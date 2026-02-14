Koccints a szerelemre! – Látványos koktélok különleges alkalmakra

A jól megválasztott koktélok nemcsak az ízlelőbimbókat kényeztetik, hanem hangulatot is teremtenek. Legyen szó egy meghitt randiról, ünnepi koccintásról vagy baráti beszélgetésről, ezek az italok gyorsan elkészíthetők, mégis különleges élményt adnak. A klasszikus és krémesebb koktélok egyaránt helyet kaptak a válogatásban, hogy minden alkalomhoz találjunk tökéletes italt.

Koktélok, amik garantáltan meghozzák a hangulatot egy szerelmes estéhez.

Forrás: Shutterstock

Koktélok romantikus estékre

Léteznek ínycsiklandó kávékoktélok, különleges alkoholmentes italkülönlegességek és olyanok is, amik a romantika megsegítéséhez járulnak hozzá. A romantikus hangulathoz nem feltétlenül kell órákig a bárpult mögött állni. Ezek a koktélok néhány alapanyagból, rövid idő alatt elkészülnek, mégis elegánsak és emlékezetesek. Ráadásul látványban is hozzák azt a pluszt, amit egy különleges est megérdemel.

Black Velvet

Black Velvet koktél a whiskey szerelmeseinek.

Forrás: Shutterstock

HOZZÁVALÓK (6 SZEMÉLYRE):

600 ml barna sör

600 ml száraz pezsgő

ELKÉSZÍTÉS:

1. Az előzetesen előkészített 250 ml-es csőpoharakba öntsünk 100 ml sört úgy, hogy habja is legyen.

2. Óvatosan töltsünk rá 100 ml pezsgőt. Egy műanyag vagy üvegpálcikával kissé keverjük el, vigyázva, nehogy nagyon felhabozzon, és kifusson. Azonnal fogyasszuk.

Tudtad?

A sör keserű íze miatt kizárólag száraz pezsgőt érdemes használni a koktélhoz.

1 pohár 167 kcal

5 perc

Kir Royal

Kir Royal koktél

Forrás: Shutterstock

HOZZÁVALÓK (6 SZEMÉLYRE):

1 üveg (750 ml) száraz pezsgő

90 ml crème de cassis (feketeribizli-likőr)

ELKÉSZÍTÉS:

1. A körülbelül 160 ml-es flőte pezsgőspoharakat a pezsgővel és a likőrrel együtt tegyük a hűtőbe 30-35 percre, hogy lehűljenek.

2. Vegyük ki mindet a hűtőből. Egyenlően osszuk el a poharakba a feketeribizli-likőrt, majd öntsük fel a pezsgővel. Koktélcseresznyével vagy fagyasztott fekete ribizlivel díszítve kínálhatjuk.

1 pohár 192 kcal

10 perc

Tudtad?

A Kir Royale koktél a megalkotójáról, Dijon egykori polgármesteréről, Félix Kirről kapta a nevét. Ő találta ki azért, hogy ötvözze a régió fő termékeit, a habzóbort és a fekete ribizlit. Így lett a koktél egyik alapanyaga a crème de cassis, vagyis a híres burgundiai fekete ribizlilikőr, amelynek az előállításához a gyümölcsöt ma is Burgundiában, a Rhône- és a Loire-völgyének egyes részein termesztik.