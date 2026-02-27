Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Túl kövérnek találták az életbiztosításhoz: a 136 kilós Tess Holliday TikTok-videóban osztotta meg az incidenst

plus size életbiztosítás plus size modell Tess Holliday
A 40 éves modell azt állítja, több mint 136 kilogrammos testsúlya miatt nem köthetett életbiztosítást. Tess Holliday úgy véli, ez diszkrimináció, ugyanis teljesen egészséges és nincsenek káros szenvedélyei sem.

Tess Holliday szerdán egy TikTok-videóban számolt be arról, hogy állítása szerint a testsúlya miatt tagadták meg tőle az életbiztosítást. A modell hangsúlyozta: 40 éves, nem dohányzik, nem fogyaszt alkoholt, nincsenek egészségügyi problémái, mégsem köthetett biztosítást.

Tess Hollidayt a súlya miatt utasították el.
Tess Hollidayt a súlya miatt utasították el.
Forrás: Getty Images
  • Tess Holliday 170 centiméter magas és több mint 136 kilogramm.
  • Állítja, emiatt nem köthet életbiztosítást
  • Nem dohányzik, nem iszik, nincsenek korábbi betegségei, és nem szed gyógyszert.
  • Korábban egy repülőjáraton is megjegyzéseket tettek a testsúlyára.

„Túl kövér vagyok az életbiztosításhoz?” – Tess Holliday szerint a súlya miatt utasították el

A TikTokon adott hangot felháborodásának Tess Holliday. „Azt gondoltam, hogy 40 éves, nemdohányzó, nemivó, egészségügyi problémákkal nem rendelkező emberként simán köthetek életbiztosítást. Az én hibám” – mondta szarkasztikusan a videóban a plus size modell. „170 centi vagyok, és több mint 136 kilogramm. És úgy tűnik, ez kizárja az életbiztosítást”  – tette hozzá, valamint arról is beszélt, hogy minden nap edz, nincsenek betegségei, és nem szed semmilyen gyógyszert. Úgy véli, ez diszkrimináció, és megrázták a történtek  – írja a Page Six

@tessholliday AAA you did me dirty man #lifeinsurance #oops #advice #lol ♬ Chopin Nocturne No. 2 Piano Mono - moshimo sound design

Korábban egy légiutas-kísérő papolt neki 

Tavaly ősszel Holliday arról is beszélt, hogy sokkos állapotba került egy repülőúton történt incidens után. Elmondása szerint első osztályon utazott a floridai Tampából 9 éves fiával, amikor a mosdó használata közben a csípője véletlenül megnyomta a légiutas-kísérő hívógombját. „Amikor kijöttem a mosdóból, a légiutas-kísérő elkezdte mondogatni, látja, van gyerekem, és ha fel akarom nevelni, le kellene fogynom. Hozzátette, hogy a húgának is le kellene fogynia, és hogy ez a nagy túlsúly, amit cipelünk nem tesz jót az egészségünknek” – idézte fel. „Tíz percig beszélt hozzám, teljesen lefagytam. Nem akartam jelenetet csinálni a fiam miatt, de sokkos állapotban voltam”  – nyilatkozta és hozzátette, nem az a lényeg, hogy kell-e fogynia vagy sem, hanem az, hogy egy ember nem mond ilyet a másiknak.

LOS ANGELES, CA - OCTOBER 22: Tess Holliday attends the 2018 InStyle Awards with Fiji Water on October 22, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by John Sciulli/Getty Images for FIJI Water)
Tess Hollidayt már kiskorában csúfolták a teste miatt.
Forrás: Getty Images North America

 „A testem miatt mindig rengeteget bántottak”

„Nincs szükség azokra a megjegyzésekre, hogy úristen, de kövér vagy és bele fogsz halni. Sokan megteszünk minden tőlünk telhetőt, de sosem leszünk tökéletesek (....) Azt azonban, hogy azt mondják ránk, hogy a bolygó legundorítóbb emberei vagyunk, nagyon rossz hallgatnunk” –  nyilatkozta korábban Tess.  „A testem miatt mindig rengeteget bántottak, de megbékéltem vele. A ti fejetekben van szükség változásra”– írta néhány éve az Instagramján Holliday, akit gyerekkorától kezdve gúnyoltak, ezért 11 évesen iskolát is váltott. 

Tess elárulta, hogy gyermekkori traumák sorozata vezetett oda, hogy az evésben találjon megnyugvást. A ducimodell évek óta küzd a plus size emberek elfogadásáért, 2019-ben például Sample Size feliratú ruhában vonult végig a New York-i divathét kifutóján. 

Tess Holliday ruhájával is üzent.

Tény: a modell bármit mond, mindig lesznek, akik nem esztétikai, hanem jogos egészségi érveket sorakoztatnak fel neki a fogyás mellett. Ugyanakkor időről időre olvasni beszámolókat, amelyekben nők arról írnak, Holliday segített nekik abban, hogy elfogadják önmagukat, és nem a külvilág nyomására, hanem saját maguk szeretete miatt döntöttek az életmódváltás mellett.

