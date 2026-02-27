Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 27., péntek Ákos, Bátor

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
egészséges ételek koreai konyha leves
Ha eleged van a születésnapi tortából, akkor ideje kipróbálnod a koreai szülinapi ételt, a hínárlevest! A miyeokguk egy az isteni és könnyen elkészíthető hagyományos koreai ételek közül, mely egyből a kedvenced lesz, ha megkóstolod!

A miyeokguk (ejtsd: mijokkuk) vagyis a koreai hínárleves tápanyagokban gazdag, egyszerűen elkészíthető és isteni finom. Nem csodáljuk hát, hogy egy nagyon fontos ünnephez, a születésnaphoz kötődik az elkészítése. De vajon miért alakult ez így?

miyeokguk, a koreai ünnepi hínárleves tálalva
Tudtad, hogy a koreai hínárleves, a miyeokguk szerencsét hoz?
Forrás: Shutterstock

Születésnapi hagyományok Koreában: ünnepi leves a miyeokguk

A születésnap nem csak az évek számolásáról szól. Persze, persze minden évben öregebbek leszünk, de meg lehet ám ezt a másik végéről is közelíteni: ez az ünnep ugyanis egy olyan mérföldkövet is jelenthet, ahonnan boldogan tekinthetünk vissza mindarra, amit megéltünk és megtettünk. Arról pedig nem is beszélve, hogy ez a nap csak és kizárólag rólunk szól! Miért kellene tehát csak a születésnapi torta hagyományánál leragadni?

Míg Mexikóban a három tejes sütemény hódít szülinapokon, Brazíliában pedig a brigadeiro, vagyis a csokis bonbon, addig a világ másik felén, Dél-Koreában egészen sajátos módon ünneplik ezt a napot. Tudtad, hogy a koreaiak, akárcsak a japánok, a hínárt nemcsak a szépségiparban használják arc- és hajápolóként, hanem el is fogyasztják azt a lehető legínycsiklandóbb ételekben? Bizony, az egyik nagy favorit pedig nem más, mint a születésnapi hínárleves, mely nemcsak finom, de még szerencsét is hoz!

Dél-koreai születésnapi tradíció

A kedvenc koreai ételünket eredetileg azoknak a nőknek szolgálták fel, akik épphogy túl voltak a szülésen – hiszen a hínárban található rengeteg tápanyag elősegíti a gyógyulást és az anyatejtermelést. Ugyan eredetileg a leves csak a születéssel állt kapcsolatban, ez szép lassan átalakult egy általánosabb tradícióvá: most már nemcsak szülés utáni gyógylevesként használják azt, hanem születésnapi szerencselevesként is!

Enélkül tehát nem születésnap a koreai születésnap, vagy pontosabban, ha ezt kihagyod a szülinapodon, akkor valószínűleg nem lesz túl szerencsés a következő éved.

A legtutibb koreai levesrecept – Az ünnepi leves

Ha eddig csak a kimchit ismerted a hagyományos koreai ételek közül, akkor ideje ezen változtatni! Viszont a tradíció szerint ez a leves egy ajándék, vagyis ugyanúgy, ahogy nem a legszerencsésebb magadnak sütni a szülinapi tortádat, úgy az sem a legtutibb, ha a hínárlevest magadnak készíted el. De ha a kedvesed kedvenc terepe nem éppen a konyha, akkor egy aranyos, közös főzés is kikerekedhet ebből az egzotikus hagyományból. Ha pedig valami édességre vágytok a gőzölgő leves után, akkor próbáljátok ki a koreai hódesszertet, a bingsut. Felkészültél?

Hozzávalók:

  • kb. 15 g szárított hínár
  • 20-25 dkg marhahús
  • 1 ek szezámolaj
  • 2 ek szójaszósz
  • 2 gerezd apróra vágott fokhagyma
  • 1 ek szójaszósz

Elkészítés:

  1. Nyugi, nem gépeltük el, a hínárból valóban elég ilyen kevés, hiszen víz hatására nagyon gyorsan megnőnek. Először is áztasd be a szárított hínárt 5 percig meleg vízben, aztán szűrd le, és enyhén nyomd ki belőle a felesleges vizet, majd vágd fel ehető darabokra.
  2. Vágd fel a marhahúst, majd pirítsd le szezámolajban és 1 ek. szójaszószban.
  3. Ha a hús megsült, vagyis már nem rózsaszín, akkor add hozzá a hínárt, és pirítsd együtt a hússal még 5 percig.
  4. Öntsd fel meleg vízzel, amíg az el nem lepi a húst és a hínárt.
  5. Ha már forr, akkor add hozzá a fokhagymát, a halszószt és 1 ek. szója szószt.

Ha elakadtál a receptben, akkor csak lesd meg ezt a videót, ahol lépésről lépésre követheted a leves elkészítését!

A koreai konyha csodája: a miyeokguk, vagyis a hínárleves

A hínárleves a koreai kultúrában nemcsak az étkezésről, hanem a családról és az ünneplésről is szól, ráadásul extra egészséges és még szerencsét is hoz. Legközelebb, ha a születésnapodon vagy egy szeretted születésnapján valami újat akarsz kipróbálni, akkor jusson eszedbe ez a recept – tuti be fog válni!

Ha még több koreai receptre vágysz, akkor ezeket se hagyd ki!

A másnaposság ellenszere: Kimchi Jjigae – Fiatalít, feltölt és még finom is

Ha azt hitted, a másnaposság elleni harc csak vízzel és fájdalomcsillapítóval működik, akkor most kapaszkodj meg: a koreaiak már rég tudják a titkot, és Kimchi Jjigae-nek hívják.

Ez a koreai hódesszert felrobbantotta az internetet: bingsu, a 0 kalóriás fagyi

Mi történik, ha a havazás, a diéta és a koreai gasztrotrendek egy tálban találkoznak? Egy szó: bingsu.

Hiányzik a pizza? Ezzel az olasz kimchivel megidézheted az imádott ízeket és még fogyaszt is

Szereted a pizzát, de a kalóriáktól inkább elfutnál? Akkor az olívás kimchi az új kedvenced lesz!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu