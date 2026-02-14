Koccints a szerelemre! – Látványos koktélok különleges alkalmakra

A jól megválasztott koktélok nemcsak az ízlelőbimbókat kényeztetik, hanem hangulatot is teremtenek. Legyen szó egy meghitt randiról, ünnepi koccintásról vagy baráti beszélgetésről, ezek az italok gyorsan elkészíthetők, mégis különleges élményt adnak. A klasszikus és krémesebb koktélok egyaránt helyet kaptak a válogatásban, hogy minden alkalomhoz találjunk tökéletes italt.
Koktélok romantikus estékre
Léteznek ínycsiklandó kávékoktélok, különleges alkoholmentes italkülönlegességek és olyanok is, amik a romantika megsegítéséhez járulnak hozzá. A romantikus hangulathoz nem feltétlenül kell órákig a bárpult mögött állni. Ezek a koktélok néhány alapanyagból, rövid idő alatt elkészülnek, mégis elegánsak és emlékezetesek. Ráadásul látványban is hozzák azt a pluszt, amit egy különleges est megérdemel.
Black Velvet
HOZZÁVALÓK (6 SZEMÉLYRE):
600 ml barna sör
600 ml száraz pezsgő
ELKÉSZÍTÉS:
1. Az előzetesen előkészített 250 ml-es csőpoharakba öntsünk 100 ml sört úgy, hogy habja is legyen.
2. Óvatosan töltsünk rá 100 ml pezsgőt. Egy műanyag vagy üvegpálcikával kissé keverjük el, vigyázva, nehogy nagyon felhabozzon, és kifusson. Azonnal fogyasszuk.
Tudtad?
A sör keserű íze miatt kizárólag száraz pezsgőt érdemes használni a koktélhoz.
1 pohár 167 kcal
5 perc
Kir Royal
HOZZÁVALÓK (6 SZEMÉLYRE):
1 üveg (750 ml) száraz pezsgő
90 ml crème de cassis (feketeribizli-likőr)
ELKÉSZÍTÉS:
1. A körülbelül 160 ml-es flőte pezsgőspoharakat a pezsgővel és a likőrrel együtt tegyük a hűtőbe 30-35 percre, hogy lehűljenek.
2. Vegyük ki mindet a hűtőből. Egyenlően osszuk el a poharakba a feketeribizli-likőrt, majd öntsük fel a pezsgővel. Koktélcseresznyével vagy fagyasztott fekete ribizlivel díszítve kínálhatjuk.
1 pohár 192 kcal
10 perc
Tudtad?
A Kir Royale koktél a megalkotójáról, Dijon egykori polgármesteréről, Félix Kirről kapta a nevét. Ő találta ki azért, hogy ötvözze a régió fő termékeit, a habzóbort és a fekete ribizlit. Így lett a koktél egyik alapanyaga a crème de cassis, vagyis a híres burgundiai fekete ribizlilikőr, amelynek az előállításához a gyümölcsöt ma is Burgundiában, a Rhône- és a Loire-völgyének egyes részein termesztik.
Piña colada
HOZZÁVALÓK (1 SZEMÉLYRE):
90 ml ananászlé
30 ml fehér rum
30 ml Malibu kókuszlikőr
15 ml kókusztej (konzerv)
jégkockák
ELKÉSZÍTÉS:
1. Tegyük turmixgépbe az ananászlét, a fehér rumot, a kókuszlikőrt és a kókusztejet.
2. Adjunk hozzá 125-200 ml mennyiségű jégkockát, és turmixoljuk simára az egészet. 3. Töltsük hosszú, talpas poharakba. Egy-egy ananászcikkel és fehér virággal díszíthetjük.
1 pohár 237 kcal
15 perc
Cosmopolitan
HOZZÁVALÓK (1 SZEMÉLYRE):
45 ml vodka
15 ml triple sec vagy Cointreau
45 ml vörösáfonya-lé
15 ml frissen facsart, szűrt lime-lé
jégkockák
ELKÉSZÍTÉS:
1. Keverjük össze egy shakerben a vodkát a triple seccel, a vörösáfonya-lével és a frissen facsart lime-lével. Adjunk hozzá ízlés szerinti mennyiségű jeget, és jó alaposan rázzuk össze.
2. Bárszűrőn át öntve szűrjük egy behűtött martinispohárba. Vékony narancshéjcsíkkal díszítve kínáljuk.
1 pohár 221 kcal
10 perc
Mentás Julep
HOZZÁVALÓK (1 SZEMÉLYRE):
60 ml bourbon whiskey
6 db friss mentalevél
1 tk. finomított kristálycukor
zúzott jég
ELKÉSZÍTÉS:
1. Keverjük el a whiskey-t a leöblített, leszárított mentalevelekkel, a kristálycukorral és 1 evőkanál vízzel.
2. Egészen addig keverjük, amíg a cukor feloldódik, majd öntsük zúzott jéggel töltött pohárba. Díszítsük mentával.
1 pohár 156 kcal
15 perc
Extra finomság az italok mellé
Vodkában pácolt cékla, áfonyával és kecskesajttal
HOZZÁVALÓK (6 SZEMÉLYRE):
6 közepes méretű cékla
só
60 ml vodka
1 bionarancs lereszelt héja és kifacsart leve
60 g aszalt vörös áfonya
30 ml olívaolaj
100 g kecskefeta
vízitorma vagy zsázsa a tálaláshoz
ELKÉSZÍTÉS:
1. A céklát sós vízben főzzük puhára, majd csepegtessük le, hagyjuk kihűlni. Ezután hámozzuk meg, és kockázzuk fel.
2. Keverjük el a vodkát a narancslével, ezután mikrohullámú sütőben melegítsük fel. Adjuk hozzá a felaprított aszalt vörös áfonyát, és áztassuk a vodkás keverékben legalább 30 percen keresztül.
3. Öntsük a páclét a céklára, adjuk hozzá az olívaolajat és a reszelt narancshéjat. Alaposan forgassuk bele, majd tegyük félre, és hagyjuk állni 2 órát.
4. Tálaláskor osszuk szét tányérokba a céklát. A fetát vágjuk 6 egyenlő kockára, ezután szúrjuk apró nyársakra, helyezzük a tálkák tetejére. Tálaljuk vízitormával vagy zsázsával megszórva.
1 adag 512 kcal
30 perc + áztatás
