A miyeokguk (ejtsd: mijokkuk) vagyis a koreai hínárleves tápanyagokban gazdag, egyszerűen elkészíthető és isteni finom. Nem csodáljuk hát, hogy egy nagyon fontos ünnephez, a születésnaphoz kötődik az elkészítése. De vajon miért alakult ez így?

Tudtad, hogy a koreai hínárleves, a miyeokguk szerencsét hoz?

Születésnapi hagyományok Koreában: ünnepi leves a miyeokguk

A születésnap nem csak az évek számolásáról szól. Persze, persze minden évben öregebbek leszünk, de meg lehet ám ezt a másik végéről is közelíteni: ez az ünnep ugyanis egy olyan mérföldkövet is jelenthet, ahonnan boldogan tekinthetünk vissza mindarra, amit megéltünk és megtettünk. Arról pedig nem is beszélve, hogy ez a nap csak és kizárólag rólunk szól! Miért kellene tehát csak a születésnapi torta hagyományánál leragadni?

Míg Mexikóban a három tejes sütemény hódít szülinapokon, Brazíliában pedig a brigadeiro, vagyis a csokis bonbon, addig a világ másik felén, Dél-Koreában egészen sajátos módon ünneplik ezt a napot. Tudtad, hogy a koreaiak, akárcsak a japánok, a hínárt nemcsak a szépségiparban használják arc- és hajápolóként, hanem el is fogyasztják azt a lehető legínycsiklandóbb ételekben? Bizony, az egyik nagy favorit pedig nem más, mint a születésnapi hínárleves, mely nemcsak finom, de még szerencsét is hoz!

Dél-koreai születésnapi tradíció

A kedvenc koreai ételünket eredetileg azoknak a nőknek szolgálták fel, akik épphogy túl voltak a szülésen – hiszen a hínárban található rengeteg tápanyag elősegíti a gyógyulást és az anyatejtermelést. Ugyan eredetileg a leves csak a születéssel állt kapcsolatban, ez szép lassan átalakult egy általánosabb tradícióvá: most már nemcsak szülés utáni gyógylevesként használják azt, hanem születésnapi szerencselevesként is!

Enélkül tehát nem születésnap a koreai születésnap, vagy pontosabban, ha ezt kihagyod a szülinapodon, akkor valószínűleg nem lesz túl szerencsés a következő éved.

A legtutibb koreai levesrecept – Az ünnepi leves

Ha eddig csak a kimchit ismerted a hagyományos koreai ételek közül, akkor ideje ezen változtatni! Viszont a tradíció szerint ez a leves egy ajándék, vagyis ugyanúgy, ahogy nem a legszerencsésebb magadnak sütni a szülinapi tortádat, úgy az sem a legtutibb, ha a hínárlevest magadnak készíted el. De ha a kedvesed kedvenc terepe nem éppen a konyha, akkor egy aranyos, közös főzés is kikerekedhet ebből az egzotikus hagyományból. Ha pedig valami édességre vágytok a gőzölgő leves után, akkor próbáljátok ki a koreai hódesszertet, a bingsut. Felkészültél?