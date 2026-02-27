100 ezer dolláros óvadék és kötelező elvonó: komoly feltételekkel engedték szabadon Shia LaBeouföt

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
A színészt múlt kedden éjszaka vitték be a rendőrkapitányságra, miután verekedett a New Orleans-i Mardi Gras karneválon. Shia LaBeouföt szabadon engedték, ám azt feltételekhez kötötték.

Elvonóra kell járnia, rendszeres drog- és alkoholtesztnek vetik alá, és 100 000 dolláros óvadékot fizetett – így szabadulhatott a Mardi Gras idején történt bárverekedés után Shia LaBeouf.

Forrás: Getty Images
  • Shia LaBeouf 100 000 dolláros óvadék megfizetése ellenében helyezték szabadlábra.
  • Kötelezték a rehabilitációja befejezésére.
  • Rendszeres drog- és alkoholtesztnek vetik alá. 
  • Távoltartási végzés van hatályban az állítólagos áldozatoktól és az érintett bártól.
  • Következő tárgyalási nap: március 19.

Shia LaBeouf a bíró szerint veszélyt jelent állítólagos áldozataira és a társadalomra

Ahogy megírtuk, a 39 éves színész ellen a hónap elején indult eljárás, miután ittasan keveredett verekedésbe a Mardi Grasszon egy bárban. Lapinformációk szerint Simone Levine, a New Orleans-i Büntetőbíróság bírája csütörtökön visszavonta a Shia LaBeouf számára korábban megállapított büntetés kiszabása nélküli szabadlábra helyezést, és 100 000 dolláros óvadék megfizetését rendelte el. LaBeouf ügyvédjével, Sarah Chervinskyvel jelent meg a tárgyalóteremben, és a meghallgatás után azonnal befizette a 100 000 dolláros óvadékot − tájékoztat a Page Six. A bíró a döntés indoklásakor állítólag azt mondta a tárgyalóteremben, hogy legnagyobb aggodalma az, hogy LaBeouf veszélyt jelent állítólagos áldozataira és a társadalomra. Levine elrendelte, hogy a színészt a meghallgatás előtt drog- és alkoholtesztnek vessék alá, mivel az a február 17-i szabadulása után újra részegen randalírozott, a letartóztatásán gúnyolódott, miközben a börtönpapírjaival a szájában táncolt. A drogteszt állítólag kimutatta, hogy LaBeouf olyan receptköteles gyógyszert szedett, amely megváltozott tudatállapotot okoz. A bíró ugyanakkor egyértelművé tette: legnagyobb aggodalma a színész alkoholfogyasztása, különösen annak fényében, hogy letartóztatása után is folytatta a bulizást. Az egyik alkalommal lesitotók is készültek róla, ahogy egy nővel csókolózik

Azt állítja PTSD-ben szenved

2018-ban elmondta, a rengeteg botránya és viselkedési zavara oka, hogy poszttraumás stressz szindrómában szenved, ugyanis 9 éves korában végig kellett hallgatnia, hogy édesanyját megerőszakolják. Hozzátette, többször is kezelték mentális gondjai miatt, sikertelenül. 

Mia Goth is elvonóra küldené gyerekei apját

 A TMZ beszámolója szerint Mia Goth – aki közel egy évvel ezelőtt szakított férjével – már a bírói határozat előtt is hangoztatta, szeretné, ha a színész segítséget kérne alkoholizmusa miatt és elvonóra menne. A 32 éves színésznő a különválás ellenére továbbra is fontosnak tartja, hogy LaBeouf stabil szereplője legyen közös, hároméves lányuk életének. Eközben ismerőseik arról számoltak be, hogy  LaBeouf évek óta tombol és gyakran agresszív, csak mindez sokáig zárt ajtók között zajlott. 

Forrás: Getty Images

A védelem szerint nem találtak illegális szereket

LaBeouf ügyvédje azzal érvelt, hogy La Beouf szervezetében nem mutattak ki illegális szereket, és az eredmények csupán korábbi alkoholfogyasztására utalnak. A bíróság döntése értelmében a színésznek be kell fejeznie rehabilitációs programját, rendszeres vizsgálatokon kell részt vennie, és távol kell maradnia mind az állítólagos áldozatoktól, mind attól a bártól, ahol az incidens történt. LaBeouf következő tárgyalási napját március 19-re tűzték ki. Az ügy kimenetele a bíróság további döntéseitől és a feltételek betartásától függ.

