Egy királyi családtagot többen néztek meg Wikipédián, mint az Üvöltő szeleket – És nem, nem Andrásról van szó

Ha a királyi családról van szó, a közvélemény-kutatások rendre azt mutatják, hogy a britek − és a mi − kedvenc walesi hercegi párunk, azaz Katalin hercegné és Vilmos herceg a legnépszerűbb. A valóság azonban – legalábbis az internetes kattintások világa – viszont egészen mást mutat.

Nem is gondolnád, ki viszi a zászlót a királyi család Wikipédia népszerűségén.

Ő az a királyi családtag, aki letarolta a nézettségi listákat Kiderült, hogy melyik királyi családtag Wikipédia-oldala a leglátogatottabb.

Még az Üvöltő szelek adatlapját is megelőzte megtekintésszámban.

Sőt, hazánkban is ő vezeti a nézettséget.

A Hirocom kutatása szerint 2015 óta egy élő − morbid, de muszáj hozzátenni − brit királyi családtag Wikipédia-oldalát többen nézték meg, mint bárki másét. És nem, nem András volt yorki herceg az, hiába a temérdek botrány és a letartóztatás. Nem is húzzuk a kedves olvasó idegeit.

A dobogó élén Meghan Markle, azaz Sussex VOLT hercegnéje áll.

Igen, az a hölgyemény, aki teljesen megváltoztatta a legviccesebb herceget, lemondotta a címéről és most emiatt fura eseményekre járva keresi meg a napi betevőt. Sőt, olyan vitát szított, a királyi családtagok között, hogy még mai napig is folynak a tárgyalások.

A számok egészen beszédesek

II. Erzsébet angol nyelvű Wikipédia-oldalát 2015 óta 196 milliószor nyitották meg, globálisan pedig több mint 435 milliószor. A néhai férj, Fülöp edinburgh-i herceg 169 milliós globális megtekintéssel követi, míg Diana hercegné 170 millió felett jár világszerte. Ők azonban már nem élnek, valamint lássuk be, hogy hosszabb idejük volt arra, hogy tökélesítsék az oldalukat.

Az élők mezőnyében Meghan toronymagasan vezet: angolul több mint 47 millióan, világszerte pedig több mint 90 millióan kattintottak rá. Öt évvel azután, hogy visszalépett a királyi kötelezettségektől, még mindig ő az, akiről a világ a legtöbbet akar olvasni. Ez azért elég erős statement.

Utána következik Anna brit királyi hercegnő 79 milliós globális nézettséggel, majd III. Károly több mint 82 millióval. Harry sussexi herceg is szépen teljesít 69 millió körüli globális kattintással, míg bátyja, Vilmos „csak” 33 millióig jutott. Katalin hercegné 32 millió körül zár – ami azért még mindig nem kevés, de a digitális koronát most nem ő viseli.