Csillagjegyek, akikre hétvégén pusztító teherként nehezedik a hat bolygó együttállása

Különleges égi jelenség fog kirajzolódni február 28-án. Hat bolygó együttállása fogja megcsavarni az asztrológiai energiákat. Ez azonban nem minden csillagjegy számára hoz könnyedséget. Az ő hétvégi horoszkópjuk bizony tartogat kihívásokat.

A bolygóegyüttállás hatással lesz a hétvégi horoszkópra.

Forrás: 123.rf.com

Milyen hatásokat érezhetünk a hétvégi horoszkóp szempontjából? Kommunikációs zavarok feszültségek és felboruló rutin.

Érzelmi hullámvasút, illúziók összeomlása, kimerültség.

Váratlan szakítások és közösségi konfliktusok.

Bár a mostani nem számít annyira ritkának, mint a 2022-es bolygóegyüttállás, még így is hat, nevezetesen a Merkúr, Vénusz, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz és Neptunusz ritka találkozását láthatjuk az égbolton. Ez pedig asztrológiai szempontból erőteljes energiákat mozgat meg. A nehezebb, sorsformáló bolygók – Szaturnusz, Uránusz és Neptunusz – dominanciája több csillagjegynél hirtelen fordulatokat és fájdalmas felismeréseket hozhat a hétvégi horoszkópban. Bár az asztrológia nem tudományos alapú rendszer, sokan mégis iránymutatásként tekintenek rá, különösen ilyen intenzív bolygóegyüttállás idején.

A hat bolygó együttállása három csillagjegy életére lesz a legnagyobb hatással.

Forrás: 123.rf.com

Hétvégi horoszkóp: ezekre a csillagjegyekre fog ránehezedni a bolygóegyüttállás

Szűz csillagjegy

A Szűz uralkodó bolygója a Merkúr, amely most központi szerepet kap az együttállásban. A probléma ott kezdődik, hogy a Szaturnusz szigorú, korlátozó energiája blokkolhatja a precíz tervezést. A mindig precíz Szűz számára ez olyan érzés lehet, mintha minden igyekezete ellenére szétesne körülötte a világa. Az Uránusz a napi rutint boríthatja fel, ami különösen megterhelő lehet ennek a stabilitásra törekvő jegynek. A kommunikációs félreértések, a határidős csúszások vagy a kritikus megjegyzések most érzékenyebben érinthetik őket.

Halak csillagjegy

A legérzékenyebb jegy uralkodója, a Neptunusz, most hangsúlyos szerephez jut. Ez önmagában is felerősíti az érzelmeket, de amikor a Szaturnusz és az Uránusz keményebb energiáival találkozik, az illúziók könnyen szertefoszolhatnak. Romantikus elképzelések omolhatnak össze, spirituális csalódások érhetik őket, vagy régóta elfojtott problémák kerülhetnek felszínre. A Jupiter túlzásra hajlamosító hatása ráadásul túlvállaláshoz vezethet, ami kimerültséget okozhat. Ez a hétvége fájdalmas, de tisztító felismeréseket hozhat a Halak számára.

Vízöntő csillagjegy

A Vízöntő jegyhez kapcsolódó Uránusz most feszült és hirtelen változásokat hozhat. Baráti körök átrendeződése, közösségi konfliktusok vagy váratlan szakítások is benne vannak a pakliban. A Szaturnusz felelősséget és kötelességeket róhat a jegy szülötteire, ami a szabadságukat féltő Vízöntő számára fullasztó élmény lehet. A Neptunusz pedig ködössé teheti a jövőre vonatkozó víziókat, bizonytalanságot keltve bennük.