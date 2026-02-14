Akár élete végéig börtönbe kerülhet a jogfosztott András herceg

Életfogytiglani börtönbüntetés fenyegeti András herceget. Jól olvastátok! Sajtóhírek szerint Károly király öccse megbocsájthatatlan bűnöket követett el még a királyi család hivatalos tagjaként, amiknek jogi következményei lehetnek. Mutatjuk a részleteket.

Életfogytiglani börtönbüntetés várhat András hercegre

Forrás: Getty Images Europe

András herceg bizalmas információkat oszthatott meg Jeffrey Epsteinnel

Nem elég, hogy a szexuális abúzusok gyanújának árnyéka vetült Andrásra - amiért rendszeresen találkozott és bulizott Epsteinnel - most kiderült, hogy a szakmai életben sem patyolat tiszta a bukott herceg renoméja. Nemrég napvilágra került, hogy olyan hivatalos információkat oszthatott meg a börtönben elhunyt milliárdossal, amelyek szigorúan titkosak voltak. Ráadásul a királyi család egyik bennfentese szerint András herceg tettei súlyos jogi következményeket vonhatnak maguk után. Ha kíváncsiak vagytok a részletekre, akkor nézzétek meg a témában készített TikTok-videónkat:

@life.hu_official Életfogytiglan börtönbe kerülhet András, York volt hercege A kegyvesztett volt herceg, András komoly büntetésre számíthat a királyi család életrajzírója szerint. #life #Andrásherceg #JeffreyEpstein #királyicsalád ♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

András herceg botrányainak részleteit itt tudjátok elolvasni: