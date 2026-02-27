A jövőt a családok jelentik: Magyarországon jelentősen nőtt a házasságkötések száma

Videót tett közzé a kultúráért és innovációért felelős miniszter. Hankó Balázs közösségi oldalán számolt be a magyarországi házasságkötések alakulásáról.

Növekszik a házasságkötések száma Magyarországon.

Forrás: 123.rf.com

A magyar fiatalok reménnyel és optimizmussal tekintenek a jövőbe

„Hazánkban már öt hónapja folyamatosan emelkedik a házasságkötések száma – tavaly szeptember óta ez 15,2%-os növekedés. Ez nem pusztán statisztika. Ez a jövőbe vetett bizalmat jelenti! Azt, hogy a magyar fiatalok reménnyel és optimizmussal tekintenek a jövőbe – és hisznek a nő és a férfi életre szóló szövetségében, a házasságban. Én is idéztem már a mondást: a házasság a gyermekvállalás előszobája. Jó hír, hogy már ezen a téren is látszanak az első jelek: 2026 januárjában 6216 gyermek született −több, mint egy hónappal korábban. Miközben az ukrajnai háború kitörése óta Európában visszaesett a gyermekvállalási kedv, úgy tűnik, nálunk megállt a születési ráta csökkenése – sőt, esély van rá, hogy 2026 a születések számában is trendfordulót hozzon” − mondta el Hankó Balázs

A magyar családtámogatások működnek

„Európa legnagyobb családi adócsökkentési programja keretében megdupláztuk a családi adókedvezmény összegét, ezzel 1 millió gyermeket nevelő család kasszájában hagyunk lényegesen több pénzt havonta. Ma már szja-mentesek a három- vagy többgyermekes anyák, a 40 év alatti kétgyermekes és a 30 év alatti (egy)gyermekes anyák. Mert mi nem elveszünk a családoktól, hanem otthagyjuk náluk a forrásokat. A jövőt a családok jelentik. Ezért mi kitartunk a családok támogatása mellett és folytatjuk a családi adócsökkentési programot” − tette hozzá a miniszter.