Müller Péter: "Megoldani semmit sem lehet, csakis föléje emelkedve!"

Egy-egy mondat néha többet ér, mint száz könyv. Egy érzés- és gondolatmagocska megtermékenyít, a tiéd lesz, és segít élni. Jobban megismered önmagadat, a társadat – és talán az életedet is. Olvasd el a Life.hu-n, és hagyd magadban megérni. Heti útravaló Müller Pétertől.
Müller Péter gondolatai mélyre hatolnak, töprengésre késztetnek – sorait olvasva akarva-akaratlanul szembetalálkozunk önmagunkkal és megkapjuk a válaszokat sokat keresett kérdéseinkre.
Heti útravaló Müller Pétertől
Ha süllyed a csónak, ne úszni tanuljatok, hanem röpülni! Növesszetek szárnyakat! A bajok csak arra jók, hogy fölemelkedjetek belőlük! Megoldani semmit sem lehet, csakis föléje emelkedve!
