Túl kövérnek találták az életbiztosításhoz: a 136 kilós Tess Holliday TikTok-videóban osztotta meg az incidenst

Tess Holliday szerdán egy TikTok-videóban számolt be arról, hogy állítása szerint a testsúlya miatt tagadták meg tőle az életbiztosítást. A modell hangsúlyozta: 40 éves, nem dohányzik, nem fogyaszt alkoholt, nincsenek egészségügyi problémái, mégsem köthetett biztosítást.

Tess Holliday 170 centiméter magas és több mint 136 kilogramm.

Nem dohányzik, nem iszik, nincsenek korábbi betegségei, és nem szed gyógyszert.

Korábban egy repülőjáraton is megjegyzéseket tettek a testsúlyára.

A TikTokon adott hangot felháborodásának Tess Holliday. „Azt gondoltam, hogy 40 éves, nemdohányzó, nemivó, egészségügyi problémákkal nem rendelkező emberként simán köthetek életbiztosítást. Az én hibám” – mondta szarkasztikusan a videóban a plus size modell. „170 centi vagyok, és több mint 136 kilogramm. És úgy tűnik, ez kizárja az életbiztosítást” – tette hozzá, valamint arról is beszélt, hogy minden nap edz, nincsenek betegségei, és nem szed semmilyen gyógyszert. Úgy véli, ez diszkrimináció, és megrázták a történtek – írja a Page Six.

Korábban egy légiutas-kísérő papolt neki

Tavaly ősszel Holliday arról is beszélt, hogy sokkos állapotba került egy repülőúton történt incidens után. Elmondása szerint első osztályon utazott a floridai Tampából 9 éves fiával, amikor a mosdó használata közben a csípője véletlenül megnyomta a légiutas-kísérő hívógombját. „Amikor kijöttem a mosdóból, a légiutas-kísérő elkezdte mondogatni, látja, van gyerekem, és ha fel akarom nevelni, le kellene fogynom. Hozzátette, hogy a húgának is le kellene fogynia, és hogy ez a nagy túlsúly, amit cipelünk nem tesz jót az egészségünknek” – idézte fel. „Tíz percig beszélt hozzám, teljesen lefagytam. Nem akartam jelenetet csinálni a fiam miatt, de sokkos állapotban voltam” – nyilatkozta és hozzátette, nem az a lényeg, hogy kell-e fogynia vagy sem, hanem az, hogy egy ember nem mond ilyet a másiknak.

Tess Hollidayt már kiskorában csúfolták a teste miatt.

„A testem miatt mindig rengeteget bántottak”

„Nincs szükség azokra a megjegyzésekre, hogy úristen, de kövér vagy és bele fogsz halni. Sokan megteszünk minden tőlünk telhetőt, de sosem leszünk tökéletesek (....) Azt azonban, hogy azt mondják ránk, hogy a bolygó legundorítóbb emberei vagyunk, nagyon rossz hallgatnunk” – nyilatkozta korábban Tess. „A testem miatt mindig rengeteget bántottak, de megbékéltem vele. A ti fejetekben van szükség változásra”– írta néhány éve az Instagramján Holliday, akit gyerekkorától kezdve gúnyoltak, ezért 11 évesen iskolát is váltott.