A miyeokguk (ejtsd: mijokkuk) vagyis a koreai hínárleves tápanyagokban gazdag, egyszerűen elkészíthető és isteni finom. Nem csodáljuk hát, hogy egy nagyon fontos ünnephez, a születésnaphoz kötődik az elkészítése. De vajon miért alakult ez így?
Születésnapi hagyományok Koreában: ünnepi leves a miyeokguk
A születésnap nem csak az évek számolásáról szól. Persze, persze minden évben öregebbek leszünk, de meg lehet ám ezt a másik végéről is közelíteni: ez az ünnep ugyanis egy olyan mérföldkövet is jelenthet, ahonnan boldogan tekinthetünk vissza mindarra, amit megéltünk és megtettünk. Arról pedig nem is beszélve, hogy ez a nap csak és kizárólag rólunk szól! Miért kellene tehát csak a születésnapi torta hagyományánál leragadni?
Míg Mexikóban a három tejes sütemény hódít szülinapokon, Brazíliában pedig a brigadeiro, vagyis a csokis bonbon, addig a világ másik felén, Dél-Koreában egészen sajátos módon ünneplik ezt a napot. Tudtad, hogy a koreaiak, akárcsak a japánok, a hínárt nemcsak a szépségiparban használják arc- és hajápolóként, hanem el is fogyasztják azt a lehető legínycsiklandóbb ételekben? Bizony, az egyik nagy favorit pedig nem más, mint a születésnapi hínárleves, mely nemcsak finom, de még szerencsét is hoz!
Dél-koreai születésnapi tradíció
A kedvenc koreai ételünket eredetileg azoknak a nőknek szolgálták fel, akik épphogy túl voltak a szülésen – hiszen a hínárban található rengeteg tápanyag elősegíti a gyógyulást és az anyatejtermelést. Ugyan eredetileg a leves csak a születéssel állt kapcsolatban, ez szép lassan átalakult egy általánosabb tradícióvá: most már nemcsak szülés utáni gyógylevesként használják azt, hanem születésnapi szerencselevesként is!
Enélkül tehát nem születésnap a koreai születésnap, vagy pontosabban, ha ezt kihagyod a szülinapodon, akkor valószínűleg nem lesz túl szerencsés a következő éved.
A legtutibb koreai levesrecept – Az ünnepi leves
Ha eddig csak a kimchit ismerted a hagyományos koreai ételek közül, akkor ideje ezen változtatni! Viszont a tradíció szerint ez a leves egy ajándék, vagyis ugyanúgy, ahogy nem a legszerencsésebb magadnak sütni a szülinapi tortádat, úgy az sem a legtutibb, ha a hínárlevest magadnak készíted el. De ha a kedvesed kedvenc terepe nem éppen a konyha, akkor egy aranyos, közös főzés is kikerekedhet ebből az egzotikus hagyományból. Ha pedig valami édességre vágytok a gőzölgő leves után, akkor próbáljátok ki a koreai hódesszertet, a bingsut. Felkészültél?
Hozzávalók:
- kb. 15 g szárított hínár
- 20-25 dkg marhahús
- 1 ek szezámolaj
- 2 ek szójaszósz
- 2 gerezd apróra vágott fokhagyma
- 1 ek szójaszósz
Elkészítés:
- Nyugi, nem gépeltük el, a hínárból valóban elég ilyen kevés, hiszen víz hatására nagyon gyorsan megnőnek. Először is áztasd be a szárított hínárt 5 percig meleg vízben, aztán szűrd le, és enyhén nyomd ki belőle a felesleges vizet, majd vágd fel ehető darabokra.
- Vágd fel a marhahúst, majd pirítsd le szezámolajban és 1 ek. szójaszószban.
- Ha a hús megsült, vagyis már nem rózsaszín, akkor add hozzá a hínárt, és pirítsd együtt a hússal még 5 percig.
- Öntsd fel meleg vízzel, amíg az el nem lepi a húst és a hínárt.
- Ha már forr, akkor add hozzá a fokhagymát, a halszószt és 1 ek. szója szószt.
Ha elakadtál a receptben, akkor csak lesd meg ezt a videót, ahol lépésről lépésre követheted a leves elkészítését!
A koreai konyha csodája: a miyeokguk, vagyis a hínárleves
A hínárleves a koreai kultúrában nemcsak az étkezésről, hanem a családról és az ünneplésről is szól, ráadásul extra egészséges és még szerencsét is hoz. Legközelebb, ha a születésnapodon vagy egy szeretted születésnapján valami újat akarsz kipróbálni, akkor jusson eszedbe ez a recept – tuti be fog válni!
Ha még több koreai receptre vágysz, akkor ezeket se hagyd ki!