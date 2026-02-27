Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 27., péntek Ákos, Bátor

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
esküvő

A jövőt a családok jelentik: Magyarországon jelentősen nőtt a házasságkötések száma

esküvő házasságkötés házasság család
Life.hu
2026.02.27.
2026 a házasságkötések szempontjából is jól indult Magyarországon: idén januárban 2100 pár mondta ki a boldogító igent, ez 31 százalékos emelkedés az egy évvel korábbihoz képest. 

Videót tett közzé a kultúráért és innovációért felelős miniszter. Hankó Balázs közösségi oldalán számolt be a magyarországi házasságkötések alakulásáról.

Növekszik a házasságkötések száma Magyarországon.
Növekszik a házasságkötések száma Magyarországon.
Forrás: 123.rf.com

A magyar fiatalok reménnyel és optimizmussal tekintenek a jövőbe 

„Hazánkban már öt hónapja folyamatosan emelkedik a házasságkötések száma – tavaly szeptember óta ez 15,2%-os növekedés. Ez nem pusztán statisztika. Ez a jövőbe vetett bizalmat jelenti! Azt, hogy a magyar fiatalok reménnyel és optimizmussal tekintenek a jövőbe – és hisznek a nő és a férfi életre szóló szövetségében, a házasságban.  Én is idéztem már a mondást: a házasság a gyermekvállalás előszobája. Jó hír, hogy már ezen a téren is látszanak az első jelek: 2026 januárjában 6216 gyermek született −több, mint egy hónappal korábban. Miközben az ukrajnai háború kitörése óta Európában visszaesett a gyermekvállalási kedv, úgy tűnik, nálunk megállt a születési ráta csökkenése – sőt, esély van rá, hogy 2026 a születések számában is trendfordulót hozzon” mondta el Hankó Balázs

A magyar családtámogatások működnek

„Európa legnagyobb családi adócsökkentési programja keretében megdupláztuk a családi adókedvezmény összegét, ezzel 1 millió gyermeket nevelő család kasszájában hagyunk lényegesen több pénzt havonta. Ma már szja-mentesek a három- vagy többgyermekes anyák, a 40 év alatti kétgyermekes és a 30 év alatti (egy)gyermekes anyák. Mert mi nem elveszünk a családoktól, hanem otthagyjuk náluk a forrásokat. A jövőt a családok jelentik. Ezért mi kitartunk a családok támogatása mellett és folytatjuk a családi adócsökkentési programot” − tette hozzá a miniszter.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu