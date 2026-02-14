Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Akár élete végéig börtönbe kerülhet a jogfosztott András herceg

botrány királyi család Jeffrey Epstein András herceg
Komáromi Bence
2026.02.14.
Nincsen könnyű helyzetben York korábbi hercege. A kitagadott András herceg körül folyamatosan fogy a levegő, ahogy egyre több részlet lát napvilágot az Epstein-aktákból. Most kiderült, hogy börtön fenyegeti a korábban nagyvilági életet élő királyi családtagot.

Életfogytiglani börtönbüntetés fenyegeti András herceget. Jól olvastátok! Sajtóhírek szerint Károly király öccse megbocsájthatatlan bűnöket követett el még a királyi család hivatalos tagjaként, amiknek jogi következményei lehetnek. Mutatjuk a részleteket.

Életfogytiglani börtönbüntetés várhat András hercegre
András herceg bizalmas információkat oszthatott meg Jeffrey Epsteinnel

Nem elég, hogy a szexuális abúzusok gyanújának árnyéka vetült Andrásra - amiért rendszeresen találkozott és bulizott Epsteinnel - most kiderült, hogy a szakmai életben sem patyolat tiszta a bukott herceg renoméja. Nemrég napvilágra került, hogy olyan hivatalos információkat oszthatott meg a börtönben elhunyt milliárdossal, amelyek szigorúan titkosak voltak. Ráadásul a királyi család egyik bennfentese szerint András herceg tettei súlyos jogi következményeket vonhatnak maguk után. Ha kíváncsiak vagytok a részletekre, akkor nézzétek meg a témában készített TikTok-videónkat:

András herceg botrányainak részleteit itt tudjátok elolvasni:

Királyi védelem vagy végzetes engedékenység? II. Erzsébetet hibáztatják András bukásáért

Történészek és királyi szakértők úgy vélik, András, volt yorki herceg viselkedése és életmódja a neveltetése következménye. Vannak, akik odáig mennek, hogy II. Erzsébet királynő túl engedékenyen nevelte fiát, aki ezért nem ismerte a határokat.

A királyi testőr állítja: a rendőrséghez fordult, mert András herceg rendszeresen nőket fogadott a Buckingham-palotában

Súlyos állításokat fogalmazott meg egy volt királyi testőr Andrew Mountbatten-Windsor ügyében. Paul Page, aki 1998 és 2004 között szolgált a királyi védelemnél, azt mondja, a rendőrséghez fordult, mert András herceg hetente többször fogadott nőket a Buckingham-palotában – a személyzet elől pedig eltitkolták a látogatók nevét.

A kilakoltatás még csak a kezdet: életfogytiglan börtönbe kerülhet András, York volt hercege

Andrew Mountbatten-Windsor ellen büntetőeljárás indulhat, ha a hatóságok megalapozottnak találják azokat a feltételezéseket, amelyek szerint bizalmas jelentéseket osztott meg Jeffrey Epsteinnel. Az Epstein-aktákból kiderült információk szerint, nagy eséllyel így történt.

 

