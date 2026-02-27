Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 27., péntek Ákos, Bátor

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
heti útravaló

Müller Péter: "Megoldani semmit sem lehet, csakis föléje emelkedve!"

heti útravaló Müller Péter idézetek
Müller Péter
2026.02.27.
Egy-egy mondat néha többet ér, mint száz könyv. Egy érzés- és gondolatmagocska megtermékenyít, a tiéd lesz, és segít élni. Jobban megismered önmagadat, a társadat – és talán az életedet is. Olvasd el a Life.hu-n, és hagyd magadban megérni. Heti útravaló Müller Pétertől.

Müller Péter gondolatai mélyre hatolnak, töprengésre késztetnek – sorait olvasva akarva-akaratlanul szembetalálkozunk önmagunkkal és megkapjuk a válaszokat sokat keresett kérdéseinkre.

Müller Péter gondolatai az életről.
Müller Péter gondolatai az életről.
Forrás: Shutterstock

Heti útravaló Müller Pétertől

 

Ha süllyed a csónak, ne úszni tanuljatok, hanem röpülni! Növesszetek szárnyakat! A bajok csak arra jók, hogy fölemelkedjetek belőlük! Megoldani semmit sem lehet, csakis föléje emelkedve!

További Müller Péter gondolatokért kattints az alábbi cikkekre:

Müller Péter: "Kik vagyunk hát, mi emberek, akikben ott rejlik a két sorsszerep: férfi és a nő?"

Heti útravaló Müller Pétertől.

Müller Péter: „Minden nap csak egy kicsit kell győzni."

Egy-egy mondat néha többet ér, mint száz könyv.

Müller Péter: „Az akadályt nem legyőzni kell, hanem túljutni rajta."

Egy-egy mondat néha többet ér, mint száz könyv.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu