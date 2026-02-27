Sütiruhák Sarolta királyné udvarában: örülni kéne, hogy a Bridgerton hiteltelen?

A Bridgerton család társasági ámokfutását bemutató filmsorozatot érő leggyakoribb kritika az, hogy történelmileg hiteltelen. Amellett, hogy bizonyos dolgokat igenis jól sikerült ábrázolniuk, egy kosztümös sorozat esetén nem feltétlenül a dokumentarista jelleg a készítők célja. Ugyanakkor vitathatatlanul vannak olyan részei Netflix-produkciónak, amelyek valóban furcsán hatnak a kora 19. századi környezetben. Másfelől, akár hálás is lehet a néző, ugyanis ha mindent pontosan követne a sorozat, látnia kellene Sarolta királyné történelmileg hű udvari viseleteit. Kész szerencse, hogy mi itt vagyunk, és kirántunk a boldog tudatlanság állapotából.

A Bridgerton-sorozattal ellentétben, a valóságban Sarolta királyné előtt groteszk udvari ruhákat hordtak az alattvalók.

Forrás: National Portrait Gallery

Sarolta királyné udvari ruhái A brit királyi udvarban szigorúan 18. századi ruhákat viseltek.

A divat változásait nem követte az udvari etikett, Sarolta királyné előtt az alattvalói groteszk ruhákat hordtak, ellentétben azokkal, amelyeket a Bridgertonba láthatunk.

IV. György törölte el a nevetséges divatszabályt.

Sütiruhák az udvarban – Mit viseltek Sarolta királyné társaságában?

A brit királyi udvarban a szabályok nemcsak a szertartásos viselkedésre, hanem a ruhaviseletre is kiterjedtek, és évszázados hagyományokat követtek. Ennek egyik fontos eleme volt, hogy akik az uralkodó színe előtt megjelentek, kötelesek voltak széles abroncsot viselni a ruhájuk alatt, mely a Tudor-kor óta része volt az udvari öltözködésnek, és amihez Sarolta királyné is ragaszkodott.

Még a kortársak is támadták Sarolta királyné udvari ruháit.

Forrás: Getty Images

A Bridgerton családból is ismert királyné kifejezetten a 18. századi széles krinolint írta elő, minden udvari bálon, audiencián megjelenő hölgynek. Ezzel nem is lett volna semmi baj, tekintve, hogy a derékvonal évszázadokig követte a test vonalait, megteremtve a darázsderék kiegyensúlyozott sziluettjét. Csakhogy a francia forradalom elsöpörte a korábban megszokott divatot, és megjelent a klasszikus ókor által inspirált empire stílus, ami mell alatt vágta el a női alakot, hogy aztán lágyan leomolva kövesse a női test vonalát, amit egyáltalán nem abroncs viselésére terveztek.

Sütibaba-esztétika a királyi udvarban.

Forrás: W-Hopwood

Az udvari etikett viszont nem követte a divat változását, így aki méltó módon akart megjelenni Sarolta királyné előtt, jobban tette, ha követte a szabályokat. A régenskori (1800-1820) brit királyi udvarban így a mell alatt rögtön kiszélesedő krinolin torzította a nők alakját. A Barbie-tortákat idéző ruhaköltemények elől, melyek a 18. és 19. századi divat torz gyermekei voltak, még a walesi hercegnő sem menekülhetett.