoló családjának

önzetlen viselkedés adomány Steven Spielberg James Van Der Beek
Komáromi Bence
2026.02.14.
A világsztár halála után nem sokkal nyilvánosságra került, hogy a családja pénzügyileg teljesen kimerült a gyógykezelések finanszírozásától. James Van Der Beek rokonai és barátai ezért adománygyűjtést indítottak. Steven Spielberg és a rajongók néhány nap alatt hatalmas összeget gyűjtöttek össze.

Szívmelengető adakozás kezdődött, miután kiderült, hogy a tragikusan fiatalon elhunyt James Van Der Beek családja pénzügyi gondokkal küzd. A színész gyászoló felesége, Kimberly Van Der Beek GoFoundMe-weboldalán pillanatok alatt több ezren gyűltek össze és mindenki a saját pénztárcájához mérten adományokat küldött a megsegítésükre. Most kiderült, hogy a világhírű rendező, Steven Spielberg és a felesége, Kate Capshaw - kerülve a reflektorfényt - hatalmas összeggel járultak hozzá a Van der Beek család megsegítésébe.

A 48 éves korában elhunyt James Van Der Beek barátai és korábbi kollégái is hozzájárultak az özvegy adománygyűjtéséhez
Forrás: GC Images

James Van Der Beek halála miatt nehéz helyzetbe került a családja

Steven Spielberg több milliós segítséget nyújtott James Van der Beek családjának

A Mirror hozta nyilvánosságra, hogy bár nem verte nagy dobra a házaspár, de Steven Spielberg és felesége, Kate Capshaw rekordösszeggel támogatták a Van Der Beek családot. A GoFoundMe-weboldalát böngészve ugyanis kiderült, hogy a világhírű rendező és házastársa 25 ezer dollárral, vagyis majdnem 10 millió forinttal járultak hozzá a gyűjtéshez. Mindezt csendben és feltűnés nélkül. Az utaláshoz nem csatoltak semmilyen üzenetet vagy jelzést, csupán a weboldal kiírja, hogy az adományozó profil mögött ki található. A házaspár mellett számtalan más híresség is beszállt az adakozásba, köztük Zoe Saldana színésznő és Kevin Huvane, aki az amerikai tehetségkutatókból lehet ismerős a rajongók számára.

Az adománygyűjtés végül sikerrel zárult, Valentin-napig összesen 2,5 millió dollár gyűlt össze, ami egymillió dollárral lépte át az eredetileg kitűzött másfélmilliós álomhatárt. Ezzel eldőlt, hogy Kimberly és a 6 közös gyermekük továbbra is a texasi farmjukon maradhatnak és a gyermekek iskoláztatási költségei miatt sem kell soha többet aggódniuk.

