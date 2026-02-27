Áll a bál a Dunesday körül: a Warner padlóra küldheti a Disney-t

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Simon Benedek
2026.02.27.
Bizonyára mindenki emlékszik a Barbenheimer jelenségre, amikor egy napon érkezett a mozikba az Oppenheimer és a Barbie című film. Nos, 2026-ban a legújabb Bosszúállók film és a Dűne harmadik felvonása esik egy napra. A Dunesday körül már áll is a bál Hollywoodban, és egyik stúdiót sem kell félteni.

A Warner és a Disney sem akar meghátrálni a 2026. december 18-i premierről, így mindkét filmet egyazon napon mutatják be a mozikban. A rajongók máris Dunesday néven emlegetik az eseményt, azonban a két stúdió rivalizálása egyre nagyobb méreteket ölt. Mutatjuk, hogy mit tett nemrég a Warner.

Dunesday: Robert Downey Jr., mint Dr. Doom a legújabb Bosszúállók filmben.
Dunesday: Robert Downey Jr. lesz Dr. Doom a legújabb Bosszúállók filmben.
Forrás: Getty Images North America
  • A Barbenheimerhez hasonlóan a Dunesday néven kezdik emlegetni az új Bosszúállók és a Dűne 3 premierjét. 
  • A jelenség feszültséget szül a stúdiók között is.
  • A Warner durva pofont adott a Disney-nek már a premier előtt.

Bosszúállók: Dr. Doom ébredése és Dűne 3=Dunesday

Mivel egy napon kerül bemutatásra a Dűne 3 (Dune) és a Bosszúállók: Dr. Doom ébredése (Avangers: Doomsday), így az esemény a Barbenheimer után szabadon már Dunesday néven fut a mozikedvelők körében. Sokan elsőre úgy gondolták, hogy a Warner meg fog hátrálni a decemberi premier elől, mert ki az a nem normális, aki ráindul egy Bosszúállók-filmre? A Warner azonban úgy tűnik, hogy nagyon is beleáll a nézettségi versenybe: az Egyesült Államok összes IMAX termét lefoglalták a premierre, úgyhogy ezeket a termeket Doctor Doomék és a Disney már most bukták. Nemzetközi vizeken ennek kevésbé lesz hatása, de az amerikai jegyeladásokra biztosan kihathat.

Barbenheimer-trend

Nem nehéz kitalálni, hogy a Barbie és az Oppenheimer címek összeházasításából jött a Barbenheimer elnevezés. A Warner 2022 áprilisában jelentette be, hogy a Barbie-ról készülő élőszereplős filmjük 2023. július 21-én jelenik meg, pont az Oppenheimer premiernapján. Miután a két film nem is állhatott volna távolabb egymástól, ezért a mémgyártók elkezdték kiparodizálni a helyzetet, amiből végül megszületett a Barbenheimer-trend és az emberek versenyt csináltak abból, hogy egy napon nézték meg ezt a két teljesen eltérő hangvételű alkotást. A Barbie végül 1,4 milliárd dollárt hozott a kasszáknál és az Oppenheimer is kis híján 1 milliárdos bevételre tett szert. 

