Sütiruhák Sarolta királyné udvarában: örülni kéne, hogy a Bridgerton hiteltelen?

A Bridgerton család társasági ámokfutását bemutató filmsorozatot érő leggyakoribb kritika az, hogy történelmileg hiteltelen. Amellett, hogy bizonyos dolgokat igenis jól sikerült ábrázolniuk, egy kosztümös sorozat esetén nem feltétlenül a dokumentarista jelleg a készítők célja. Ugyanakkor vitathatatlanul vannak olyan részei Netflix-produkciónak, amelyek valóban furcsán hatnak a kora 19. századi környezetben. Másfelől, akár hálás is lehet a néző, ugyanis ha mindent pontosan követne a sorozat, látnia kellene Sarolta királyné történelmileg hű udvari viseleteit. Kész szerencse, hogy mi itt vagyunk, és kirántunk a boldog tudatlanság állapotából.
Sarolta királyné udvari ruhái
- A brit királyi udvarban szigorúan 18. századi ruhákat viseltek.
- A divat változásait nem követte az udvari etikett, Sarolta királyné előtt az alattvalói groteszk ruhákat hordtak, ellentétben azokkal, amelyeket a Bridgertonba láthatunk.
- IV. György törölte el a nevetséges divatszabályt.
Sütiruhák az udvarban – Mit viseltek Sarolta királyné társaságában?
A brit királyi udvarban a szabályok nemcsak a szertartásos viselkedésre, hanem a ruhaviseletre is kiterjedtek, és évszázados hagyományokat követtek. Ennek egyik fontos eleme volt, hogy akik az uralkodó színe előtt megjelentek, kötelesek voltak széles abroncsot viselni a ruhájuk alatt, mely a Tudor-kor óta része volt az udvari öltözködésnek, és amihez Sarolta királyné is ragaszkodott.
A Bridgerton családból is ismert királyné kifejezetten a 18. századi széles krinolint írta elő, minden udvari bálon, audiencián megjelenő hölgynek. Ezzel nem is lett volna semmi baj, tekintve, hogy a derékvonal évszázadokig követte a test vonalait, megteremtve a darázsderék kiegyensúlyozott sziluettjét. Csakhogy a francia forradalom elsöpörte a korábban megszokott divatot, és megjelent a klasszikus ókor által inspirált empire stílus, ami mell alatt vágta el a női alakot, hogy aztán lágyan leomolva kövesse a női test vonalát, amit egyáltalán nem abroncs viselésére terveztek.
Az udvari etikett viszont nem követte a divat változását, így aki méltó módon akart megjelenni Sarolta királyné előtt, jobban tette, ha követte a szabályokat. A régenskori (1800-1820) brit királyi udvarban így a mell alatt rögtön kiszélesedő krinolin torzította a nők alakját. A Barbie-tortákat idéző ruhaköltemények elől, melyek a 18. és 19. századi divat torz gyermekei voltak, még a walesi hercegnő sem menekülhetett.
Debütáns bál a Bridgertonban és az etikett
Aki a régenskor Angliájában (1811-1820) divatozni vágyott, jobb ha elkerülte a királyi udvart. Éles volt a kontraszt az udvari ruhák maradi sziluettje és a főúri bálok modern pompája között. A debütáns bálokon az elsőbálozók hagyományosan fehér öltözéket viseltek, míg a férjezett asszonyok széles színpalettáról válogathattak. Az etikett ezen felül a nehezebb brokát anyagokat, illetve a strucc, paradicsommadár, gém, illetve aratollas fejdíszeket is előírta, ami csak még jobban fokozta az abszurd összhatást.
Tudtad?
Sarolta királyné először férje, III. György születésnapja alkalmából rendezett debütáns bált, melynek bevételét jótékony célra fordította. Később a királyné születésnapját ünnepelték a bálon, mely a báli szezon legfontosabb eseménye volt.
Amellett, hogy furcsán néztek ki, még kifejezetten drágák is voltak ezek a ruhadarabok, amikért súlyos vagyonokat fizettek az arisztokraták. Így a furcsa viseletek a maguk módján a gazdagság és státusz szimbólumaivá váltak. Végül IV. György volt az, aki 1820-as trónra lépésekor eltörölte az krinolin viselésére kötelező szabályt a nevetséges udvari viseletből.
Bridgerton: történelem vs. fikció
Sarolta királyné udvari viselete azért érdekes, mert azt a ritka helyzetet állította fel, hogy nem a királyi udvar diktálta a divatot, ami a kor társadalmi változásainak leképeződése. Szerencsére A Bridgerton család karaktereit megkímélték ettől a divattörténeti förmedvénytől – ellentétben a valós történelmi személyekkel.
Barangolj a divattörténet további bizarr bugyraiban: